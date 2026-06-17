Śledztwo prowadzone przez policjantów z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku dotyczyło podejrzeń związanych z wydawaniem zaświadczeń o ukończeniu kursów kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej bez faktycznej realizacji zajęć wymaganych przez przepisy.

Jak ustalili śledczy, osoby zainteresowane uzyskaniem dokumentów miały przekazywać pieniądze w zamian za potwierdzenie ukończenia kursu. W praktyce oznaczało to możliwość zdobycia formalnych uprawnień bez uczestnictwa w szkoleniu i bez zdobycia wiedzy oraz umiejętności wymaganych od pracowników ochrony.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił prokuraturze na wydanie postanowień dotyczących zatrzymania ośmiu osób oraz przeprowadzenia przeszukań w miejscach zamieszkania i pomieszczeniach gospodarczych wykorzystywanych przez podejrzanych.

Jednoczesne działania policji w kilku miastach Pomorza

Akcja została przeprowadzona 11 czerwca. Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Korupcją KWP w Gdańsku, wspierani przez policjantów innych komórek komendy wojewódzkiej, weszli równocześnie do ośmiu lokalizacji.

Działania prowadzono na terenie Gdańska, Gdyni, Malborka oraz powiatu gdańskiego. Zatrzymano osoby w wieku od 25 do 68 lat.

Wśród zatrzymanych znalazł się 68-letni dyrektor dwóch gdańskich placówek kształcenia ustawicznego. Według ustaleń śledczych to właśnie on odpowiadał za wystawianie dokumentów poświadczających ukończenie kursów. Policja zatrzymała również osoby, które miały wręczać pieniądze w zamian za uzyskanie zaświadczeń.

Podczas przeszukania miejsca zamieszkania dyrektora funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 27 tys. zł gotówki.

Zarzuty dla dyrektora placówek kształcenia

Prokuratura przedstawiła 68-latkowi siedem zarzutów dotyczących przyjmowania korzyści majątkowych oraz poświadczania nieprawdy w dokumentach w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Śledczy wskazują, że mężczyzna, pełniąc funkcję publiczną dyrektora niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego, miał przyjmować pieniądze za potwierdzanie nieprawdziwych informacji na listach obecności uczestników kursów. Następnie wystawiane były zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, mimo że kursy nie były faktycznie realizowane.

Prokuratura skierowała do sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania. Sąd nie uwzględnił jednak tego wniosku.

Odpowiedzialność karna także dla osób wręczających łapówki

Siedem pozostałych osób usłyszało zarzuty czynnej korupcji, wyłudzenia poświadczenia nieprawdy oraz posługiwania się dokumentami zawierającymi nieprawdziwe informacje.

Wobec wszystkich tych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji.

Sprawa pokazuje, że odpowiedzialność karna obejmuje nie tylko osoby przyjmujące korzyści majątkowe, lecz także tych, którzy wręczają pieniądze lub korzystają z nielegalnie uzyskanych dokumentów. W praktyce oznacza to możliwość poniesienia konsekwencji przez każdą stronę korupcyjnego układu.

Uprawnienia pracownika ochrony pod szczególnym nadzorem

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej wykonuje zadania związane z ochroną osób i mienia. Uzyskanie takich uprawnień wymaga spełnienia szeregu warunków określonych w ustawie o ochronie osób i mienia, w tym ukończenia odpowiedniego szkolenia oraz wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

Eksperci od lat zwracają uwagę, że prawidłowe szkolenie osób wykonujących zawód ochroniarza ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa publicznego. Osoby te często odpowiadają za ochronę infrastruktury krytycznej, obiektów użyteczności publicznej, imprez masowych czy transportów wartościowych. Dlatego każde podejrzenie fałszowania dokumentacji szkoleniowej traktowane jest przez organy ścigania wyjątkowo poważnie.

Nawet 10 lat więzienia za korupcję

Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego zarówno przyjmowanie, jak i wręczanie korzyści majątkowych w związku z pełnieniem funkcji publicznej zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku pozostaje w toku. Niewykluczone są kolejne czynności procesowe oraz analiza dokumentacji dotyczącej działalności placówek objętych postępowaniem.