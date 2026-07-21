Polskie kluby piłkarskie rozpoczynają historyczny sezon w europejskich pucharach z rekordowej, 11. pozycji w rankingu krajowym UEFA. Po raz pierwszy w historii o pucharowe punkty i gigantyczne pieniądze powalczy aż pięć zespołów. Stawka jest wyjątkowo wysoka – wyprzedzenie Czechów i awans do czołowej dziesiątki Europy zapewni polskiemu klubowi bezpośrednie miejsce w fazie zasadniczej Ligi Mistrzów, na co polscy kibice czekają nieprzerwanie od 2016 roku.
Jak działa ranking krajowy UEFA? System punktacji krok po kroku
Ranking UEFA, na podstawie którego dzielone są miejsca w Lidze Mistrzów, Lidze Europy i Lidze Konferencji, a także różnicowany etap, z którego startują poszczególne zespoły, powstaje w oparciu o wyniki wszystkich uczestniczących w europejskich pucharach drużyn z ostatnich pięciu sezonów. Liczą się poszczególne spotkania (od kwalifikacji), ale również szczebel i rodzaj rozgrywek. System liczenia punktów wygląda następująco: za zwycięstwo (od fazy ligowej/zasadniczej) otrzymuje się 2 pkt, a w eliminacjach - 1 pkt, remis to - odpowiednio - 1 i 0,5 pkt.
Zdobyte punkty dzieli się przez liczbę drużyn reprezentujących dane państwo, więc w przypadku Polski w tym sezonie to pięć, a nie cztery jak dotychczas.
Ponadto, uwzględniane są punkty bonusowe za udział w fazie zasadniczej każdych rozgrywek, za miejsce w klasyfikacjach końcowych tego etapu oraz kolejne awanse w fazie pucharowej; najwyższe w Lidze Mistrzów, najniższe - w Lidze Konferencji.
Marsz Polski w górę europejskiej hierarchii
Dobre wyniki polskich klubów w minionych kilkunastu miesiącach skutkowały systematycznymi postępami w europejskiej hierarchii. Dwa lata temu to było dopiero 21. miejsce, a na koniec sezonu 2024/25 - już 15., gdyż przedostatnia edycja rozgrywek UEFA dała Polsce - głównie dzięki postawie Legii i Jagiellonii, które dotarły do ćwierćfinału Ligi Konferencji - 11,750 pkt.
Wtedy też polskie kluby zapracowały na to, że w tym sezonie - ranking UEFA działa z rocznym przesunięciem - w europejskich pucharach wystąpi po raz pierwszy pięć polskich zespołów, w tym dwa w kwalifikacjach najbardziej prestiżowej Ligi Mistrzów (od 2. rundy w tzw. ścieżce mistrzowskiej - Lech Poznań i ligowej - Górnik Zabrze), jeden w Lidze Europy (od 3. rundy - Jagiellonia Białystok) i dwa w Lidze Konferencji (od 2. rundy - Raków Częstochowa i GKS Katowice). A to daje większe szanse na udział w fazie zasadniczej jakichkolwiek rozgrywek.
Rekordowy dorobek i zacięta walka z Czechami
Poprzedni sezon Polska zaczęła jednak na 13. miejscu w rankingu krajowym, ponieważ odpadł jej skromny, zaledwie czteropunktowy, dorobek z edycji 2020/21, a w czterech kolejnych latach było już tylko lepiej. W październiku 2025, dzięki awansowi czterech ekip do fazy grupowej Ligi Konferencji, Polska osiągnęła 12. pozycję i na niej zakończyła sezon, choć w międzyczasie awansowała nawet na 11.
Polska w edycji 2025/26 zdobyła aż 55,500 pkt (za 32 zwycięstwa, w tym 15 poza kwalifikacjami, i 11 remisów), a do tego 7,5 pkt bonusowego, co po podzieleniu przez cztery kluby dało 15,750. Był to siódmy dorobek w skali całego sezonu, tylko za samymi „możnymi” europejskiego futbolu, czyli: Anglią, Hiszpanią, Niemcami, Portugalią, Włochami i Francją.
To był jednocześnie historyczny wynik i ponad trzy razy lepszy niż w liczącym się wtedy jeszcze do pięcioletniego zestawienia sezonie 2021/22 (4,625). Po odjęciu tego ostatniego Polska była nawet 10., o 0,3 pkt przed Czechami. Została jednak przez ten kraj wyprzedzona, gdyż za automatyczny udział jednego klubu (Slavia Praga) w fazie zasadniczej Champions League na jego konto trafiło już sześć punktów bonusowych, co po podzieleniu przez liczbę zespołów uczestniczących w rozgrywkach - pięć - dało Czechom 1,2 pkt do ogólnego zestawienia i awans na 10. pozycję.
Stan gry przed nowym sezonem: Cel – bezpośrednia faza zasadnicza Champions League
Polskie kluby, po odrzuceniu 4,625 pkt za sezon 2021/22, inaugurują zmagania pod egidą UEFA z dorobkiem 42,125 pkt, co daje im 11. miejsce, między 10. Czechami - 43,025 a 12. Grecją - 40,412.
Walka o 10. pozycję jest kluczowa, gdyż ona zapewnia z „urzędu” występ jednego klubu w fazie zasadniczej prestiżowej i lukratywnej Ligi Mistrzów, na co Polska czeka już od 2016 roku.
Liderem pięcioletniej klasyfikacji u progu sezonu jest Anglia - 101,852. Drugie są Włochy - 87,660, a trzecia Hiszpania - 82,368. Kolejne pozycje zajmują: Niemcy, Francja, Portugalia, Belgia, Holandia, Turcja i Czechy, które zamykają czołową „10”.
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