KSeF w 2026 r. obowiązkowy dla działalności nierejestrowanej. Ale nie dla każdej - sprawdź czy Ciebie dotyczy wyjątek

Planujesz dorabiać bez zakładania firmy w 2026 roku? Mamy dobre i złe wiadomości. Z jednej strony limit przychodów dla takiego biznesu mocno skoczył w górę i wynosi teraz aż 10 813,50 zł na kwartał. Z drugiej – wchodzi KSeF i rewolucja w fakturach. Sprawdź, od kiedy KSeF stanie się dla Ciebie obowiązkowy i jaki prosty warunek pozwoli Ci legalnie ominąć e-faktury aż do 2027 roku.
Zarabianie bez firmy i składek ZUS. Na czym polega działalność nierejestrowana?
Działalność nierejestrowana (nieewidencjonowana) to forma drobnej działalności zarobkowej, którą można prowadzić legalnie bez wpisu do rejestru przedsiębiorców – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). W praktyce oznacza to możliwość zarabiania pieniędzy bez konieczności opłacania zaliczek na podatek dochodowy i ponoszenia comiesięcznych wydatków na składki ZUS. Żeby móc prowadzić biznes w ten sposób, działalność musi:
- mieć charakter zarobkowy,
- być prowadzona w sposób zorganizowany,
- mieć ciągłość,
- być wykonywana we własnym imieniu.
Kiedy można prowadzić działalność nierejestrowaną w 2026 roku?
Co ważne, nie zawsze można uzyskiwać dochody w ten sposób. Zgodnie z prawem konieczne jest spełnienie warunków obejmujących:
- limit przychodów,
- okres karencji (czas, który musi upłynąć od zakończenia poprzedniej działalności gospodarczej).
Ważne
Ważne! Działalność nierejestrowaną w dalszym ciągu może prowadzić osoba fizyczna, która nie prowadziła działalności gospodarczej przez ostatnie 60 miesięcy.
Nawet 10 813,50 zł bez zakładania firmy. Nowy, kwartalny limit w 2026 roku
Ile można zarabiać na działalności nierejestrowanej w 2026 roku? Do końca 2025 roku limit przychodów liczony był miesięcznie. Wynosił 75% minimalnego wynagrodzenia, tj. 3 499,50 zł. W tym roku wprowadzono ważne dla Polaków zmiany. Zgodnie z obowiązującymi przepisami:
- limit liczony jest kwartalnie,
- jego wysokość wynosi 225% minimalnego wynagrodzenia.
Zatem maksymalny przychód z działalności nierejestrowanej w 2026 roku wynosi 10 813,50 zł na kwartał. W praktyce oznacza to, że w jednym miesiącu kwartału można zarobić więcej, niż w pozostałych. Liczy się przychód łączny z trzech miesięcy.
Uwaga na limit! Masz tylko 7 dni na reakcję, gdy zarobisz za dużo
Osoby prowadzące biznes w tej formie powinny pilnować limitów przychodów. Przekroczenie ich wiąże się z koniecznością rejestracji działalności w CEIDG. Mają na to 7 dni.
Nie tylko gotówka na koncie. Sprawdź, co musisz wpisać do ewidencji przychodów
Działalność nierejestrowana, choć wiąże się z brakiem obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek do fiskusa oraz składek na ubezpieczenie do ZUS, może być prowadzona, pod warunkiem prowadzenia ewidencji przychodów, do których wlicza się:
- kwoty faktycznie otrzymane (gotówką lub przelewem),
- kwoty należne, nawet jeśli nie zostały jeszcze zapłacone (np. wynikające).
KSeF od 1 kwietnia 2026 roku. Czy dorabiający bez firmy też muszą wystawiać e-faktury?
Od 2026 roku Krajowy System e-Faktur (KSeF), czyli centralna platforma zapewniająca jednolity sposób dokumentowania sprzedaży, stał się obowiązkowy dla większości przedsiębiorców w Polsce. Wdrażany był w 2 etapach.
- 1 lutego 2026 roku: objął podatników, których przychód przekroczył w 2024 roku 200 mln zł.
- 1 kwietnia 2026 roku – objął pozostałych podatników.
Prawo przewiduje od tego obowiązku pewne wyjątki. Przedsiębiorcy mogą wstrzymać się z wdrożeniem KSeF do 2027 roku, jeśli łączna wartość sprzedaży brutto z faktur nie przekroczy 10 tys.zł miesięcznie. Oznacza to, że od dnia 1 stycznia 2027 r. KSeF będzie obowiązkowy dla wszystkich firm. A co z osobami prowadzącymi działalność nierejestrowaną?
KSeF na działalności nierejestrowanej: Kto uniknie faktur online do 2027 roku?
Krajowy System e-Faktur obejmuje – z pewnymi wyjątkami – również osoby prowadzące działalność nierejestrowaną. Mogą one nie być świadome, że od 1 kwietnia 2026 r. podlegają obowiązkowi wystawiania faktur w KSeF, co oznacza konieczność wcześniejszego wdrożenia systemu. Przepisy przewidują jednak w tym zakresie określone odstępstwa.
- Przy wartości sprzedaży do 10 tys. zł miesięcznie, osoby prowadzące działalność nierejestrowaną mogą rozpocząć wystawianie faktur w KSeF od 1 stycznia 2027 roku, czyli skorzystać z okresu przejściowego.
- Wystawianie faktur w systemie dotyczy wyłącznie sprzedaży B2B. W praktyce oznacza to, że gdy nabywcą jest konsument, nie ma obowiązku wystawiania faktur w KSeF.
Co to oznacza w praktyce? O obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur przesądza rodzaj klientów.
- Sprzedaż B2B: Jeśli osoba prowadząca działalność nierejestrowaną sprzedaje produkty lub usługi innym firmom, musi wystawiać e-faktury przez KSeF.
- Sprzedaż B2C: Jeśli oferta skierowana jest wyłącznie do konsumentów, osoba prowadząca biznes w tej formie nie musi logować się do systemu ani wystawiać e-faktur.
KSeF a działalność nierejestrowana: Sprawdź swój obowiązek
Rodzaj sprzedaży / Klient
Czy KSeF jest obowiązkowy?
Od kiedy obowiązek?
Sprzedaż dla firm (B2B) przychodach powyżej 10 tys. zł miesięcznie
Tak
od 1 kwietnia 2026 roku
Sprzedaż dla firm (B2B) przychodach do 10 tys. zł miesięcznie
Tak
od 1 stycznia 2027 (możliwy okres przejściowy do końca 2026 roku)
Sprzedaż dla konsumentów (B2C) (osoby prywatne)
Nie
-
Ważne! Osoby prowadzące działalność nierejestrowaną muszą być gotowe na odbiór faktur zakupowych jeszcze przed 2027, jeśli ich kontrahent jest zobowiązany do stosowania KSeF od 1 lutego 2026 roku.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu