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Czy 28 czerwca to niedziela handlowa? Sprawdzamy, które sklepy są otwarte

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Czy 28 czerwca przypada niedziela handlowa? SprawdzamyShutterstock
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 08:46

Wielu Polaków zastanawia się, czy w niedzielę 28 czerwca bez problemów zrobi zakupy. Sprawdzamy, które sklepy są otwarte.

Skrót artykułu

Sześć lat temu świat wielu Polaków runął w gruzach, gdy wprowadzony został zakaz handlu w niedzielę. Do dziś temat otwartych sklepów budzi sporo emocji, a większość z nas nawet nie wie, które niedziele zostały uznane jako handlowe, a które nie. Czy zatem w niedzielę 28 czerwca możemy robić swobodnie zakupy?

Czy 28 czerwca to niedziela handlowa?

Dla wielu z nas może to być zaskoczenie, ale w niedzielę 28 czerwca sklepy są otwarte. Jeśli więc ktoś planuje większe zakupy, będzie mógł zrobić je bez przeszkód. Kolejna szansa na zrobienie zakupów w niedzielę przypadnie dopiero 30 sierpnia.

Według kalendarza niedziel handlowych po wakacjach szykuje się bardzo długa przerwa. Sklepy ponownie zostaną otwarte dla klientów w niedzielę dopiero w grudniu: 6,13 i 20 grudnia.

Polacy tęsknią za otwartymi sklepami?

Co ciekawe, niemal połowa Polaków wciąż tęskni za otwartymi sklepami w każdą niedzielę. Tak wynika z raportu CBRE. Najbardziej zainteresowane powrotem do dawnego modelu są dwie grupy. To zmęczeni 40-latkowie i młodzi dorośli. Oni właśnie najgłośniej żądają zmian. Czy ich pragnienia mają szansę się ziścić? Nie wiadomo, ale jest to raczej wątpliwe, skoro nawet w obecnej koalicji rządowej nie ma jednomyślności co do powrotu dawnego modelu handlowego.

Zgodnie z ustawą od 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w roku: ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, w niedzielę przed Wielkanocą, a po nowelizacji również w trzy kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie. Jednocześnie 24 grudnia ustanowiony został dniem wolnym dla wszystkich pracowników, w tym pracowników placówek handlowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie mogą oni pracować w grudniu więcej niż dwie niedziele.

Zakaz handlu w niedziele nie obowiązuje wszystkich. Tu zakupy zrobić zawsze

Wprowadzając niedzielny zakaz handlu ustawodawcy przewidzieli dość szeroki katalog wyjątków. Zakaz nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki. Ponadto nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.

Jeśli jednak ktoś złamie zakaz handlu w niedzielę, grożą mu dość surowe kary sięgające od 1000 zł do 100 tys. zł, a przy uporczywym naruszaniu przepisów – kara ograniczenia wolności.

Nie wiadomo jeszcze, czy grudniowa liczba niedziel handlowych nie zostanie zmieniona. Pod koniec grudnia 2024 r. ówczesny prezydent Andrzej Duda zdecydował o skierowaniu ustawy o wolnej Wigilii do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Zastrzeżenia dotyczą wprowadzenia trzeciej, dodatkowej niedzieli pracującej w grudniu dla pracowników handlu.

Źródło: gazetaprawna.pl

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