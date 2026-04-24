Wybory sędziów do KRS. Zwycięstwo kandydatów „Iustitii”

Głosowanie do KRS. Wybory zdominowała „Iustiti"
Sonia Otfinowska
dzisiaj, 11:25

Najwięcej głosów w sądach powszechnych zebrali kandydaci do KRS z listy popieranej m.in. przez stowarzyszenia Iustitia i Themis. Na razie nie wiadomo, jaka była frekwencja, jednak nieoficjalnie mówi się o 60 proc.

Ostatnie wyniki opiniowania z sądów powszechnych spłynęły w czwartek wieczorem. Pełną listę wyników ze wszystkich 11 apelacji DGP przekazała sędzia Małgorzata Grzegorczyk-Pomin. Wygląda ona tak:

  1. Zawistowski Dariusz: 4182
  2. Jefimko Edyta: 3574
  3. Frąckowiak Monika Sonia: 3568
  4. Bąk-Lasota Karolina: 3524
  5. Zawiślak Katarzyna Anna: 3520
  6. Mierzejewska Ewa: 3461
  7. Kierszka Magdalena: 3392
  8. Łuczaj Jarosław Adam: 3381
  9. Żołnierczuk-Dec Ewa: 3376
  10. Buchajczuk Wojciech: 3369
  11. Starosta Bartłomiej: 3351
  12. Cilulko Sławomir: 3344
  13. Wrzesińska-Nowacka Aleksandra: 3344
  14. Donhöffner-Grodzicka Beata: 3284
  15. Kobylinska-Bortkiewicz Agnieszka: 3272
  16. Bar Damian Jan: 960
  17. Gudowski Marcin Piotr: 919
  18. Siniecka-Kotula Aleksandra: 917
  19. Barański Ziemowit Jerzy: 812
  20. Goździewicz Anna: 798
  21. Łukowski Wojciech Jerzy: 768
  22. Dobosz Paweł Piotr: 620
  23. Łochowski Marcin: 535
  24. Dobrzańska Dorota: 492
  25. Michalska-Marciniak Monika: 478
  26. Iwaniuk Paweł Maciej: 456
  27. Bojańczyk Antoni: 252
  28. Pragłowski Maciej: 159
  29. Dalkowska Anna: 85
  30. Szczepaniec Maria: 84
  31. Kowal Norbert: 81
  32. Żywicka Renata: 81
  33. Borszowska-Moszowska Kamila: 78
  34. Jaworski Adam: 78
  35. Klonowski Maciej: 78
  36. Dąbkiewicz Krzysztof: 67
  37. Zawadzki Łukasz: 67
  38. Czubik Pawel: 66
  39. Mroczkowski Pawel: 63
  40. Skowron Andrzej: 62
  41. Zwolak Paweł: 61
  42. Zdun Stanisław: 54
  43. Felińczak Ewa: 45
  44. Tekliński Jarosław: 43
  45. Pawlak Mikołaj: 42
  46. Gąsior-Majchrowska Anna: 41
  47. Zielińska Agnieszka: 41
  48. Piebiak Łukasz: 39
  49. Przanowska-Tomaszek Joanna: 39
  50. Dessoulavy-Śliwiński Jędrzej: 38
  51. Rusek Berenika: 37
  52. Maziarz Piotr Wiesław: 35
  53. Schab Piotr: 34
  54. Drożdżejko Zygmunt: 33
  55. Dudzicz Jarosław: 33
  56. Krok Waldemar: 30
  57. Stachniak-Rogalska Agnieszka: 27
  58. Dzielińska Edyta: 26
  59. Michera Franciszek: 15
  60. Radzik Przemysław: 14

Frekwencja ponad 60 proc.

Wyniki jednoznacznie wskazują na triumf listy popieranej przez największe stowarzyszenie sędziowskie "Iustitia". Najwięcej, bo 4182 głosów, zdobył sędzia SN i były prezes Krajowej Rady Sądownictwa Dariusz Zawistowski. Bardzo słabo wypadli kandydaci związany ze stowarzyszeniami Sędziowie RP oraz Prawnicy dla Polski, przy czym ci już od dłuższego czasu protestowali przeciwko opiniowaniu, a na ostatniej prostej wręcz domagali się usunięcia swoich nazwisk z list.

Zdaniem sceptyków do sukcesu Iustitii przyczynił się m.in. przyjęty sposób głosowania zakładający 15 głosów, który działał na korzyść gotowych list, a na niekorzyść kandydatów niezależnych. Głośno było także o tym, że określeni sędziowie mieli o wiele większą możliwość promowania się wśród swoich kolegów od innych, a środowisko aktywnie było namawiane do głosowania włośnie na nich.

Przed opiniowaniem często formułowano obawy dotyczące frekwencji. Po tym, jak zgromadzeń ogólnych nie zwołano w żadnym z wojewódzkich sądów administracyjnych, a w warszawskim sądzie okręgowym zagłosowało jedynie 34,25 proc. sędziów, wydawało się, że te były zasadne. Na ten moment, choć to informacja nieoficjalna, wiele wskazuje na to, że w głosowaniu wzięła ponad połowa uprawnionych sędziów. O szacunkach wskazujących na 60 proc. w mediach społecznościowych pisał prezes Iustitii Bartłomiej Przymusiński.

