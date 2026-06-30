Te zniżki dla seniorów działają automatycznie. ZUS i urzędy rzadko o nich mówią

Tańsze podróże, czyli jak jeździć za grosze?

Podróże to jeden z obszarów, gdzie portfel seniora odpoczywa najbardziej. Każdemu emerytowi i renciście przysługuje ustawowa ulga w wysokości 37 proc. na dwa przejazdy w roku pociągami PKP. Po ukończeniu 60. roku życia u większości przewoźników (np. PKP Intercity czy Polregio) kupisz stały "Bilet Seniora" ze zniżką do 35 proc. Jeszcze lepiej wygląda sytuacja w miastach. W Warszawie, Poznaniu czy Gdańsku osoby, które skończyły 70 lat, jeżdżą komunikacją miejską całkowicie za darmo. Z kolei warszawscy seniorzy w wieku 65+ mogą wykupić roczny bilet na wszystkie linie za jedyne 50 zł. Szczecin poszedł krok dalej i oferuje ulgi 50 proc. dla kobiet już od 55. roku życia oraz mężczyzn od 60. roku życia.

Nowe limity od 1 czerwca: Ile można dorobić do emerytury?

Jeżeli jesteś na wcześniejszej emeryturze lub rencie i dorabiasz do domowego budżetu, musisz uważać na najnowsze progi. Od 1 czerwca 2026 roku obowiązują nowe, wyższe limity zarobkowe ogłoszone przez ZUS. Bezpieczna kwota miesięczna, której nie możesz przekroczyć, aby Twoje świadczenie nie zostało pomniejszone, wynosi obecnie 6 694,10 zł brutto (70 proc. przeciętnego wynagrodzenia). Jeżeli Twoje zarobki z dodatkowej pracy przekroczą próg 12 431,90 zł brutto (130 proc. przeciętnego wynagrodzenia), ZUS całkowicie zawiesi wypłatę emerytury. Co ważne - ograniczenia te zupełnie nie dotyczą osób, które osiągnęły już powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Oni mogą zarabiać bez limitu.

Czerwcowy bonus: Kiedy najbardziej opłaca się przejść na emeryturę?

Dla osób, które właśnie w połowie 2026 roku zyskały uprawnienia emerytalne i zastanawiają się nad złożeniem wniosku, czerwiec przyniósł świetną wiadomość. ZUS zakończył właśnie roczną operację dopisywania zysków do kont przyszłych emerytów. Dzięki rekordowej waloryzacji, kapitał na głównym koncie emerytalnym wzrósł o 9,81 proc., a na subkontach aż o 10,61 proc. Dla osób w wieku przedemerytalnym oznacza to, że złożenie wniosku o emeryturę w lipcu lub sierpniu 2026 roku poskutkuje wyliczeniem świadczenia początkowego wyższego o około 10 proc. w porównaniu do początku roku.

Darmowe leki i wyższe dodatki po waloryzacji

Zdrowie pochłania dużą część budżetu, ale państwo oferuje programy, które pomagają to zmienić. W ramach programu Darmowe Leki 65+ seniorzy mają dostęp do bezpłatnych medykamentów z oficjalnej listy Ministerstwa Zdrowia. Wystarczy, że lekarz wpisze na recepcie odpowiedni kod. Po marcowej waloryzacji wzrosły także gwarantowane świadczenia i dodatki, z których seniorzy korzystają przez całe lato 2026 roku. Najniższa emerytura wynosi obecnie 1 978,49 zł brutto. Z kolei dodatek pielęgnacyjny, przyznawany automatycznie po ukończeniu 75. roku życia, wynosi teraz 366,67 zł miesięcznie. Gminy realizują też program "Korpus Wsparcia Seniorów", oferując bezpłatne opaski bezpieczeństwa SOS dla osób starszych i samotnych.

Kultura, rozrywka i paszport za pół ceny

Jesień życia to idealny czas na nadrobienie zaległości kulturalnych. Muzea, teatry, kina i ogrody botaniczne oferują bilety ulgowe dla emerytów, które są tańsze od 20 proc. do nawet 50 proc. Bardzo często w wybrane dni tygodnia wejścia do państwowych instytucji kultury są całkowicie darmowe. Planujesz zagraniczne wakacje? W urzędzie paszportowym zaoszczędzisz połowę kwoty - emerytom przysługuje stała 50-procentowa ulga na wyrobienie paszportu. Ponadto seniorzy po 60. roku życia, których emerytura nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia (czyli kwoty 4 451,78 zł brutto), są całkowicie zwolnieni z płacenia abonamentu RTV.

Ulgi podatkowe: PIT-0 dla aktywnych

System podatkowy również sprzyja starszym pokoleniom. Standardowa kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł rocznie. Oznacza to, że jeśli Twoja roczna emerytura mieści się w tym limicie, nie zapłacisz ani grosza podatku dochodowego. Dla osób, które mimo osiągnięcia wieku emerytalnego chcą pozostać aktywne zawodowo, państwo przygotowało potężny bonus. To PIT-0 dla pracujących seniorów. Rezygnując z pobierania bieżącej emerytury i pracując dalej na etacie, umowie zlecenie czy prowadząc firmę, jesteś zwolniony z podatku dochodowego od zarobków aż do kwoty 85 528 zł rocznie.

Jak z tego skorzystać? Wystarczy telefon z aplikacją

Aby cieszyć się zniżkami, nie musisz nosić ze sobą stosu papierów. Podstawą jest tradycyjna, plastikowa legitymacja emeryta. Równie wygodnym rozwiązaniem jest mLegitymacja w bezpłatnej aplikacji mObywatel, którą możesz pokazać na ekranie telefonu w pociągu lub kasie biletowej. Warto też wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora (dostępną dla każdego po 60. roku życia). Karta ta daje natychmiastowe zniżki (od 3 proc. do 20 proc.) w tysiącach prywatnych punktów w całej Polsce - od hoteli, przez uzdrowiska, aż po lokalne sklepy i zakłady rzemieślnicze.

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