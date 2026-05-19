AI dla prawników: LexTool AI jako wsparcie codziennej pracy kancelarii

To nie jest narzędzie stworzone po to, aby zastąpić prawnika. Jego zadaniem jest wspieranie codziennych czynności: analizy dokumentów, porządkowania informacji, przygotowywania projektów pism oraz strukturyzowania problemów prawnych. Właśnie dlatego LexTool AI wpisuje się w coraz ważniejszy trend: AI dla prawników jako praktyczne wsparcie, a nie technologiczny eksperyment.

AI dla prawników powinno wynikać z praktyki, nie z teorii

LexTool AI powstał jako odpowiedź na realne wyzwania, z którymi mierzą się kancelarie, działy prawne, działy HR oraz przedsiębiorcy. Współtwórcą platformy jest Andrzej Głogowski, radca prawny, ekspert compliance i praktyk wykorzystania sztucznej inteligencji w pracy prawniczej.

— Prawo wymaga odpowiedzialności i myślenia strategicznego. Jeżeli technologia ma mieć sens, powinna zdejmować z prawnika ciężar powtarzalnych, czasochłonnych czynności i zostawiać mu przestrzeń na to, co najważniejsze — mówi Andrzej Głogowski.

To podejście widać w konstrukcji platformy. LexTool AI został zaprojektowany jako narzędzie codziennej pracy: intuicyjne, nastawione na konkretne zadania i osadzone w realiach kancelarii oraz działów prawnych.

Co daje LexTool AI kancelarii lub działowi prawnemu?

W praktyce AI dla prawników ma sens wtedy, gdy przekłada się na mierzalną korzyść: krótszy czas pracy nad dokumentem, lepsze uporządkowanie argumentacji, sprawniejsze przygotowanie projektu pisma lub szybszą analizę materiału.

LexTool AI wspiera m.in.:

analizę dokumentów i informacji prawnych,

przygotowywanie projektów pism,

porządkowanie stanu faktycznego,

strukturyzowanie problemów prawnych,

identyfikację braków w materiale,

wskazywanie elementów wymagających weryfikacji przez prawnika.

Dzięki temu zespół może pracować szybciej, ale bez rezygnacji z kontroli merytorycznej.

— Technologia nie zmienia istoty zawodu prawnika, ale zmienia sposób jego wykonywania. Ci, którzy potrafią z niej korzystać, pracują efektywniej — podkreśla Głogowski.

Funkcjonalność zamiast obietnic

Wiele narzędzi opartych na sztucznej inteligencji działa jak „czarna skrzynka”: użytkownik wpisuje pytanie i otrzymuje odpowiedź, której źródła, zakres i pewność nie zawsze są jasne. W pracy prawnika taki model jest niewystarczający.

LexTool AI został zaprojektowany inaczej. Użytkownik może wskazać opis stanu faktycznego, dokumenty, etap postępowania, oczekiwany cel lub kontekst sprawy. Dzięki temu wygenerowany materiał nie jest ogólną odpowiedzią, lecz punktem wyjścia do dalszej profesjonalnej pracy.

— Nie chodzi o to, żeby system pisał za prawnika. Chodzi o to, żeby zadawał właściwe pytania i porządkował myślenie — zaznacza Andrzej Głogowski.

To szczególnie ważne w przypadku pism procesowych, opinii, analiz compliance czy dokumentów przygotowywanych dla zarządu lub klienta biznesowego.

Kontrola nad treścią i ograniczanie ryzyka halucynacji

Jednym z najczęściej omawianych problemów związanych z wykorzystaniem AI w prawie są tzw. halucynacje, czyli generowanie nieistniejących przepisów, błędnych podstaw prawnych, fikcyjnych orzeczeń lub pozornie logicznych, lecz nieprawdziwych wniosków.

Dlatego AI dla prawników nie może opierać się wyłącznie na szybkości generowania odpowiedzi. Kluczowe są kontrola, weryfikowalność i sygnalizowanie niepewności.

LexTool AI został zaprojektowany tak, aby ograniczać ryzyko błędnych odpowiedzi i wskazywać sytuacje, w których dana podstawa prawna, interpretacja lub element argumentacji wymagają dodatkowej weryfikacji. Zamiast pozornej pewności użytkownik otrzymuje informację, że określony fragment wymaga sprawdzenia, uzupełnienia danych albo decyzji prawnika.

— W prawie fałszywa pewność jest gorsza niż brak odpowiedzi. Dlatego system powinien umieć powiedzieć: tutaj trzeba uważać — podkreśla współtwórca LexTool AI.

Takie podejście wzmacnia bezpieczeństwo pracy z narzędziem, szczególnie w sprawach procesowych, regulacyjnych, compliance’owych i korporacyjnych.

AI jako asystent, nie autonomiczny prawnik

LexTool AI nie jest autonomicznym prawnikiem i nie powinien być tak traktowany. Jego rolą jest wsparcie analityczne, organizacyjne i redakcyjne. Ostateczna odpowiedzialność za treść, argumentację i decyzję pozostaje po stronie profesjonalnego pełnomocnika, radcy prawnego, adwokata lub osoby odpowiedzialnej za obsługę prawną organizacji.

W praktyce platforma działa jak inteligentny asystent: przyspiesza analizę, porządkuje materiał, pomaga wychwycić braki i pozwala prawnikowi skupić się na meritum sprawy.

To właśnie połączenie funkcjonalności, kontroli i świadomości ograniczeń decyduje o tym, czy narzędzie AI może być bezpiecznie wdrożone w środowisku prawniczym.

