Gazeta Prawna
Legislacja

Pracownicy czekali na to od lat. Sejm zdecydował ws. ustawy antymobbingowej

Mobbing
Przepisy antymobbingowe zostały przyjęte przez SejmShutterstock
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 10:26

Na przyjęcie tych przepisów pracownicy czekali od dawna. Sejm zdecydował o nowelizacji Kodeksu pracy. Znalazła się tam uproszczona definicja mobbingu. To jednak nie wszystko. Próg najniższego zadośćuczynienia za jego stosowanie został podniesiony. Co jeszcze znalazło się w przyjętych przez Sejm przepisach?

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Za uchwaleniem nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania cywilnego, zwanej także ustawą antymobbingową, głosowało 236 posłów, 24 było przeciw, wstrzymało się 178.

Sejm wprowadził również poprawki zakładające m.in. wydłużenie wejścia w życie przepisów o trzy miesiące.

Co zakłada nowelizacja przepisów?

Nowela przewiduje m.in. uproszczenie definicji mobbingu. Według propozycji mobbingiem będą zachowania mające charakter nawracający, powtarzający się lub stały, które pochodzą m.in. od przełożonego, współpracownika, podwładnego, pojedynczej osoby bądź grupy.

W nowelizacji uznano też, że działania te mogą mieć charakter fizyczny, werbalny i pozawerbalny. Uniezależniono również uznanie za mobbing od intencjonalności działania sprawcy lub od wystąpienia określonego skutku. Za mobbing będzie się też uznawać nakazywanie lub zachęcanie do takich zachowań. Pracownik, który doznał mobbingu, otrzyma prawo do ubiegania się u pracodawcy o zadośćuczynienie w wysokości nie niższej niż sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Pracodawcy będą zobowiązani do określenia reguł, procedur i częstotliwości przeciwdziałania mobbingowi w regulaminie pracy lub obwieszczeniu, a także do prowadzenia działań profilaktycznych, reagowania na zgłoszenia i realnego wsparcia osób doświadczających przemocy.

Źródło: PAP

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