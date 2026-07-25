Rekordy ZUS w 2026 roku. Jeden senior dostaje 54 000 zł emerytury, inny zaledwie 2 grosze. Jak to możliwe?

Elita ZUS, czyli emerytalni milionerzy w 2026 roku

Polski system emerytalny bezwzględnie premiuje tych, którzy nie spieszą się z zakończeniem kariery zawodowej. Każdy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego potrafi podnieść przyszłą wypłatę nawet o 10-12 procent. Efekty tej zasady w 2026 roku doskonale widać w oficjalnych statystykach. Absolutnym liderem w kraju pozostaje emeryt ze Śląska. Mężczyzna przeszedł na odpoczynek dopiero w wieku 86 lat, mając za sobą ponad 67 lat czystego stażu pracy. ZUS wypłaca mu obecnie rekordowe 54 072,15 zł brutto miesięcznie. Wśród kobiet prym wiedzie seniorka z Bydgoszczy. Zakończyła pracę jako 81-latka z imponującym stażem 61 lat na rynku pracy. Jej konto co miesiąc zasila kwota przekraczająca 42 tysiące złotych brutto. Wysokie świadczenia przestają być rzadkością. Po ostatniej waloryzacji emeryturę powyżej 7000 zł brutto pobiera już w Polsce ponad 800 tysięcy osób.

Groszowe dramaty na dnie tabeli ZUS

Na drugim biegunie systemu emerytalnego rozgrywają się sytuacje, które wielu uważa za absurdalne. Koszt wysyłki listu z ZUS przewyższa w tych przypadkach wartość samego świadczenia przez całe lata. Najniższa emerytura w Polsce w 2026 roku wynosi zaledwie 2 grosze. Takie symboliczne przelewy otrzymują m.in. mieszkańcy Dolnego Śląska oraz Lubelszczyzny. Rekordowo niskie kwoty to efekt zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego na zaledwie jeden dzień lub jeden miesiąc w całym życiu. Warto pamiętać, że od 1 marca 2026 roku oficjalna minimalna emerytura gwarantowana wynosi 1 978,49 zł brutto. Państwo dopłaci do tej kwoty tylko wtedy, gdy senior wykaże odpowiedni staż pracy: 20 lat dla kobiet lub 25 lat dla mężczyzn. Kto tego warunku nie spełnia, dostaje tylko tyle, ile realnie odłożył - nawet jeśli są to pojedyncze grosze.

Dlaczego system tworzy tak skrajne różnice?

Obecny algorytm wyliczania emerytur opiera się na prostej matematyce, która działa jak miecz obosieczny. ZUS bierze całą sumę zwaloryzowanych składek na koncie i dzieli ją przez prognozowaną liczbę miesięcy dalszego życia (według tabel GUS). Osoby pracujące bardzo długo zyskują podwójnie. Z jednej strony ich licznik rośnie, bo stale odkładają nowe, wysokie składki. Z drugiej strony maleje mianownik, czyli statystyczna liczba miesięcy, jaka pozostała im do przeżycia. To sprawia, że ich kapitał dzieli się przez mniejszą liczbę, dając ogromne kwoty końcowe. U osób z groszowymi świadczeniami mechanizm działa odwrotnie - znikomy kapitał z kilku dni pracy dzieli się przez ponad 200 miesięcy prognozowanego życia, co daje ułamki złotówki.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Ile wynosi najwyższa emerytura w Polsce w 2026 roku?

Najwyższe udokumentowane świadczenie wynosi 54 072,15 zł brutto miesięcznie i trafia do seniora ze Śląska.

Ile wynosi najniższa emerytura w Polsce?

Najniższe wypłacane kwoty to 2 grosze miesięcznie. Wynikają one z symbolicznego stażu pracy wynoszącego zaledwie jeden dzień.

Kto ma prawo do gwarantowanej emerytury minimalnej?

Gwarantowaną kwotę 1 978,49 zł brutto otrzyma każdy, kto osiągnął wiek emerytalny i posiada staż składkowy wynoszący minimum 20 lat dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn.

O ile wzrasta emerytura za każdy dodatkowy rok pracy?

Eksperci szacują, że opóźnienie przejścia na emeryturę o rok zwiększa przyszłe świadczenie o około 8 do 12 procent.