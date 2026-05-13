Prywatna emerytura po zmarłym partnerze bez podatku od darowizny - korzystna interpretacja skarbówki

Prywatna emerytura z Wielkiej Brytanii po zmarłym partnerze

Z wnioskiem o indywidualną interpretację podatkową wystąpiła do Dyrektora KIS pewna pani, która otrzymała w 2025 r. z Wielkiej Brytanii prywatną emeryturę po swoim zmarłym partnerze (konkubencie). Ów zmarły partner wpisał imię i nazwisko owej pani na formularzu/umowie otrzymanej od firmy emerytalnej, z którą współpracował zakład, w którym partner był zatrudniony.



Partner podał dane swojej partnerki, jako osoby, która w razie śmierci ma otrzymać jego emeryturę. Była to dyspozycja w razie jego śmierci.



Pani zapytała Dyrektora KIS, jaka stawka podatku od spadków i darowizn jest właściwa w tej sytuacji, gdyż chciała rozliczyć się z otrzymanych pieniędzy w prawidłowy sposób.

Dyrektor KIS – to nie jest spadek ani darowizna; nie ma więc obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn

Na wstępie swojej interpretacji Dyrektor KIS wskazał, że na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:



1) dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;

2) darowizny, polecenia darczyńcy;

3) zasiedzenia;

4) nieodpłatnego zniesienia współwłasności;

5) zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;

6) nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.



Zaś na podstawie art. 1 ust. 2 tej ustawy, podatkowi temu podlega też nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.

Tylko i wyłącznie wymienione wyżej umowy, czy prawne przypadki nabycia stanowią powód opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Ponadto w myśl art. 2 ww. ustawy nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.



W rozpatrywanej sytuacji nie doszło z pewnością do darowizny, bo do przekazania pieniędzy nie doszło za życia partnera, a po jego śmierci.

Zatem Dyrektor KIS sprawdził, czy mamy do czynienia ze spadkiem. I doszedł do wniosku, że nie.



Spadek jest bowiem instytucją regulowaną przepisami zawartymi kodeksie cywilnym (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1071 ze zm.).

A na podstawie art. 922 kodeksu cywilnego:

§ 1 Spadek stanowią prawa i obowiązki zmarłego, które z chwilą jego śmierci przechodzą na jedną lub kilka osób, stosownie do przepisów niniejszej ustawy.

§ 2. Do spadku nie należą prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego czy są one spadkobiercami.

(…)

A owa pani nie była spadkobiercą swojego zmarłego partnera. Partnerów nie dotyczą przepisy kodeksu cywilnego dot. tzw. dziedziczenia ustawowego. Nic też nie wiadomo, by partner uczynił ją spadkobiercą na podstawie testamentu.



Zatem w świetle art. 922 § 2 kodeksu cywilnego opisana wyżej sytuacja nabycia emerytury po zmarłym partnerze nie jest spadkiem. Zdaniem Dyrektora KIS to świadczenie nie stanowi także nabycia na podstawie innego z tytułów wymienionych w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.



Z tych powodów Dyrektor KIS uznał, że wypłacona owej pani kwota pieniężna z zagranicznej emerytury po zmarłym partnerze nie podlega podatkowi od spadków i darowizn i nie rodzi żadnych obowiązków na gruncie podatku od spadków i darowizn.

Warto jednak zauważyć, że ta interpretacja – zgodnie ze złożonym wnioskiem – została wydana wyłącznie odnośnie podatku od spadków i darowizn. Nie rozstrzyga ona zatem o skutkach podatkowych jakie mogą powstać w związku z otrzymaniem przez tą panią pieniędzy na gruncie innych podatków (np. podatku dochodowego od osób fizycznych).



Podstawa prawna: ustawa z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r. poz. 478).



Źródło: interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 kwietnia 2026 r. – sygn. 0111-KDIB2-3.4015.66.2026.2.AD.