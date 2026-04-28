Rzecznik Praw Obywatelskich: terminy i procedura

We wtorek, przed rozpoczęciem trzydniowego posiedzenia Sejmu marszałek Czarzasty powiadomił, że dzień wcześniej podjął decyzję, by – w związku upływem 23 lipca kadencji obecnego rzecznika – rozpocząć procedurę wyboru nowego. Uprawnieni do zgłaszania kandydatur to marszałek Sejmu lub grupa 35 posłów. Mogą zgłaszać je do 23 czerwca 2026 roku. – A więc jest dużo czasu na to, żeby te kandydatury zostały zgłoszone - podkreślił Czarzasty.

Rzecznik Praw Obywatelskich: kto może nim zostać?

Zgodnie z ustawą, funkcję tę może pełnić obywatel polski wyróżniający się wiedzą prawniczą, doświadczeniem zawodowym oraz wysokim autorytetem ze względu na swe walory moralne i wrażliwość społeczną. Rzecznika powołuje Sejm, za zgodą Senatu, na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Szczegółowy tryb zgłaszania kandydatów na RPO określa uchwała Sejmu. Uchwałę Sejmu o powołaniu rzecznika marszałek Sejmu przesyła niezwłocznie marszałkowi Senatu. Senat ma miesiąc na podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powołanie rzecznika.

Kadencja i historia wyboru poprzedników

Kadencja RPO trwa pięć lat, licząc od dnia złożenia ślubowania przed Sejmem. Ta sama osoba nie może być rzecznikiem więcej niż przez dwie kadencje.

Profesor Wiącek został rzecznikiem praw obywatelskich 23 lipca 2021 roku, przy szóstej próbie wyłonienia nowego RPO po tym, jak 9 września 2020 r. upłynęła 5-letnia kadencja Adama Bodnara. Wcześniej dwukrotnie Sejm nie poparł kandydatury mec. Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz. Na wybór kolejnych kandydatów - posłów PiS Piotra Wawrzyka i Bartłomieja Wróblewskiego oraz senator niezależnej Lidii Staroń – nie zgodził się Senat.