Bezpieczeństwo danych jako warunek korzystania z AI w prawie

W pracy prawnika technologia nie może być oceniana wyłącznie przez pryzmat wygody. Równie ważne są bezpieczeństwo danych, kontrola nad informacjami oraz zgodność z zasadami tajemnicy zawodowej.

Twórcy LexTool AI podkreślają, że bezpieczeństwo było jednym z podstawowych założeń projektowych platformy. System ma wspierać prawnika w pracy z informacjami wrażliwymi i dokumentami, ale bez zdejmowania z niego obowiązku profesjonalnej oceny.

— Zaufanie klienta jest kluczowym kapitałem prawnika. Dlatego bezpieczeństwo informacji nie jest dodatkiem, lecz fundamentem całego rozwiązania — mówi Andrzej Głogowski.

To podejście odpowiada kierunkowi, w którym rozwija się profesjonalny legaltech: technologia ma wzmacniać standardy wykonywania zawodu, a nie je obniżać.

LexTool AI a rekomendacje dotyczące korzystania ze sztucznej inteligencji

Wykorzystanie AI przez prawników wymaga ostrożności. Rekomendacje samorządów zawodowych wskazują m.in. na potrzebę zachowania ograniczonego zaufania do wyników generowanych przez sztuczną inteligencję, ochrony tajemnicy zawodowej oraz samodzielnej weryfikacji treści przez prawnika.

LexTool AI wpisuje się w ten model. Platforma nie ma zastępować profesjonalnego osądu, lecz wspierać użytkownika w analizie i organizacji pracy. Istotnym elementem jest również raportowanie efektu pracy nad projektem: system wskazuje, w jakim zakresie wykonał zadanie oraz które elementy wymagają uzupełnienia lub sprawdzenia.

W ten sposób narzędzie realizuje jeden z najważniejszych standardów odpowiedzialnego wykorzystania AI w prawie: sztuczna inteligencja może wspierać decyzję, ale nie powinna jej podejmować za prawnika.

Dlaczego AI dla prawników staje się standardem?

Dla kancelarii i działów prawnych technologia staje się elementem przewagi konkurencyjnej. Nie chodzi już wyłącznie o dostęp do wiedzy, ale o sposób organizacji pracy: szybkość analizy, jakość obsługi klienta, kontrolę ryzyka i efektywne wykorzystanie kompetencji zespołu.

LexTool AI pokazuje, że AI dla prawników może być narzędziem praktycznym, bezpiecznym i zgodnym z profesjonalnym modelem wykonywania zawodu. Warunkiem jest jednak właściwe rozumienie roli technologii: ma ona wspierać prawnika, a nie przejmować jego odpowiedzialność.

— Naszym celem nie było stworzenie kolejnej platformy technologicznej. Chcieliśmy zbudować narzędzie, które prawnicy będą traktować jako naturalne wsparcie w swojej pracy — podsumowuje Andrzej Głogowski.

W świecie prawa, w którym czas, jakość i bezpieczeństwo decydują o przewadze, takie podejście może okazać się kluczowe.

Kim jest Andrzej Głogowski?

Andrzej Głogowski

Andrzej Głogowski jest radcą prawnym, menedżerem i ekspertem w obszarze compliance oraz zastosowań sztucznej inteligencji w prawie. Prowadzi kancelarię radcy prawnego, doradzając przedsiębiorcom m.in. w zakresie prawa spółek, zamówień publicznych i zarządzania zgodnością.

W latach 2020–2024 był dziekanem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach, wcześniej w latach 2016–2020 wicedziekanem tej Izby. W latach 2016–2024 był członkiem Krajowej Rady Radców Prawnych.

Jest twórcą marki Compliance Espresso®, poświęconej zagadnieniom compliance i nowym technologiom w praktyce prawa, autorem książki „Mów językiem promptów” oraz współtwórcą narzędzia LexTool AI dla prawników i przedsiębiorców.

W ramach pogłębionej edukacji w zakresie AI ukończył wiele kursów i specjalizacji z materiałów kilku uniwersytetów amerykańskich i europejskich, w tym m.in. specjalizacji z kursów: Saïd Business School, University of Oxford ‘AI Foundations for Business Professionals’ , ‘Prompt Engineering for Law Specialization’ – Vanderbilt University, ‘Ethical AI: Essentials for everyone’ – University of Cambridge.

FAQ

Czym jest LexTool AI?

LexTool AI to platforma legaltech wykorzystująca sztuczną inteligencję do wspierania pracy prawników, kancelarii, działów prawnych, działów HR i przedsiębiorców. Narzędzie pomaga analizować dokumenty, przygotowywać projekty pism i porządkować złożone problemy prawne.

Czy LexTool AI zastępuje prawnika?

Nie. LexTool AI jest narzędziem wspierającym, a nie autonomicznym prawnikiem. Ostateczna ocena treści, argumentacji i ryzyka pozostaje po stronie użytkownika.

Jak AI dla prawników pomaga w codziennej pracy?

AI dla prawników może skrócić czas analizy dokumentów, pomóc w przygotowaniu projektu pisma, uporządkować stan faktyczny, wskazać braki w materiale i ułatwić pracę nad argumentacją.

Czy LexTool AI ogranicza ryzyko halucynacji?

LexTool AI został zaprojektowany tak, aby ograniczać ryzyko halucynacji i sygnalizować użytkownikowi elementy wymagające weryfikacji. Nie zwalnia to jednak prawnika z obowiązku samodzielnej kontroli treści.

Dla kogo jest LexTool AI?

LexTool AI jest przeznaczony dla prawników, kancelarii, działów prawnych, działów HR, przedsiębiorców oraz osób pracujących z dokumentami, regulacjami i analizami prawnymi.