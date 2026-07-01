Gazeta Prawna
Ubezpieczenia

Od 1 lipca nowe zasady dla wniosków o zasiłek chorobowy i opiekuńczy

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Wnioski o zasiłki od 1 lipca na nowych zasadach. Zmiany dotyczą ZUS i pracodawcówShutterstock
Marta Borysiuk
Marta Borysiuk
dzisiaj, 12:15

Od 1 lipca 2026 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące składania wniosków o zasiłki z ubezpieczenia społecznego. Zmiany mają uprościć przekazywanie dokumentów i rozszerzają możliwość korzystania z formy elektronicznej. Nowe zasady zależą od tego, kto wypłaca świadczenie - ZUS czy pracodawca.

Skrót artykułu

Nowe przepisy wynikają z ustawy z 13 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Ustawa weszła w życie 1 lipca 2026 r.

Od 1 lipca zmienia się sposób składania wniosków o zasiłki

Nowelizacja wprowadza nowe zasady dotyczące składania wniosków oraz dokumentów niezbędnych do przyznania zasiłków. Jeżeli świadczenie wypłaca pracodawca będący płatnikiem zasiłku, ubezpieczony może złożyć wniosek zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Może to być dokument przekazany za pośrednictwem systemu kadrowo-płacowego, poczty elektronicznej lub skan wniosku.

Gdy zasiłek wypłaca ZUS obowiązują inne zasady

Jeżeli płatnikiem zasiłku jest ZUS, wniosek nadal można złożyć w formie papierowej. Dopuszczalne jest również złożenie dokumentu elektronicznego przez portal eZUS lub na adres do doręczeń elektronicznych. Taki wniosek musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo podpisem udostępnionym przez ZUS.

Elektroniczne dokumenty mają taką samą moc jak papierowe

Jedną z najważniejszych zmian jest potwierdzenie, że wnioski i dokumenty przekazane do ZUS w formie elektronicznej przez płatnika składek wywołują takie same skutki prawne jak dokumenty podpisane własnoręcznie przez osobę ubezpieczoną.

Oznacza to, że elektroniczne dokumenty mogą być podstawą do ustalenia prawa do świadczenia oraz jego wypłaty na takich samych zasadach jak dokumenty papierowe.

Jednocześnie ZUS lub płatnik zasiłku mogą zażądać przedstawienia oryginałów dokumentów, jeżeli pojawią się wątpliwości dotyczące zgodności kopii z oryginałem.

Skany dokumentów będą wystarczające

Nowe przepisy dopuszczają dołączanie do wniosku nie tylko oryginałów i kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Możliwe jest również przekazywanie elektronicznych kopii dokumentów, w tym skanów. Ma to ograniczyć konieczność dostarczania papierowej dokumentacji.

Zmiany obejmują także zasiłek opiekuńczy

Nowelizacja dotyczy również zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad chorym członkiem rodziny. Przepisy doprecyzowują zasady wszczynania postępowania o przyznanie i wypłatę tego świadczenia zarówno wtedy, gdy płatnikiem jest pracodawca, jak i wtedy, gdy zasiłek wypłaca ZUS. Podstawą do rozpoczęcia postępowania mogą być wymagane zaświadczenia lekarskie oraz odpowiedni wniosek.

Co zrobić, gdy wniosek trafi do niewłaściwego płatnika?

Nowe przepisy regulują także sytuację, gdy ubezpieczony złoży wniosek o zasiłek opiekuńczy do pracodawcy, który nie wypłaca zasiłków. W takim przypadku pracodawca ma obowiązek przekazać dokumenty do ZUS. Może to zrobić w formie papierowej albo elektronicznie, np. za pośrednictwem portalu eZUS. Jeżeli dokument został przekazany elektronicznie, nie ma obowiązku przesyłania jego papierowej wersji.

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Kogo dotyczą nowe przepisy?

Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego wypłacają płatnicy składek (pracodawcy) zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 osób. To oni ustalają również prawo do świadczenia i jego wysokość.

Jeżeli do ubezpieczenia chorobowego zgłoszonych jest nie więcej niż 20 osób, prawo do zasiłku ustala i wypłaca ZUS. Wyjątek dotyczy osób uprawnionych do zasiłku za okres po ustaniu ubezpieczenia. W takich sprawach świadczenia wypłaca ZUS.

Nadal obowiązuje termin 7 dni

Przepisy nie zmieniają terminu przekazywania dokumentów do ZUS. Jeżeli świadczenie wypłaca ZUS, płatnik składek ma obowiązek przekazać komplet dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłku i jego wypłaty w ciągu 7 dni od ich otrzymania.

Podstawa prawna

Ustawa z 13 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2026 r. poz. 441)

Źródło: gazetaprawna.pl

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