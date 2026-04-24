Ostatnie wyniki opiniowania z sądów powszechnych spłynęły w czwartek wieczorem. Pełną listę wyników ze wszystkich 11 apelacji DGP przekazała sędzia Małgorzata Grzegorczyk-Pomin. Wygląda ona tak:

Zawistowski Dariusz: 4182 Jefimko Edyta: 3574 Frąckowiak Monika Sonia: 3568 Bąk-Lasota Karolina: 3524 Zawiślak Katarzyna Anna: 3520 Mierzejewska Ewa: 3461 Kierszka Magdalena: 3392 Łuczaj Jarosław Adam: 3381 Żołnierczuk-Dec Ewa: 3376 Buchajczuk Wojciech: 3369 Starosta Bartłomiej: 3351 Cilulko Sławomir: 3344 Wrzesińska-Nowacka Aleksandra: 3344 Donhöffner-Grodzicka Beata: 3284 Kobylinska-Bortkiewicz Agnieszka: 3272 Bar Damian Jan: 960 Gudowski Marcin Piotr: 919 Siniecka-Kotula Aleksandra: 917 Barański Ziemowit Jerzy: 812 Goździewicz Anna: 798 Łukowski Wojciech Jerzy: 768 Dobosz Paweł Piotr: 620 Łochowski Marcin: 535 Dobrzańska Dorota: 492 Michalska-Marciniak Monika: 478 Iwaniuk Paweł Maciej: 456 Bojańczyk Antoni: 252 Pragłowski Maciej: 159 Dalkowska Anna: 85 Szczepaniec Maria: 84 Kowal Norbert: 81 Żywicka Renata: 81 Borszowska-Moszowska Kamila: 78 Jaworski Adam: 78 Klonowski Maciej: 78 Dąbkiewicz Krzysztof: 67 Zawadzki Łukasz: 67 Czubik Pawel: 66 Mroczkowski Pawel: 63 Skowron Andrzej: 62 Zwolak Paweł: 61 Zdun Stanisław: 54 Felińczak Ewa: 45 Tekliński Jarosław: 43 Pawlak Mikołaj: 42 Gąsior-Majchrowska Anna: 41 Zielińska Agnieszka: 41 Piebiak Łukasz: 39 Przanowska-Tomaszek Joanna: 39 Dessoulavy-Śliwiński Jędrzej: 38 Rusek Berenika: 37 Maziarz Piotr Wiesław: 35 Schab Piotr: 34 Drożdżejko Zygmunt: 33 Dudzicz Jarosław: 33 Krok Waldemar: 30 Stachniak-Rogalska Agnieszka: 27 Dzielińska Edyta: 26 Michera Franciszek: 15 Radzik Przemysław: 14

Frekwencja ponad 60 proc.

Wyniki jednoznacznie wskazują na triumf listy popieranej przez największe stowarzyszenie sędziowskie "Iustitia". Najwięcej, bo 4182 głosów, zdobył sędzia SN i były prezes Krajowej Rady Sądownictwa Dariusz Zawistowski. Bardzo słabo wypadli kandydaci związany ze stowarzyszeniami Sędziowie RP oraz Prawnicy dla Polski, przy czym ci już od dłuższego czasu protestowali przeciwko opiniowaniu, a na ostatniej prostej wręcz domagali się usunięcia swoich nazwisk z list.

Zdaniem sceptyków do sukcesu Iustitii przyczynił się m.in. przyjęty sposób głosowania zakładający 15 głosów, który działał na korzyść gotowych list, a na niekorzyść kandydatów niezależnych. Głośno było także o tym, że określeni sędziowie mieli o wiele większą możliwość promowania się wśród swoich kolegów od innych, a środowisko aktywnie było namawiane do głosowania włośnie na nich.

Przed opiniowaniem często formułowano obawy dotyczące frekwencji. Po tym, jak zgromadzeń ogólnych nie zwołano w żadnym z wojewódzkich sądów administracyjnych, a w warszawskim sądzie okręgowym zagłosowało jedynie 34,25 proc. sędziów, wydawało się, że te były zasadne. Na ten moment, choć to informacja nieoficjalna, wiele wskazuje na to, że w głosowaniu wzięła ponad połowa uprawnionych sędziów. O szacunkach wskazujących na 60 proc. w mediach społecznościowych pisał prezes Iustitii Bartłomiej Przymusiński.