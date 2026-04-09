Zawodniczki-matki zyskają nowe uprawnienia. Nowelizacja ustawy o sporcie czeka na podpis prezydenta

Nowelizacja wprowadza jasne zasady dotyczące wypłat w trakcie ciąży. Zawodniczki mają zachować pełne, 100-procentowe stypendium przez cały okres jej trwania. To rozwiązanie ma zapewnić stabilność finansową i umożliwić bezpieczne przygotowanie się do macierzyństwa bez presji utraty dochodu.

Roczne stypendium po porodzie

Dotychczas obowiązujące przepisy przewidywały, że członkinie kadry narodowej po urodzeniu dziecka otrzymywały jedynie 50 proc. stypendium przez okres sześciu miesięcy. W praktyce oznaczało to znacznie gorsze warunki niż w przypadku kobiet zatrudnionych na umowę o pracę.

Nowe przepisy mają to zmienić. Zgodnie z ustawą okres pobierania stypendium po urodzeniu dziecka zostanie wydłużony z 6 miesięcy do roku a wysokość świadczenia wzrośnie z 50 proc. do 81,5 proc. przyznanego stypendium.

Wydłużenie okresu pobierania stypendium po porodzie oraz podniesienie jego wysokości ma zniwelować dotychczasowe nierówności między zawodniczkami a kobietami zatrudnionymi na umowę o pracę. Obowiązujące do tej pory sześciomiesięczne wsparcie w wielu dyscyplinach okazywało się niewystarczające, by wrócić do formy pozwalającej na skuteczną rywalizację na arenie międzynarodowej.

Nowe rozwiązania mają zwiększyć szanse zawodniczek na kontynuowanie kariery sportowej po urodzeniu dziecka, ułatwić godzenie treningów z obowiązkami macierzyńskimi oraz zapewnić im bezpieczny i stopniowy powrót do pełnej dyspozycji startowej.

Poronienie, martwe urodzenie i śmierć dziecka

Ustawa przewiduje również rozwiązania dotyczące szczególnie trudnych przypadków. W razie poronienia, urodzenia martwego dziecka lub śmierci dziecka przed upływem 8. tygodnia życia, zawodniczka będzie miała prawo do stypendium w wysokości 81,5 proc. przez 12 tygodni. To okres dłuższy niż przewidziany w Kodeksie pracy, który gwarantuje 8 tygodni urlopu macierzyńskiego w takich sytuacjach.

Ustawa uwzględnia także szczególne sytuacje związane z koniecznością hospitalizacji nowo narodzonego dziecka. W takich przypadkach okres pobierania stypendium sportowego będzie mógł zostać wydłużony – co ma stanowić realne wsparcie dla zawodniczek w pierwszych, często najtrudniejszych tygodniach po porodzie.

Zgodnie z nowymi przepisami, wydłużenie świadczenia będzie uzależnione od czasu trwania pobytu dziecka w szpitalu. Co do zasady, za każdy tydzień hospitalizacji przewidziano dodatkowy tydzień wypłaty stypendium. Jednocześnie ustawodawca różnicuje maksymalny okres tego wsparcia w zależności od momentu porodu i stanu zdrowia dziecka – najdłuższy okres przewidziano dla wcześniaków oraz dzieci o bardzo niskiej masie urodzeniowej.

W przypadku porodów przed 28. tygodniem ciąży lub przy bardzo niskiej masie urodzeniowej dziecka, wydłużenie może sięgać nawet do 15. tygodnia po porodzie. Przy porodach między 28. a 37. tygodniem ciąży – do 8. tygodnia, natomiast przy porodach donoszonych warunkiem będzie hospitalizacja dziecka trwająca co najmniej kilka dni w pierwszych tygodniach życia.

Stypendia samorządowe z ochroną dla zawodniczek w ciąży i po porodzie

Nowelizacja przewiduje również zmiany w art. 31 ustawy, który reguluje stypendia przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego. Nowe przepisy mają wprowadzić analogiczne zasady ochrony dla kobiet w ciąży i po urodzeniu dziecka także w przypadku tych świadczeń.

Dotychczas system samorządowych stypendiów nie zapewniał zawodniczkom wystarczającego zabezpieczenia w okresie macierzyństwa. Nowela ma to zmienić, zrównując ich sytuację z warunkami przysługującymi kobietom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.