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Tej daty przegapić nie wolno. Rodzice uczniów mogą zyskać 300 złotych dopłaty

szkoła uczniowie lekcje
Ważna data dla rodziców uczniów. Można zyskać 300 złotych dopłatyShutterstock
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 07:58

Wakacje dopiero się rozpoczęły, ale tej daty przegapić nie wolno. Można zyskać nawet 300 złotych na wyprawkę szkolną. Wystarczy złożyć wniosek z programu Dobry Start. Świadczenie przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat.

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Wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można złożyć tylko elektronicznie – poprzez aplikację mZUS, Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

We wniosku należy podać numer rachunku bankowego, adres e-mail i numer telefonu. Uzupełnić należy również dane dzieci i informacje o szkołach, do których uczęszczają lub będą uczęszczać.

Nie tylko rodzice mogą złożyć wniosek

Samodzielnie o świadczenie mogą wnioskować pełnoletni uczniowie niepozostający na utrzymaniu rodziców, a także osoby usamodzielniane wychodzące z pieczy zastępczej.

Informację o przyznaniu wsparcia będzie można znaleźć w skrzynce odbiorczej na profilu PUE ZUS – również wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. W PUE ZUS znajdzie się także cała korespondencja w sprawie wniosku o świadczenie (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca przyznania świadczenia).

Świadczenie będzie wypłacane wyłącznie na wskazany rachunek bankowy.

Jeśli wniosek będzie poprawnie wypełniony i złożony do końca sierpnia, to pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej 30 września.

Komu przysługuje świadczenie?

W ramach programu Dobry Start rodzice mogą otrzymać raz w roku 300 zł na zakup wyprawki szkolnej, czyli na przykład na zakup podręczników, zeszytów i przyborów szkolnych.

Świadczenie przysługuje na dziecko, które się uczy i jest w wieku od 7 do 20 lat lub do 24 lat, jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność – bez względu na wysokość zarobków, jakie osiągają rodzice. Wsparcie finansowe nie przysługuje na dzieci uczące się w zerówkach i na studentów.

ZUS uznaje, że wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia, jeśli wiek graniczny, czyli 20. albo 24. rok życia, ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym.

Wnioski o Dobry Start można składać do końca listopada.

Źródło: PAP

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