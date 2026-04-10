KSeF w 2026 r. obowiązkowy dla działalności nierejestrowanej. Ale nie dla każdej - sprawdź czy Ciebie dotyczy wyjątek

Zarabianie bez firmy i składek ZUS. Na czym polega działalność nierejestrowana?

Działalność nierejestrowana (nieewidencjonowana) to forma drobnej działalności zarobkowej, którą można prowadzić legalnie bez wpisu do rejestru przedsiębiorców – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). W praktyce oznacza to możliwość zarabiania pieniędzy bez konieczności opłacania zaliczek na podatek dochodowy i ponoszenia comiesięcznych wydatków na składki ZUS. Żeby móc prowadzić biznes w ten sposób, działalność musi:

mieć charakter zarobkowy, być prowadzona w sposób zorganizowany, mieć ciągłość, być wykonywana we własnym imieniu.

Kiedy można prowadzić działalność nierejestrowaną w 2026 roku?

Co ważne, nie zawsze można uzyskiwać dochody w ten sposób. Zgodnie z prawem konieczne jest spełnienie warunków obejmujących:

limit przychodów, okres karencji (czas, który musi upłynąć od zakończenia poprzedniej działalności gospodarczej).

Ważne Ważne! Działalność nierejestrowaną w dalszym ciągu może prowadzić osoba fizyczna, która nie prowadziła działalności gospodarczej przez ostatnie 60 miesięcy.

Nawet 10 813,50 zł bez zakładania firmy. Nowy, kwartalny limit w 2026 roku

Ile można zarabiać na działalności nierejestrowanej w 2026 roku? Do końca 2025 roku limit przychodów liczony był miesięcznie. Wynosił 75% minimalnego wynagrodzenia, tj. 3 499,50 zł. W tym roku wprowadzono ważne dla Polaków zmiany. Zgodnie z obowiązującymi przepisami:

limit liczony jest kwartalnie, jego wysokość wynosi 225% minimalnego wynagrodzenia.

Zatem maksymalny przychód z działalności nierejestrowanej w 2026 roku wynosi 10 813,50 zł na kwartał. W praktyce oznacza to, że w jednym miesiącu kwartału można zarobić więcej, niż w pozostałych. Liczy się przychód łączny z trzech miesięcy.

Uwaga na limit! Masz tylko 7 dni na reakcję, gdy zarobisz za dużo

Osoby prowadzące biznes w tej formie powinny pilnować limitów przychodów. Przekroczenie ich wiąże się z koniecznością rejestracji działalności w CEIDG. Mają na to 7 dni.

Nie tylko gotówka na koncie. Sprawdź, co musisz wpisać do ewidencji przychodów

Działalność nierejestrowana, choć wiąże się z brakiem obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek do fiskusa oraz składek na ubezpieczenie do ZUS, może być prowadzona, pod warunkiem prowadzenia ewidencji przychodów, do których wlicza się:

kwoty faktycznie otrzymane (gotówką lub przelewem), kwoty należne, nawet jeśli nie zostały jeszcze zapłacone (np. wynikające).

KSeF od 1 kwietnia 2026 roku. Czy dorabiający bez firmy też muszą wystawiać e-faktury?

Od 2026 roku Krajowy System e-Faktur (KSeF), czyli centralna platforma zapewniająca jednolity sposób dokumentowania sprzedaży, stał się obowiązkowy dla większości przedsiębiorców w Polsce. Wdrażany był w 2 etapach.

1 lutego 2026 roku: objął podatników, których przychód przekroczył w 2024 roku 200 mln zł. 1 kwietnia 2026 roku – objął pozostałych podatników.

Prawo przewiduje od tego obowiązku pewne wyjątki. Przedsiębiorcy mogą wstrzymać się z wdrożeniem KSeF do 2027 roku, jeśli łączna wartość sprzedaży brutto z faktur nie przekroczy 10 tys.zł miesięcznie. Oznacza to, że od dnia 1 stycznia 2027 r. KSeF będzie obowiązkowy dla wszystkich firm. A co z osobami prowadzącymi działalność nierejestrowaną?

KSeF na działalności nierejestrowanej: Kto uniknie faktur online do 2027 roku?

Krajowy System e-Faktur obejmuje – z pewnymi wyjątkami – również osoby prowadzące działalność nierejestrowaną. Mogą one nie być świadome, że od 1 kwietnia 2026 r. podlegają obowiązkowi wystawiania faktur w KSeF, co oznacza konieczność wcześniejszego wdrożenia systemu. Przepisy przewidują jednak w tym zakresie określone odstępstwa.

Przy wartości sprzedaży do 10 tys. zł miesięcznie, osoby prowadzące działalność nierejestrowaną mogą rozpocząć wystawianie faktur w KSeF od 1 stycznia 2027 roku, czyli skorzystać z okresu przejściowego. Wystawianie faktur w systemie dotyczy wyłącznie sprzedaży B2B. W praktyce oznacza to, że gdy nabywcą jest konsument, nie ma obowiązku wystawiania faktur w KSeF.

Co to oznacza w praktyce? O obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur przesądza rodzaj klientów.

Sprzedaż B2B: Jeśli osoba prowadząca działalność nierejestrowaną sprzedaje produkty lub usługi innym firmom, musi wystawiać e-faktury przez KSeF. Sprzedaż B2C: Jeśli oferta skierowana jest wyłącznie do konsumentów, osoba prowadząca biznes w tej formie nie musi logować się do systemu ani wystawiać e-faktur.

KSeF a działalność nierejestrowana: Sprawdź swój obowiązek

Rodzaj sprzedaży / Klient Czy KSeF jest obowiązkowy? Od kiedy obowiązek? Sprzedaż dla firm (B2B) przychodach powyżej 10 tys. zł miesięcznie Tak od 1 kwietnia 2026 roku Sprzedaż dla firm (B2B) przychodach do 10 tys. zł miesięcznie Tak od 1 stycznia 2027 (możliwy okres przejściowy do końca 2026 roku) Sprzedaż dla konsumentów (B2C) (osoby prywatne) Nie -

Ważne! Osoby prowadzące działalność nierejestrowaną muszą być gotowe na odbiór faktur zakupowych jeszcze przed 2027, jeśli ich kontrahent jest zobowiązany do stosowania KSeF od 1 lutego 2026 roku.