Ukraińcy zdecydowali, co zrobią po wojnie. Dane zaskoczą rynek pracy [WYNIKI SONDAŻU]

Większość Ukraińców chce zostać w Polsce po wojnie

Zdecydowana większość obywateli Ukrainy nie planuje wyjazdu za granicę po zakończeniu wojny i otwarciu granic. Jak wynika z najnowszego „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service, aż 88 proc. badanych deklaruje, że chce pozostać w ojczyźnie. Jedynie 8 proc. dopuszcza możliwość emigracji zarobkowej. Jednocześnie część osób, które już przebywają w Polsce, coraz częściej rozważa pozostanie tutaj na stałe.

Większość chce odbudować Ukrainę

Badanie pokazuje wyraźny trend: dominującą motywacją Ukraińców jest chęć powrotu do kraju i udział w jego odbudowie. Wiele osób traktuje emigrację jedynie jako ewentualne, krótkoterminowe rozwiązanie.

Różnice w podejściu widać jednak wśród młodszych respondentów. W grupie 18–35 lat wyjazd rozważa 14 proc. badanych, podczas gdy wśród osób powyżej 50. roku życia jest to zaledwie 3 proc. Częściej na emigrację decydują się też mężczyźni (12 proc.) niż kobiety (5 proc.).

Eksperci podkreślają, że ewentualne wyjazdy po zakończeniu wojny miałyby przede wszystkim charakter ekonomiczny i czasowy.

Ukraińcy w Polsce coraz częściej zostają na dłużej

Inaczej wygląda sytuacja osób już pracujących w Polsce. Aż 38 proc. z nich deklaruje, że nie planuje powrotu do Ukrainy. Kolejne grupy zakładają różne scenariusze: 17 proc. chce wrócić tuż po zakończeniu wojny, a 16 proc. w perspektywie 1–2 lat.

- Perspektywa 1-2 lat to dla Polski realna szansa, żeby zawalczyć o zatrzymanie tych pracowników na stałe. To często osoby z wieloletnim doświadczeniem na polskim rynku, znające język i kulturę, zajmujące coraz częściej stanowiska średniego i wyższego szczebla. Wypełniają kluczowe luki kadrowe, których nie jesteśmy w stanie zapełnić w inny sposób. Warto inwestować w ich integrację już teraz, zanim decyzja o powrocie stanie się ostateczna – ocenia Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy i założyciel Personnel Service.

Kluczowe znaczenie mają pieniądze i stabilność

Decyzje o pozostaniu w Polsce zależą przede wszystkim od warunków ekonomicznych. Najważniejszym czynnikiem są wyższe zarobki, wskazywane przez 54 proc. badanych.

Co jeszcze ich przekonuje do zostania nad Wisłą? Na kolejnych miejscach znalazły się:

stabilna umowa o pracę (33 proc.),

(33 proc.), legalizacja pobytu i zatrudnienia (33 proc.),

(33 proc.), możliwość rozwoju zawodowego (23 proc.),

(23 proc.), dodatkowe świadczenia (19 proc.),

(19 proc.), wsparcie mieszkaniowe (18 proc.).

Polska nadal ważnym kierunkiem migracji

Eksperci zwracają uwagę, że mimo deklaracji o pozostaniu w kraju, część Ukraińców może zdecydować się na wyjazd zarobkowy tuż po zakończeniu wojny, szczególnie w pierwszym okresie odbudowy gospodarki. Dlaczego?

- Zdecydowana większość Ukraińców chce zostać w kraju i odbudować ojczyznę, co jest zrozumiałe i naturalne. Jednocześnie dane pokazują, że wśród młodych i aktywnych zawodowo ta otwartość na wyjazd jest wyraźnie wyższa. Można założyć, że część z nich, szczególnie w pierwszych miesiącach po zakończeniu wojny, będzie chciała czasowo poprawić swoją sytuację finansową. To oznacza, że Polska nadal pozostanie ważnym kierunkiem migracji zarobkowej, choć skala i tempo tego ruchu będą zależeć od przebiegu odbudowy Ukrainy. Ja nadal podtrzymuję swoją prognozę, że moment otwarcia granic spowoduje wzrost mobilności i nawet 1 mln osób przyjedzie do Polski do pracy – prognozuje Inglot.

Jednocześnie zaznacza, że tempo migracji będzie zależeć od tego, jak szybko Ukraina zacznie się odbudowywać i stabilizować rynek pracy.