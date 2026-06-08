Głosowanie zakończyło się w niedzielę o godz. 18 czasu polskiego. Tuż po zamknięciu lokali wyborczych pojawiły się pierwsze badania exit poll i sondaże powyborcze, które wywołały spore zamieszanie. Różnice między poszczególnymi prognozami były bardzo duże. Według części badań ugrupowanie Nikola Paszyniana mogło liczyć nawet na 56 proc. głosów. Inne szacunki wskazywały jednak na poparcie wynoszące zaledwie 32 proc.

Dopiero publikacja pełnych danych przez armeńską Centralną Komisję Wyborczą zakończyła spekulacje. Po przeliczeniu głosów ze wszystkich komisji wyborczych pierwsze miejsce zajęła Umowa Społeczna. Partia zdobyła 727 tys. głosów, co przełożyło się na 49,81 proc. poparcia.

Drugie miejsce przypadło koalicji Silna Armenia, która uzyskała około 340 tys. głosów i 23,29 proc. poparcia.

Na trzeciej pozycji znalazł się Blok Armenia. Ugrupowanie otrzymało około 145 tys. głosów, co odpowiada wynikowi 9,94 proc.

Do parlamentu weszła również partia Kwitnąca Armenia. Oddano na nią około 58 tys. głosów, co przełożyło się na 4 proc. poparcia.

Większość dla partii Nikola Paszyniana

Wyniki wyborów oznaczają, że ugrupowanie kierowane przez Nikola Paszyniana zachowa samodzielną większość parlamentarną. Jak wynika z wyliczeń opublikowanych przez portal News.am, podział mandatów w 105-osobowym Zgromadzeniu Narodowym Armenii będzie przedstawiał się następująco:

Umowa Społeczna – 61 mandatów Silna Armenia – 28 mandatów Blok Armenia – 11 mandatów Kwitnąca Armenia – 5 mandatów

Uzyskanie 61 mandatów daje partii premiera komfortową większość, pozwalającą na samodzielne sprawowanie władzy bez konieczności budowania koalicji z innymi ugrupowaniami.

Wybory ważne dla przyszłości Armenii

Głosowanie było jednym z najważniejszych wydarzeń politycznych w Armenii w ostatnich latach. Kraj pozostaje w trudnej sytuacji geopolitycznej po wydarzeniach związanych z Górskim Karabachem i zmianach zachodzących na Kaukazie Południowym. W ostatnich latach rząd Nikola Paszyniana starał się prowadzić bardziej zrównoważoną politykę zagraniczną, rozwijając relacje z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi, przy jednoczesnym utrzymywaniu kontaktów z Rosją.

Według danych opublikowanych przez Centralną Komisję Wyborczą znacząca część społeczeństwa nadal popiera kurs polityczny obecnego premiera. Jednocześnie obecność kilku ugrupowań opozycyjnych w nowym parlamencie oznacza, że najważniejsze kwestie dotyczące bezpieczeństwa, gospodarki oraz polityki zagranicznej będą przedmiotem intensywnej debaty.

Opublikowanie pełnych wyników zakończyło okres niepewności, który trwał od niedzielnego wieczoru. Ostateczne dane pokazały, że przewaga partii Nikola Paszyniana była wyraźna, choć niższa od najbardziej optymistycznych prognoz pojawiających się tuż po zakończeniu głosowania.

Podział mandatów w parlamencie Armenii

Nowy parlament Armenii będzie liczył 105 deputowanych. Ponad połowę miejsc zajmie Umowa Społeczna, co pozwoli ugrupowaniu samodzielnie tworzyć rząd i realizować program polityczny. Opozycję tworzyć będą przede wszystkim przedstawiciele koalicji Silna Armenia oraz Bloku Armenia, natomiast Kwitnąca Armenia będzie najmniejszym ugrupowaniem reprezentowanym w izbie.

Dla Nikola Paszyniana oznacza to utrzymanie silnego mandatu politycznego i możliwość kontynuowania dotychczasowej polityki w okresie, który dla Armenii pozostaje wyjątkowo wymagający zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i sytuacji gospodarczej.