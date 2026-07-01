Gazeta Prawna
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Alarm obrońców praw zwierząt. Schronisko w Nowym Targu pod lupą policji

schronisko pies
Alarm obrońców praw zwierząt. Schronisko w Nowym Targu pod lupą policjiShutterstock
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 13:42

Czarne chmury zawisły nad schroniskiem dla zwierząt w Nowym Targu. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji trwają czynności sprawdzające po informacjach, że w placówce dochodzi do nieprawidłowości. Obrońcy praw zwierząt alarmują, że panująca tam temperatura zagraża zdrowiu i życiu czworonogów. Dotychczasowe działania służb nie potwierdziły tych informacji.

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Od 29 czerwca, jak podkreśliła w komunikacie nowotarska policja, na terenie schroniska trwają oględziny z udziałem funkcjonariuszy policji, technika kryminalistyki, powiatowego lekarza weterynarii oraz osoby zgłaszającej nieprawidłowości.

To efekt sygnałów płynących z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Krynicy, według którego w przytulisku panują nieodpowiednie warunki zagrażające bezpieczeństwu czworonogów. Według informacji towarzystwa, w kojcach miała panować temperatura 70 st. C. Pięć psów miało nie wstawać i nie reagować.

Policja sprawdza warunki w schronisku w Nowym Targu

Policja podkreśliła, że dotychczasowe czynności nie potwierdziły informacji o zbyt wysokiej temperaturze panującej w boksach ani o padniętych w związku z tym zwierzętach.

Zaapelowała również o to, aby nie rozpowszechniać niezweryfikowanych informacji, ponieważ wprowadzają one w błąd opinię publiczną.

Funkcjonariusze ustalili też, że właściciele schroniska działają na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt podczas upałów. Zamontowano m.in. wentylatory i system zraszaczy. Zwierzęta mają zapewniony stały dostęp do świeżej wody pitnej.

Schronisko pozostaje pod stałym nadzorem powiatowego lekarza weterynarii.

Od początku 2026 r. interweniowała 17 razy w związku z funkcjonowaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu. Interwencje były odpowiedzią na zgłoszenia dotyczące sprawowania opieki nad zwierzętami.

Prowadzone jest również dochodzenie, pod nadzorem prokuratury, na podstawie zawiadomienia złożonego 20 marca, dotyczącego podejrzenia znęcania się nad zwierzętami.

Źródło: PAP

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policjaschronisko6168 Weterynaria i ochrona zwierząt

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