Gazeta Prawna
Emerytury i renty

Prawie 4500 zł rocznie dla byłych sołtysów. Sprawdź, jak odebrać pieniądze z KRUS

pieniądze, gotówka
Prawie 4500 zł rocznie dla byłych sołtysów. Sprawdź, jak odebrać pieniądze z KRUSShutterstock
Anna Kot
Anna KotAnna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
dzisiaj, 11:45

Dodatek dla byłych sołtysów po ostatniej waloryzacji wzrósł do kwoty 373,67 zł brutto miesięcznie. Ta stawka obowiązuje od 1 marca 2026 roku, co w skali całego roku daje dokładnie 4484,04 zł dodatkowego dochodu do domowego budżetu. Świadczenie ma charakter dożywotni i podlega corocznej waloryzacji.

Skrót artykułu

Ostatnia podwyżka zwiększyła comiesięczną wypłatę o 18,81 zł w stosunku do wcześniejszej stawki. Pieniądze te nie są jednak przyznawane automatycznie - aby trafiły na konto emeryta, kluczowe jest samodzielne dopełnienie formalności w KRUS.

Dodatek dla sołtysów. Kto kwalifikuje się po przelew? Warunki ustawowe

Wypłata dodatku, oficjalnie nazywanego świadczeniem pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, zależy od spełnienia kilku twardych wymogów. Pieniądze przysługują niezależnie od tego, jak wysokie lub niskie świadczenie zasadnicze pobierasz z ZUS czy KRUS. Musisz spełniać łącznie następujące kryteria:

  • Odpowiedni wiek: Osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn.
  • Staż na stanowisku: Sprawowanie funkcji sołtysa przez minimum 7 lat. Kadencje nie muszą następować bezpośrednio po sobie - kluczowe jest, aby łączny czas trwania wszystkich okresów sumował się do wymaganych 7 lat.
  • Status emeryta: Posiadanie ustalonego i aktywnego prawa do emerytury lub renty wypłacanej przez organ emerytalno-rentowy.
  • Czyste konto prawne: Brak prawomocnego wyroku za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w bezpośrednim związku z pełnieniem funkcji lidera wsi.

Procedura krok po kroku. Jak złożyć wniosek o świadczenie dla sołtysów?

Pieniądze nie przyjdą same - musisz uruchomić procedurę administracyjną. Wniosek należy złożyć osobiście lub listownie w placówce terenowej KRUS właściwej dla Twojego aktualnego miejsca zamieszkania. Lista niezbędnych dokumentów:

  1. Wniosek o przyznanie świadczenia: Gotowy druk pobierzesz w placówce KRUS lub ze strony internetowej instytucji.
  2. Zaświadczenie z urzędu gminy: Oficjalny dokument wystawiony przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który jednoznacznie potwierdza okresy sprawowania funkcji sołtysa.
  3. Oświadczenie o niekaralności: Pisemna deklaracja podpisywana pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Zaginione dokumenty w gminie? Jest na to legalny sposób

Wielu emerytów spotyka się z sytuacją, w której urzędnicy nie mogą odnaleźć starych rejestrów (szczególnie z lat 80. lub 90. XX wieku). Jeśli gmina nie posiada dokumentacji potwierdzającej Twój staż, prawo pozwala na skorzystanie z procedury alternatywnej. W takim przypadku składasz własne oświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa w określonych latach. Twój dokument musi zostać podparty pisemnymi oświadczeniami co najmniej trzech świadków. Świadkiem może być każda osoba, która faktycznie mieszkała w danym sołectwie w czasie, kiedy sprawowałeś swoją kadencję. Urząd zweryfikuje ich tożsamość oraz fakt zamieszkiwania w tamtym okresie.

Kluczowe terminy i podatkowe haczyki

KRUS przyznaje świadczenie od miesiąca, w którym poprawnie wypełniony wniosek wpłynął do urzędu. Ustawa daje urzędnikom maksymalnie 60 dni na wydanie decyzji i realizację pierwszego przelewu, więc warto złożyć dokumenty jak najszybciej, by nie tracić należnych miesięcy. Jeśli chodzi o podatki, KRUS wypłaca dodatek w pełnej kwocie nominalnej - instytucja nie potrąca zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kwota ta nie jest jednak zwolniona z podatku. Całoroczny zysk z tego tytułu masz obowiązek samodzielnie wykazać i rozliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT) jako przychód z innych źródeł.

Dodatek dla sołtysów a PIT

Dodatek emerytalny dla sołtysów podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Choć KRUS wypłaca świadczenie w pełnej kwocie i nie pobiera zaliczki na podatek w trakcie roku, pieniądze te stanowią dochód, który należy uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o świadczenie sołtysowe

Ile wynosi dodatek dla byłych sołtysów od 1 marca 2026 roku?

Kto kwalifikuje się do świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa?

Jak złożyć wniosek o świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa?

Co zrobić, gdy gmina nie ma dokumentów potwierdzających staż sołtysa?

Od kiedy KRUS przyznaje świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa?

Źródło: gazetaprawna.pl

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