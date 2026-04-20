Wyniki głosowania w Sądzie Okręgowym w Warszawie

W zgromadzeniu wzięło udział 112 z 327 uprawnionych sędziów, co przełożyło się na frekwencję na poziomie 34,25 proc. Według oficjalnych informacji największe poparcie uzyskali:

(sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie) – 94 głosy, Dariusz Zawistowski (sędzia Sądu Najwyższego, były przewodniczący KRS) – 88 głosów.

Na liście 15 osób z największym poparciem znaleźli się również: Monika Frąckowiak, Sławomir Cilulko, Wojciech Buchajczuk, Ewa Mierzejewska, Jarosław Łuczaj, Beata Donhöffner-Grodzicka, Agnieszka Kobylinska-Bortkiewicz, Magdalena Kierszka, Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, Katarzyna Zawiślak, Ewa Żołnierczuk-Dec, Karolina Bąk-Lasota i Bartłomiej Starosta.

Kandydaci z minimalnym poparciem i głosy krytyczne

Wśród kandydatów, którzy otrzymali tylko po jednym głosie, znaleźli się m.in. byli wiceministrowie sprawiedliwości Anna Dalkowska i Łukasz Piebiak, a także odwołani w 2025 r. rzecznicy dyscyplinarni: Piotr Schab oraz Przemysław Radzik. Dodatkowo 21 z 60 kandydatów nie otrzymało w warszawskim SO ani jednego głosu.

Część sędziów kwestionuje legalność procesu opiniowania. Sędzia Zygmunt Drożdżejko, prezes Stowarzyszenia Sędziowie RP, podkreślił, że zgromadzenia nie mają ustawowych uprawnień do przeprowadzania takich wyborów, a ich organizacja ma na celu "zadowolenie ministra sprawiedliwości".

Procedura "Planu B" i harmonogram wyboru KRS

Opiniowanie kandydatów przez środowisko sędziowskie nie jest przewidziane w ustawie, lecz stanowi tzw. plan B rządzącej większości po prezydenckim wecie do noweli ustawy o KRS. Sejm zadeklarował, że przy wyborze 15 członków Rady uwzględni wyniki tych transparentnych głosowań.

20-22 kwietnia: Głosowania w sądach w całej Polsce.

Głosowania w sądach w całej Polsce. Przekazanie wyników: Zbiorcze protokoły z apelacji trafią do marszałka Sejmu.

Zbiorcze protokoły z apelacji trafią do marszałka Sejmu. 13-15 maja: Wstępny termin wyboru nowych sędziowskich członków KRS przez Sejm.

Obecnie 15 sędziów-członków KRS wybieranych jest przez Sejm większością 3/5 głosów. Procedura ta, wprowadzona w 2017 roku, jest przedmiotem sporu dotyczącego upolitycznienia Rady oraz statusu tzw. neosędziów, co było podnoszone w orzeczeniach TSUE i ETPC.