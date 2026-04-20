W poniedziałek zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie zaopiniowało kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. 15 osób, które uzyskały najwięcej głosów w tym sądzie, to kandydaci z listy popieranej przez niektóre sędziowskie stowarzyszenia, m.in. Iustitę i Themis.
Wyniki głosowania w Sądzie Okręgowym w Warszawie
W zgromadzeniu wzięło udział 112 z 327 uprawnionych sędziów, co przełożyło się na frekwencję na poziomie 34,25 proc. Według oficjalnych informacji największe poparcie uzyskali:
- Edyta Jefimko (sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie) – 94 głosy,
- Dariusz Zawistowski (sędzia Sądu Najwyższego, były przewodniczący KRS) – 88 głosów.
Na liście 15 osób z największym poparciem znaleźli się również: Monika Frąckowiak, Sławomir Cilulko, Wojciech Buchajczuk, Ewa Mierzejewska, Jarosław Łuczaj, Beata Donhöffner-Grodzicka, Agnieszka Kobylinska-Bortkiewicz, Magdalena Kierszka, Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, Katarzyna Zawiślak, Ewa Żołnierczuk-Dec, Karolina Bąk-Lasota i Bartłomiej Starosta.
Kandydaci z minimalnym poparciem i głosy krytyczne
Wśród kandydatów, którzy otrzymali tylko po jednym głosie, znaleźli się m.in. byli wiceministrowie sprawiedliwości Anna Dalkowska i Łukasz Piebiak, a także odwołani w 2025 r. rzecznicy dyscyplinarni: Piotr Schab oraz Przemysław Radzik. Dodatkowo 21 z 60 kandydatów nie otrzymało w warszawskim SO ani jednego głosu.
Część sędziów kwestionuje legalność procesu opiniowania. Sędzia Zygmunt Drożdżejko, prezes Stowarzyszenia Sędziowie RP, podkreślił, że zgromadzenia nie mają ustawowych uprawnień do przeprowadzania takich wyborów, a ich organizacja ma na celu "zadowolenie ministra sprawiedliwości".
Procedura "Planu B" i harmonogram wyboru KRS
Opiniowanie kandydatów przez środowisko sędziowskie nie jest przewidziane w ustawie, lecz stanowi tzw. plan B rządzącej większości po prezydenckim wecie do noweli ustawy o KRS. Sejm zadeklarował, że przy wyborze 15 członków Rady uwzględni wyniki tych transparentnych głosowań.
- 20-22 kwietnia: Głosowania w sądach w całej Polsce.
- Przekazanie wyników: Zbiorcze protokoły z apelacji trafią do marszałka Sejmu.
- 13-15 maja: Wstępny termin wyboru nowych sędziowskich członków KRS przez Sejm.
Obecnie 15 sędziów-członków KRS wybieranych jest przez Sejm większością 3/5 głosów. Procedura ta, wprowadzona w 2017 roku, jest przedmiotem sporu dotyczącego upolitycznienia Rady oraz statusu tzw. neosędziów, co było podnoszone w orzeczeniach TSUE i ETPC.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu