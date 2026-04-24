Najwięcej głosów w sądach powszechnych zebrali kandydaci do KRS z listy popieranej m.in. przez stowarzyszenia Iustitia i Themis. Na razie nie wiadomo, jaka była frekwencja, jednak nieoficjalnie mówi się o 60 proc.
Ostatnie wyniki opiniowania z sądów powszechnych spłynęły w czwartek wieczorem. Pełną listę wyników ze wszystkich 11 apelacji DGP przekazała sędzia Małgorzata Grzegorczyk-Pomin. Wygląda ona tak:
- Zawistowski Dariusz: 4182
- Jefimko Edyta: 3574
- Frąckowiak Monika Sonia: 3568
- Bąk-Lasota Karolina: 3524
- Zawiślak Katarzyna Anna: 3520
- Mierzejewska Ewa: 3461
- Kierszka Magdalena: 3392
- Łuczaj Jarosław Adam: 3381
- Żołnierczuk-Dec Ewa: 3376
- Buchajczuk Wojciech: 3369
- Starosta Bartłomiej: 3351
- Cilulko Sławomir: 3344
- Wrzesińska-Nowacka Aleksandra: 3344
- Donhöffner-Grodzicka Beata: 3284
- Kobylinska-Bortkiewicz Agnieszka: 3272
- Bar Damian Jan: 960
- Gudowski Marcin Piotr: 919
- Siniecka-Kotula Aleksandra: 917
- Barański Ziemowit Jerzy: 812
- Goździewicz Anna: 798
- Łukowski Wojciech Jerzy: 768
- Dobosz Paweł Piotr: 620
- Łochowski Marcin: 535
- Dobrzańska Dorota: 492
- Michalska-Marciniak Monika: 478
- Iwaniuk Paweł Maciej: 456
- Bojańczyk Antoni: 252
- Pragłowski Maciej: 159
- Dalkowska Anna: 85
- Szczepaniec Maria: 84
- Kowal Norbert: 81
- Żywicka Renata: 81
- Borszowska-Moszowska Kamila: 78
- Jaworski Adam: 78
- Klonowski Maciej: 78
- Dąbkiewicz Krzysztof: 67
- Zawadzki Łukasz: 67
- Czubik Pawel: 66
- Mroczkowski Pawel: 63
- Skowron Andrzej: 62
- Zwolak Paweł: 61
- Zdun Stanisław: 54
- Felińczak Ewa: 45
- Tekliński Jarosław: 43
- Pawlak Mikołaj: 42
- Gąsior-Majchrowska Anna: 41
- Zielińska Agnieszka: 41
- Piebiak Łukasz: 39
- Przanowska-Tomaszek Joanna: 39
- Dessoulavy-Śliwiński Jędrzej: 38
- Rusek Berenika: 37
- Maziarz Piotr Wiesław: 35
- Schab Piotr: 34
- Drożdżejko Zygmunt: 33
- Dudzicz Jarosław: 33
- Krok Waldemar: 30
- Stachniak-Rogalska Agnieszka: 27
- Dzielińska Edyta: 26
- Michera Franciszek: 15
- Radzik Przemysław: 14
Frekwencja ponad 60 proc.
Wyniki jednoznacznie wskazują na triumf listy popieranej przez największe stowarzyszenie sędziowskie "Iustitia". Najwięcej, bo 4182 głosów, zdobył sędzia SN i były prezes Krajowej Rady Sądownictwa Dariusz Zawistowski. Bardzo słabo wypadli kandydaci związany ze stowarzyszeniami Sędziowie RP oraz Prawnicy dla Polski, przy czym ci już od dłuższego czasu protestowali przeciwko opiniowaniu, a na ostatniej prostej wręcz domagali się usunięcia swoich nazwisk z list.
Zdaniem sceptyków do sukcesu Iustitii przyczynił się m.in. przyjęty sposób głosowania zakładający 15 głosów, który działał na korzyść gotowych list, a na niekorzyść kandydatów niezależnych. Głośno było także o tym, że określeni sędziowie mieli o wiele większą możliwość promowania się wśród swoich kolegów od innych, a środowisko aktywnie było namawiane do głosowania włośnie na nich.
Przed opiniowaniem często formułowano obawy dotyczące frekwencji. Po tym, jak zgromadzeń ogólnych nie zwołano w żadnym z wojewódzkich sądów administracyjnych, a w warszawskim sądzie okręgowym zagłosowało jedynie 34,25 proc. sędziów, wydawało się, że te były zasadne. Na ten moment, choć to informacja nieoficjalna, wiele wskazuje na to, że w głosowaniu wzięła ponad połowa uprawnionych sędziów. O szacunkach wskazujących na 60 proc. w mediach społecznościowych pisał prezes Iustitii Bartłomiej Przymusiński.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu