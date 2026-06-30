ZUS podkręcił stan kont. Ponad 12 milionów Polaków zobaczy wyższe kwoty

Kto dostanie cyfrowy list od ZUS? Kluczowa granica wieku i jedna składka

Informacja o Stanie Konta Ubezpieczonego (IOSKU) to dokument, który ZUS przygotowuje co roku dla ogromnej grupy obywateli. Trafia on do każdej osoby urodzonej po 1948 roku, która choć raz w życiu podlegała ubezpieczeniom społecznym. Warunek jest jeden - na Twoim koncie musi być zapisana przynajmniej jedna oficjalna składka z tytułu pracy czy prowadzenia działalności. Dla milionów osób kluczowa będzie jednak inna bariera wieku. Wszyscy ubezpieczeni, którzy na dzień 31 grudnia 2025 roku mieli ukończone co najmniej 35 lat, dostaną od państwa coś więcej niż suchy stan konta. ZUS przygotował dla nich oficjalną i szczegółową symulację hipotetycznej emerytury. Pokazuje ona czarno na białym, na jakie miesięczne wypłaty można liczyć na starość. To kluczowa wiedza, która pozwala świadomie planować domowy budżet oraz ewentualne dodatkowe oszczędności.

Finansowy skok na kontach Polaków. Waloryzacja dopisała setki miliardów złotych

Najnowsze dane z ZUS wywołają uśmiech na twarzach wielu osób, które zalogują się do systemu. Wszystko za sprawą ostatniej, czerwcowej waloryzacji składek. Była ona niezwykle korzystna i gwałtownie podniosła wartość kapitału zgromadzonego przez pracujących Polaków do końca 2025 roku. Wskaźniki wzrostu robią ogromne wrażenie. Stan konta emerytalnego oraz tak zwanego kapitału początkowego wzrósł aż o 9,81 procent. Jeszcze mocniej urosły środki ulokowane na subkoncie w ZUS, gdzie odnotowano rekordowy skok o 10,61 procent. W skali całego kraju te procenty oznaczają niewyobrażalną rzekę pieniędzy. Łączny kapitał na kontach ubezpieczonych Polaków zwiększył się o blisko 472,9 miliarda złotych, co oficjalnie potwierdzili przedstawiciele zarządu ZUS odpowiedzialni za pion finansów.

Historyczne tempo urzędników. Papierowe listy oficjalnie odchodzą do lamusa

Tegoroczna akcja ZUS zapisze się w historii jako jedna z najszybszych. Urzędnicy zakończyli proces generowania ponad 12 milionów dokumentów IOSKU w rekordowym czasie, jeszcze przed końcem czerwca. Tak szybkie tempo było możliwe dzięki niemal całkowitej cyfryzacji całego procesu. Tradycyjne koperty i papierowe listy wysyłane do skrzynek pocztowych odchodzą już całkowicie do lamusa. ZUS nie rozsyła już papierowych powiadomień masowo i automatycznie. Tradycyjna, papierowa forma informacji jest teraz generowana wyłącznie dla tych osób, które złożą w tej sprawie specjalny wniosek. Zdecydowana większość zawiadomień została udostępniona w ostatni weekend czerwca w wersji cyfrowej. Oznacza to, że miliony Polaków mają już pełen wgląd w swoje aktualne dane finansowe.

Jak sprawdzić stan swojego konta w ZUS? Instrukcja krok po kroku

Dostęp do swoich zwaloryzowanych oszczędności oraz prognoz emerytalnych jest prostszy niż kiedykolwiek wcześniej. Możesz to zrobić w dowolnym momencie bez wychodzenia z domu, korzystając z oficjalnych narzędzi internetowych. ZUS przygotował dla obywateli dwie główne ścieżki cyfrowe.

Pierwszą opcją jest uruchomienie oficjalnej aplikacji mobilnej mZUS na swoim smartfonie. Po zalogowaniu wystarczy wejść w dedykowaną zakładkę "Ubezpieczenia i składki", aby od razu zobaczyć aktualne liczby. Drugą możliwością jest skorzystanie z komputera i zalogowanie się na platformę internetową eZUS, która zastąpiła dotychczasowy system PUE ZUS. Tam wszystkie szczegółowe wyliczenia oraz symulacje przyszłego świadczenia znajdziesz bezpośrednio w "Panelu ubezpieczonego". Warto poświęcić kilka minut, aby sprawdzić, jak zmieniła się wartość Twoich składek.

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