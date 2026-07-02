Sikorski o cofnięciu statusu uchodźcy Romanowskiemu, Ziobrze i jego żonie poinformował na platformie X. „Otrzymałem pisemne potwierdzenie, że Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteckiej-Ziobro. Unieważniły także ich dokumenty podróży. Koła sprawiedliwości mielą powoli, ale mielą” - napisał minister spraw zagranicznych.

MSZ i resort sprawiedliwości zapowiadają dalsze działania

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór powiedział PAP, że w obecnej sytuacji resort dyplomacji będzie wspierał dalsze działania ministerstwa sprawiedliwości, jakie podejmie w sprawie.

Szef MS, prokurator generalny Waldemar Żurek pytany przez PAP właśnie o te dalsze kroki w sprawie, podkreślił, że ministerstwo sprawiedliwości analizuje sytuację. - Wykorzystamy wszystkie prawne sposoby by uciekinierzy stanęli przed polskim sądem - zadeklarował.

We wpisie na X Żurek dodał: „zwrócimy się do właściwych instytucji w Stanach Zjednoczonych, z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać na terytorium USA”. Przypomniał, że w środę sąd potwierdził zasadność tymczasowego aresztowania wobec Ziobry, podzielając argumentację prokuratury. „Państwo działa” - podkreślił.

Dwie informacje na koniec dnia.



MSZ otrzymało pisemne potwierdzenie, że Węgry cofnęły status uchodźcy M. Romanowskiemu, Z. Ziobrze oraz P. Koteckiej-Ziobro. Unieważnione zostały również ich dokumenty podróży.



W tej sytuacji zwrócimy się do właściwych instytucji w Stanach… — Waldemar Żurek (@w_zurek) July 2, 2026 Rozwiń

Sprawa Ziobry i Romanowskiego w tle śledztwa ws. Funduszu Sprawiedliwości

W środę Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości, posła PiS Zbigniewa Ziobry.

Ziobro - który jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości - 10 maja potwierdził, że jest w USA; wcześniej przez kilka miesięcy przebywał wraz z żoną na Węgrzech, gdzie za rządów premiera Viktora Orbana otrzymali ochronę międzynarodową. Po opuszczeniu Węgier, jak informowała prokuratura, Ziobro wyleciał z Mediolanu do Nowego Jorku. Posłużył się - z punktu widzenia USA - wizą „członka zagranicznych mediów”. Informowano, że Ziobro będzie komentatorem politycznym TV Republika.

Ziobro ma status podejrzanego w śledztwie dot. nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, w którym prokuratura zarzuca b. szefowi MS popełnienie łącznie 26 przestępstw, m.in. wydawanie swoim podwładnym poleceń łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Były wiceszef MS, poseł PiS Marcin Romanowski ma sformułowane zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. W grudniu 2024 r. poinformowano o ochronie, którą posłowi udzielił węgierski rząd za kierownictwa Viktora Orbana. Za Romanowskim wydany jest Europejski Nakaz Aresztowania.

Pod koniec czerwca szef MS informował, że Prokurator Generalna Serbii zadeklarowała współpracę w sprawie Marcina Romanowskiego, ale nie wiedziała jeszcze, czy u nich jest. Wcześniej pojawiły się informacje o wniosku obrony Romanowskiego ws. uchylenia ENA wobec b. wiceministra; oparty miał być na informacjach, że ten przebywa w Serbii – państwie kandydującym do UE.

Jeszcze przed wyborami parlamentarnymi na Węgrzech ówczesny lider opozycji, obecny premier Peter Magyar komentując sprawę Ziobry i Romanowskiego - zapowiadał, że jego rząd „nie będzie zapewniać schronienia, nie mówiąc już o azylu, zagranicznym przestępcom”. Po wygranych wyborach Magyar powtórzył, że Węgry „nie będą wysypiskiem dla przestępców poszukiwanych przez społeczność międzynarodową”.

Nie jest jasne, gdzie obecnie przebywa Romanowski. Pod koniec maja opuścił mieszkanie, w którym mieszkał w Budapeszcie. Polskie media informowały, że był następnie widziany w Serbii i Chorwacji. (PAP)