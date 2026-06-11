Trzy emerytury Donalda Tuska. Kwoty z oświadczenia majątkowego zwalają z nóg

ZUS, Bruksela i Belgia. Skąd premier bierze pieniądze?

Z oficjalnych dokumentów finansowych wynika, że starość Donalda Tuska zabezpieczają instytucje polskie oraz europejskie. W skali roku kwoty te sumują się do setek tysięcy złotych. Oto jak wyglądają roczne zarobki premiera z poszczególnych świadczeń emerytalnych:

Emerytura z Komisji Europejskiej: 71 282,78 euro (czyli około 305 tys. zł)

Emerytura z polskiego ZUS: 144 423,77 zł

Emerytura z Belgii: 2 504,50 euro (około 10,7 tys. zł)

Po zsumowaniu wszystkich trzech świadczeń okazuje się, że Donald Tusk inkasuje rocznie z samych emerytur ponad 460 tysięcy złotych. W przeliczeniu na jeden miesiąc daje to astronomiczną kwotę rzędu 38 tysięcy złotych brutto. Dla porównania, przeciętna emerytura wypłacana przez ZUS w Polsce wynosi obecnie nieco ponad 3,5 tysiąca złotych brutto. Premier otrzymuje więc co miesiąc niemal jedenastokrotność tej sumy.

Nie tylko emerytura. Premier wciąż potężnie zarabia

Warto pamiętać, że Donald Tusk osiągnął już wiek emerytalny, ale wcale nie zamierza rezygnować z aktywności zawodowej. Oprócz przelewów dla seniorów, na jego konto wpływają regularne pensje z racji pełnionych funkcji państwowych. W oświadczeniu majątkowym premier dopisał do swojego rocznego budżetu:

Wynagrodzenie z KPRM: 294 977,52 zł,

Dietę parlamentarną: 47 603,76 zł,

Prawa autorskie i odsetki: ponad 12 tys. zł.

Majątek premiera. Zegarek zamiast luksusowych aut i willi

Największym zaskoczeniem w dokumentach majątkowych Donalda Tuska pozostaje całkowity brak nieruchomości. Premier nie zadeklarował żadnego mieszkania, domu ani działki. Nie posiada również żadnego samochodu. Taki stan rzeczy to efekt decyzji o przepisaniu majątku na żonę, Małgorzatę Tusk, co polityk tłumaczył wcześniej chęcią zapewnienia rodzinie pełnego bezpieczeństwa. Co zatem realnie posiada premier? W jego oświadczeniu wzrok przyciągają potężne oszczędności finansowe i polisy:

Gotówka: 49 500 zł oraz 282 600 euro (łącznie ponad 1,26 mln zł),

Polisy ubezpieczeniowe: trzy polisy na życie o łącznej wartości kapitałowej ponad 440 tys. zł,

Cenne ruchomości: luksusowy japoński zegarek Grand Seiko GMT z 2016 roku.

Podczas gdy przeciętny polski senior musi dokładnie oglądać każdą złotówkę przed dokonaniem zakupów, zabezpieczenie finansowe szefa rządu stawia go w gronie najlepiej uposażonych emerytów w kraju.

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