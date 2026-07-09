Proces przebudowy sieci Duży Ben przestał być wyłącznie zapowiedzią. Pierwszy sklep działający na nowych zasadach został uruchomiony w Plewiskach pod Poznaniem. Placówkę prowadzi Mateusz Pownug, związany z siecią od 2019 roku. To początek szerszej operacji, która ma zmienić sposób funkcjonowania kolejnych punktów należącej do Grupy Eurocash marki.

Do tej pory Duży Ben rozwijał się przede wszystkim w modelu agencyjnym. Teraz sieć przechodzi na franczyzę, czyli rozwiązanie, w którym niezależny przedsiębiorca prowadzi działalność pod marką sieci i korzysta z jej zaplecza operacyjnego, handlowego oraz technologicznego.

Zmiana nie nastąpi jednocześnie we wszystkich sklepach. Grupa Eurocash zaplanowała transformację na lata 2026–2027. Istniejące placówki mają być przekształcane etapami do końca 2027 roku, natomiast nowe sklepy Dużego Bena mają już powstawać wyłącznie jako franczyzy.

Franczyza Dużego Bena najpierw w czterech województwach

W pierwszej fazie Eurocash skoncentruje się przede wszystkim na czterech województwach: mazowieckim, dolnośląskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Szczególne znaczenie w planach sieci mają Warszawa, Wrocław, Poznań i Szczecin.

Nie jest to przypadkowy wybór. Duży Ben chce wykorzystać nowy model przede wszystkim tam, gdzie skala rynku pozwala rozwijać kolejne placówki i zwiększać dostępność sklepów dla klientów. Franczyza ma umożliwić szybszą ekspansję dzięki współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy prowadzą własną działalność, ale korzystają z marki, logistyki, wyposażenia i rozwiązań przygotowanych przez dużą organizację.

Eurocash przekonuje, że przebudowa modelu ma służyć nie tylko zwiększaniu liczby punktów. Celem jest także poprawa sprzedaży oraz większa elastyczność w reagowaniu na warunki panujące na lokalnych rynkach.

Agnieszka Kozłowska, CEO Dużego Bena, podkreślała w komunikacie Grupy Eurocash, że franczyza ma połączyć możliwości dużej organizacji z przedsiębiorczością lokalnych partnerów. Według spółki rozwiązanie to daje potencjał do dalszego wzrostu sprzedaży, zwiększania dostępności placówek oraz budowania większej skali działalności.

Sklepy otwarte w niedziele, ale franczyza nie wystarczy

Jedną z najważniejszych konsekwencji zmiany może być większa liczba sklepów Dużego Bena działających w niedziele i święta. Tu konieczne jest jednak istotne zastrzeżenie. Samo podpisanie umowy franczyzowej nie powoduje, że placówka przestaje podlegać przepisom o ograniczeniu handlu.

Znaczenie ma wyjątek przewidziany dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który prowadzi handel osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia, że franczyzobiorca co do zasady działa we własnym imieniu oraz na własny rachunek. Może zatem prowadzić sklep w niedzielę objętą zakazem, ale pod warunkiem, że tego dnia sam wykonuje czynności handlowe.

Oznacza to, że w niedzielę niehandlową przedsiębiorca nie może po prostu otworzyć sklepu i powierzyć sprzedaży zatrudnionym pracownikom. Musi osobiście prowadzić handel. Przepisy dopuszczają również nieodpłatną pomoc określonych członków rodziny, między innymi małżonka, dzieci, rodziców, rodzeństwa, wnuków czy dziadków, o ile osoby te nie są pracownikami lub osobami zatrudnionymi w tej placówce.

To właśnie ta konstrukcja prawna sprawia, że model franczyzowy może zwiększyć liczbę sklepów Dużego Bena otwieranych w niedziele i święta. Nie będzie to jednak automatyczne uprawnienie wszystkich placówek. Decyzja będzie zależała między innymi od formy prowadzenia działalności oraz tego, kto faktycznie stanie za ladą w dni objęte ograniczeniami.

Za naruszenie przepisów dotyczących powierzania pracy w handlu w niedziele i święta grozi grzywna od 1 tys. do 100 tys. zł.

Eurocash sfinansuje przebudowę sklepów Dużego Bena

Grupa Eurocash chce ograniczyć koszty, które obecni partnerzy musieliby ponieść przy przechodzeniu na franczyzę. Spółka zapowiedziała pełne finansowanie remodelingu placówek. Obejmuje to zmiany witryn, wnętrz oraz elementów ekspozycji i organizacji przestrzeni sprzedażowej.

Franczyzobiorcy mają również otrzymywać wynagrodzenie postojowe za czas, w którym sklep będzie wyłączony z działalności z powodu przebudowy. Do tego dochodzą szkolenia dla przedsiębiorców i ich zespołów oraz wsparcie przy wdrażaniu nowego sposobu działania.

Oferta franczyzowa Dużego Bena ma obejmować wyposażoną placówkę, przygotowany model operacyjny oraz system bonusów powiązanych między innymi ze sprzedażą i jakością prowadzenia sklepu. Przedsiębiorcy otrzymają także dostęp do cyfrowych kanałów sieci, w tym aplikacji mobilnej oraz rozwiązań związanych z handlem internetowym i szybkimi dostawami.

Duży Ben elementem większej transformacji Grupy Eurocash

Zmiana modelu Dużego Bena wpisuje się w szerszą przebudowę działalności Grupy Eurocash. Spółka zakończyła 2025 rok z przychodami wynoszącymi 30 mld zł. W tym samym czasie prowadziła działania optymalizacyjne obejmujące między innymi zamykanie nierentownych aktywów i zmiany w modelach operacyjnych.

W 2025 roku segment projektów wzrostowych, do którego należą Frisco i Duży Ben, osiągnął dodatni wynik EBITDA na poziomie 3 mln zł, podczas gdy rok wcześniej notował 34 mln zł straty na tym poziomie. Grupa wskazywała jednocześnie na trudną sytuację w części rynku istotnej dla jej działalności. Wśród problemów wymieniała spadek liczby niezależnych sklepów oraz słabszą dynamikę sprzedaży piwa i alkoholi.

Duży Ben pozostaje jednak jednym z formatów, z którymi Eurocash wiąże dalsze plany rozwojowe. Sieć już wcześniej szybko zwiększała swoją skalę. W maju 2024 roku Eurocash informował o 426 placówkach, wobec 338 rok wcześniej, oraz o wzroście sprzedaży Dużego Bena w pierwszym kwartale o 32 proc. rok do roku – z 81,97 mln zł do 108,34 mln zł.

Uruchomienie pierwszej franczyzy w Plewiskach otwiera nowy etap. W kolejnych kilkunastu miesiącach kluczowe będzie tempo przekształcania istniejących sklepów i zainteresowanie przedsiębiorców nowym modelem. Dla klientów jedną z najbardziej widocznych zmian może być natomiast większa dostępność części placówek w niedziele i święta – pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z ustawy o ograniczeniu handlu.

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