Adam Borowski trafi do więzienia. Sąd nie uwzględnił choroby opozycjonisty. Do sprawy włącza się prezydent

Sprawa Adama Borowskiego wróciła na wokandę w związku z koniecznością ustalenia, czy jego stan zdrowia pozwala na odbycie kary bezwzględnego pozbawienia wolności. Wcześniej zapadł już wyrok skazujący – sześć miesięcy więzienia za zniesławienie Romana Giertycha.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli uznał, że nie istnieją przeszkody, które uniemożliwiałyby osadzenie Borowskiego w zakładzie karnym. Kluczowe znaczenie miały opinie medyczne, które – według sądu – nie wykazały, aby choroba nowotworowa była przeszkodą w odbywaniu kary w warunkach więziennych.

Sam Borowski nie krył rozgoryczenia decyzją. Podkreślał, że w toku postępowania pojawiła się możliwość przeprosin, jednak z niej nie skorzystał. Zwracał również uwagę, że prokuratura wnioskowała o zawieszenie wykonania kary, co jednak nie wpłynęło na ostateczne stanowisko sądu.

Zniesławienie Romana Giertycha i kontekst afery Polnordu

Podstawą wyroku były wypowiedzi Borowskiego z okresu kampanii wyborczej w 2025 roku. W trakcie wystąpienia w Telewizji Republika odniósł się do działalności Romana Giertycha, nawiązując do sprawy Polnordu – jednej z głośniejszych afer gospodarczych ostatnich lat.

Borowski zarzucił Giertychowi, że jako prawnik miał współpracować z osobami powiązanymi z przestępczością oraz zapewniać im ochronę prawną. Sugestie dotyczyły również rzekomego udziału znajomych prawnika w strukturach, które miały pełnić rolę tzw. „słupów”.

Roman Giertych zdecydował się na prywatny akt oskarżenia. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia uznał, że wypowiedzi Borowskiego miały charakter zniesławiający i przekraczały granice dopuszczalnej krytyki. W konsekwencji zapadł wyrok sześciu miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności.

Choroba nowotworowa a odbywanie kary więzienia

Jednym z kluczowych elementów postępowania była ocena stanu zdrowia skazanego. Borowski poinformował sąd, że choruje na nowotwór, co w jego ocenie powinno stanowić podstawę do odroczenia wykonania kary.

Polskie prawo przewiduje możliwość odroczenia lub przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności w przypadku ciężkiej choroby. Jednak, jak wynika z orzecznictwa, musi ona uniemożliwiać przebywanie w warunkach więziennych lub stwarzać realne zagrożenie dla życia.

W tej sprawie sąd uznał, że leczenie Borowskiego może być kontynuowane w systemie penitencjarnym. W praktyce oznacza to, że osadzony może korzystać z opieki medycznej w zakładzie karnym lub – w razie potrzeby – w szpitalu więziennym.

Borowski zapowiada protest głodowy

Po ogłoszeniu decyzji Borowski zapowiedział podjęcie radykalnych kroków. Zadeklarował, że w przypadku osadzenia w więzieniu rozpocznie protest głodowy.

Borowski od lat jest postacią znaną w środowiskach prawicowych. W okresie PRL działał w opozycji demokratycznej, a po 1989 roku angażował się w działalność publicystyczną i społeczną. Obecnie kieruje warszawskim klubem „Gazety Polskiej”.

Prezydent Karol Nawrocki rozważa ułaskawienie

Sprawa Adama Borowskiego może trafić na biurko prezydenta Karola Nawrockiego. Głowa państwa zapowiedziała, że oczekuje na opinie prawne dotyczące możliwości zastosowania prawa łaski.

Prezydent przyznał, że zna Borowskiego i ocenia go jako osobę zaangażowaną w działalność na rzecz państwa. Jednocześnie podkreślił, że decyzja musi być poprzedzona analizą formalno-prawną.

Zgodnie z konstytucją, prezydent ma prawo do ułaskawienia osoby skazanej prawomocnym wyrokiem. W praktyce decyzje takie zapadają po analizie dokumentacji sądowej oraz opinii doradców prawnych.