Gazeta Prawna
Prawo pracy

Rada do spraw Kobiet na Rynku Pracy pracuje nad nowymi przepisami: czy sytuacja pracownic i emerytek się polepszy?

Doktor nauk prawnych, adwokat Kinga Piwowarska
dzisiaj, 18:46

Rząd uznał, że istniejące mechanizmy wspierające kobiety na rynku pracy wymagają silniejszego, zintegrowanego i bezpośredniego wsparcia ze strony decydentów. Rada do Spraw Kobiet na Rynku Pracy została utworzona w celu zwiększania udziału kobiet w aktywności zawodowej, redukowania nierówności płciowych w zatrudnieniu oraz wspierania ich równych szans na karierę i rozwój zawodowy.

Rada do spraw Kobiet na Rynku Pracy - czym się zajmuje?

Rada do spraw Kobiet na Rynku Pracy (dalej: Rada) została powołana przez Ministrę dr Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk Zarządzeniem z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie powołania Rady do spraw Kobiet na Rynku Pracy. Rada jest organem konsultacyjno-doradczym ministra właściwego do spraw pracy. Do jej zadań należy w szczególności:

  • inicjowanie i wspieranie działań na rzecz poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy oraz zapewnienie równości kobiet i mężczyzn w sferze publicznej, zawodowej i prywatnej;
  • opracowanie kierunków działań, których celem będzie zapewnienie równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy;
  • przedstawianie Ministrowi propozycji rozwiązań w zakresie poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy oraz zapewnienia równości mężczyzn i kobiet w sferze publicznej, zawodowej i prywatnej;
  • opiniowanie działań podejmowanych w zakresie aktywizacji zawodowej kobiet i ich powrotu na rynek pracy;
  • inicjowanie debat i kampanii społecznych przeciwdziałających stereotypowemu postrzeganiu ról społecznych kobiet i mężczyzn;
  • inicjowanie działań promujących równowagę między życiem rodzinnym i zawodowym, w tym zachęcanie ojców do korzystania z uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem.

W skład Rady wchodzą:

  • przedstawiciele rządu i ministerstw odpowiedzialnych za sprawy rodziny, pracy i polityki społecznej,
  • przedstawiciele organizacji kobiecych i stowarzyszeń zawodowych,
  • ekspertki i eksperci z sfery nauki, biznesu i organizacji międzynarodowych zajmujących się równością płci,
  • kobiety aktywnie pracujące w różnych branżach i na różnych etapach kariery (od nowych absolwentek po menedżerki i przedsiębiorczynie).

Ważne

Rada działa na zasadzie współpracy i konsultacji – nie jest organem decyzyjnym w sensie prawnym, ale instytucją doradczą i strategiczną. Jej zadaniem jest: przygotowywanie propozycji polityk i programów dla rządu, uczestniczenie w komisjach i grupach roboczych zajmujących się sprawami pracy i równości płci, organizowanie konferencji, warsztatów i konsultacji z kobietami na terenie całego kraju. W ten sposób ma stać się głosem kobiet w procesie kształtowania polityki gospodarczej.

XI posiedzenie Rady ds. Kobiet na Rynku Pracy

Tematem XI posiedzenie Rady ds. Kobiet na Rynku Pracy było bezpieczeństwo psychologiczne. W trakcie spotkania ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wręczyła powołania czterem nowym członkiniom Rady. Uszczegóławiając, w dniu 13 maja 2026 roku w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się XI posiedzenie Rady ds. Kobiet na Rynku Pracy. Ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podsumowała przeszło dwa lata pracy Rady, dziękując jej członkiniom i członkom za dotychczasowe zaangażowanie. Ministra pracy wręczyła powołania czterem nowym członkiniom Rady ds. Kobiet na Rynku Pracy:

  • Agnieszce Szczygielskiej – Dyrektorce Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego,
  • Agnieszce Krawczyk-Dąbrowskiej – Psychogerontolożcę (specjalistce ds. osób starszych), Członkini Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego,
  • Joannie Maliszewskiej-Mazek – Ekspertce w tematach związanych ze zdrowiem menstruacyjnym i menopauzalnym z Kulczyk Foundation,
  • Marcie Bem – Ekspertce w tematach związanych ze zdrowiem menstruacyjnym i menopauzalnym z Kulczyk Foundation.

Rada zajmowała się m.in. analizowaniem problemu luki płacowej między kobietami i mężczyznami. Zaowocowało to przygotowaniem rekomendacji, które znalazły odzwierciedlenie w działaniach ministerstwa na rzecz wprowadzenia większej jawności wynagrodzeń i wdrażania unijnych przepisów dotyczących równości płac oraz większej reprezentacji kobiet w zarządach spółek - wskazała ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Jak przypomniała, projekt wdrażający dyrektywę o przejrzystości wynagrodzeń (dyrektywa równościowa) został skierowany do ponownych uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych.

Bezpieczeństwo psychologiczne w pracy

XI posiedzenie Rady ds. Kobiet na Rynku Pracy poświęcone było bezpieczeństwu psychologicznemu w pracy. Galopujący postęp technologiczny, rewolucja AI, a także zmiany demograficzne sprawiają, że współczesny rynek pracy stawia coraz większe wymagania przed wszystkimi – zarówno przed pracodawcami, jak pracownikami. W tym kontekście tworzenie środowiska pracy opartego na wzajemnym szacunku, zaufaniu i otwartej komunikacji nabiera jeszcze większego znaczenia - podkreśliła ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. W trakcie spotkania przewodnicząca Rady dr hab. prof. UW Julia Kubisa przedstawiła informację o dotychczasowych pracach zespołu, a Karolina Wójcik – członkini Rady i przedstawicielka Pracodawców RP – omówiła wyniki raportu „Ile kosztuje milczenie w firmie”

Źródło: MRPiPS

