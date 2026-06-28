Rewolucja w płacach od 1 lipca. Ponad 700 tys. pracowników z wyższymi stawkami

Nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych nakłada na pracodawców bezwzględny obowiązek podniesienia płac. Podstawą wyliczeń na drugą połowę 2026 roku jest ogłoszone przez GUS przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za rok 2025, które wyniosło 8903,56 zł. Zmiany dotkną blisko 700 tysięcy etatów - od lekarzy specjalistów po personel działalności podstawowej.

Nowa siatka płac. Ile wynosi minimum na rękę?

Zgodnie z załącznikiem do ustawy, wysokość minimalnego wynagrodzenia zależy od przypisania do konkretnej grupy zawodowej oraz współczynnika pracy. Najwyższy wzrost nominalny odnotują lekarze posiadający specjalizację - ich płaca zasadnicza wzrośnie o 1046,67 zł brutto. Poniżej przedstawiamy szczegółowe zestawienie gwarantowanych stawek brutto oraz szacowanych kwot netto (wyliczonych dla standardowej umowy o pracę, z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku i podstawowych kosztów uzyskania przychodu):

Lekarz / lekarz dentysta ze specjalizacją: 12 910,16 zł brutto (ok. 9 130,56 zł netto)

Mgr farmacji, fizjoterapii, diagnostyki lab., psychologii klinicznej, mgr pielęgniarstwa/położnictwa ze specjalizacją: 11 485,59 zł brutto (ok. 8 159,94 zł netto)

Lekarz / lekarz dentysta bez specjalizacji: 10 595,24 zł brutto (ok. 7 552,79 zł netto)

Mgr farmacji, fizjoterapii, diagnostyki lab., psychologii, mgr pielęgniarstwa/położnictwa bez specjalizacji / technik elektroradiolog z mgr: 9 081,63 zł brutto (ok. 6 521,25 zł netto)

Pracownicy działalności podstawowej (niemedyczni) z wyższym wykształceniem: 8 903,56 zł brutto (ok. 6 399,42 zł netto)

Lekarz stażysta: 8 458,38 zł brutto (ok. 6 095,84 zł netto)

Fizjoterapeuta, ratownik medyczny, pielęgniarka/położna (wykształcenie średnie lub licencjat) bez specjalizacji / technik analityki medycznej: 8 369,35 zł brutto (ok. 6 034,94 zł netto)

Pozostali pracownicy medyczni z wykształceniem średnim: 7 657,06 zł brutto (ok. 5 549,62 zł netto)

Pracownicy działalności podstawowej z wykształceniem średnim: 6 944,78 zł brutto (ok. 5 064,31 zł netto)

Pracownicy działalności podstawowej z wykształceniem niższym niż średnie: 5 787,31 zł brutto (ok. 4 275,42 zł netto)

Próżnia decyzyjna. Pracodawcy bez gwarancji finansowych

Mimo że nowe obowiązki płacowe wchodzą w życie za kilka dni, szpitale i przychodnie wciąż funkcjonują w warunkach niepewności regulacyjnej. Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia nie przedstawiły jeszcze ostatecznych decyzji dotyczących zmiany wyceny świadczeń medycznych, z których podwyżki mają zostać sfinansowane. Na problem ten zwraca uwagę Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP). Ekspert wskazuje na opóźnienie w publikacji kluczowego raportu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT).

Czekamy na publikację raportu AOTMiT (Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - przyp. red.) z rekomendacjami w tej sprawie i decyzję MZ. W ubiegłym roku taki raport ukazał się 25 czerwca, a przyjęty przez MZ do realizacji wariant rekomendacji wiązał się ze wzrostem wydatków NFZ o 16,9 mld zł w skali 12 miesięcy - napisał.

Brak terminowego wydania rekomendacji taryfikacyjnych stawia dyrektorów SPZOZ-ów w trudnej sytuacji prawnej. Zgodnie z kodeksem pracy, muszą oni wypłacić wyższe pensje pod rygorem odpowiedzialności za wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym, nie mając jednocześnie zaktualizowanych umów z płatnikiem publicznym.