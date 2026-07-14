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Ekstradycja Zbigniewa Ziobry z USA coraz bliżej? Prokuratura ma gotowy wniosek

Zbigniew Ziobro
Prok. Adamiak: wniosek o ekstradycję Ziobry gotowy; niedługo zostanie nadany mu biegKPRM / Krystian Maj
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
41 minut temu

Rzeczniczka Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak poinformowała, że przygotowany został już wniosek o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry z USA. Dokument wkrótce ma zostać skierowany do dalszego procedowania.

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Zgodnie z decyzją warszawskiego sądu okręgowego z zeszłej środy, uprawomocniła się decyzja o tymczasowym areszcie dla byłego szefa MS Zbigniewa Ziobry, podejrzanego w śledztwie dot. nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prok. Piotr Woźniak, prowadzący śledztwo w sprawie Funduszu, poinformował wtedy, że w sprawie przebywającego w USA Ziobry „wniosek o ekstradycję zostanie sporządzony niezwłocznie”.

Dzień później szef MSZ Radosław Sikorski podał, że Węgry cofnęły m.in. Ziobrze status uchodźcy oraz dokumenty podróży. Były minister otrzymał ten status od węgierskiego rządu Viktora Orbana. Po zmianie władzy na Węgrzech Ziobro wyleciał do Stanów Zjednoczonych, co potwierdził 10 maja.

Ekstradycja Zbigniewa Ziobry z USA. Prokuratura przygotowała wniosek

Rzecznik prasowa Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak poinformowała we wtorek na konferencji prasowej, że wniosek o ekstradycję Ziobry jest „gotowy” oraz że już „niedługo” zostanie nadany mu bieg. - Wniosek można by powiedzieć, że jest już na końcowym etapie ekspedycji i przygotowania. On już jest gotowy (...). Będę państwa informować o szczegółach w momencie, gdy zostanie nadany mu bieg, natomiast chcę państwa zapewnić, że to jest niedługi czas - dodała.

Jak podkreśliła, wniosek jest obecnie analizowany w Biurze Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Krajowej w kontekście spełnienia wymogów formalnych przewidzianych umową polsko-amerykańską. Później ma zostać przetłumaczony, a następnie przekazany do ministerstwa sprawiedliwości, ponieważ to szef MS jest organem uprawnionym do nadania biegu. Adamiak zaznaczyła, że zgodnie z umową polsko-amerykańską przy procedurze dot. wniosku o ekstradycję wymagane jest zachowanie drogi dyplomatycznej.

Zbigniew Ziobro podejrzany w sprawie Funduszu Sprawiedliwości

Ziobro - który jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości - 10 maja potwierdził, że jest w USA; wcześniej przez kilka miesięcy przebywał wraz z żoną na Węgrzech, gdzie za rządów premiera Viktora Orbana otrzymali ochronę międzynarodową. Po opuszczeniu Węgier, jak informowała prokuratura, Ziobro wyleciał z Mediolanu do Nowego Jorku. Posłużył się - z punktu widzenia USA - wizą „członka zagranicznych mediów”. Informowano, że Ziobro będzie komentatorem politycznym TV Republika.

Ziobro ma status podejrzanego w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, w którym prokuratura zarzuca b. szefowi MS popełnienie łącznie 26 przestępstw, m.in. wydawanie swoim podwładnym poleceń łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.(PAP)

sza/ par/

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Źródło: PAP
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