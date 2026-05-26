Mam 65 lat i 25 lat stażu pracy. Tyle emerytury minimalnej wypłaci ci ZUS [STAWKI BRUTTO I NETTO]

Osiągnięcie wieku emerytalnego to kluczowy moment w życiu każdego pracownika. Osoby kończące 65 lat z udokumentowanym 25-letnim stażem pracy zyskują w polskim systemie prawnym wyjątkowe zabezpieczenie finansowe. Taki staż ubezpieczeniowy to dokładnie ta granica, która gwarantuje otrzymanie minimalnej emerytury państwowej. Wysokość świadczeń z ZUS jest ściśle powiązana z zebranymi składkami, ale system chroni osoby z wymaganym stażem przed tzw. emeryturami groszowymi. Ile dokładnie wynosi teraz gwarantowane świadczenie od 1 marca 2026 roku oraz od czego zależy ostateczny przelew od państwa? Poznaj najnowsze wyliczenia.

Gwarantowana emerytura minimalna od ZUS w 2026 roku

Dla mężczyzny osiągającego powszechny wiek emerytalny 65 lat, posiadanie minimum 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych oznacza pełne prawo do najniższego gwarantowanego świadczenia emerytalnego. Jeżeli z matematycznego wyliczenia składek zgromadzonych na Twoim subkoncie i koncie emerytalnym wynikałaby kwota niższa, ZUS ma ustawowy obowiązek dopłacić różnicę i podnieść Twoją wypłatę do progu minimalnego.

Ile wynosi najniższa emerytura netto i brutto?

Zgodnie z najnowszą waloryzacją obowiązującą od 1 marca 2026 roku, gwarantowana emerytura minimalna wynosi 1978,49 zł brutto. Po odliczeniu obowiązkowej, 9-procentowej składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 178,06 zł, senior otrzymuje na rękę dokładnie 1800,43 zł netto. Warto podkreślić, że świadczenia do poziomu 2500 zł brutto miesięcznie są całkowicie zwolnione z podatku dochodowego PIT. Oznacza to, że od emerytury minimalnej urzędnicy skarbowi nie pobierają ani jednej złotówki podatku dochodowego.

Mam 65 lat i 25 lat stażu pracy. Jaką emeryturę wypłaci mi ZUS? Oto kwoty brutto i netto

Mając 65 lat i 25 lat stażu pracy, spełniasz ustawowe kryteria stażowe, co oznacza, że ZUS gwarantuje Ci wypłatę co najmniej minimalnego państwowego świadczenia, które po ostatniej waloryzacji wynosi dokładnie 1978,49 zł brutto, co daje 1800,43 zł netto ("na rękę"). Państwo ma prawny obowiązek podnieść Twoją wypłatę do tej kwoty, jeśli z sumy zgromadzonych składek wyszłoby mniej, natomiast realna wartość na Twoim pasku emerytalnym może być odpowiednio wyższa, zależnie od wysokości Twoich zarobków z całej kariery zawodowej.

Gdy Twoje zarobki przez lata kariery przekraczały najniższą krajową, ZUS wyliczy proporcjonalnie wyższe świadczenie: przykładowo, jeśli Twoje wynagrodzenie oscylowało wokół mediany zarobków (ok. 7100 zł brutto), prognozowana emerytura dla mężczyzny w wieku 65 lat wyniesie około 4009,00 zł brutto, co po odliczeniu składki zdrowotnej i zaliczki na podatek daje 3291,00 zł netto ("na rękę"). W przypadku zarobków na poziomie wyższym, rzędu 10 000 zł brutto, możesz spodziewać się kwoty około 5800,00 zł brutto, co przekłada się na około 4716,00 zł netto, natomiast osoby zarabiające przez większość kariery w okolicach aktualnej średniej krajowej otrzymują wypłaty zbliżone do obecnej przeciętnej emerytury w Polsce, która po ostatnich waloryzacjach wynosi około 4500,00 zł brutto, czyli 3685,00 zł netto.

Zobacz również: Ulga rehabilitacyjna. Czy można odliczyć koszt fotela do masażu?

Masz 65 lat i 25 lat stażu pracy? Taką emeryturę wypłaci ZUS mężczyźnie, a taką kobiecie

W przypadku zarobków na poziomie najniższej krajowej sytuacja kobiety i mężczyzny w wieku 65 lat z 25-letnim stażem pracy jest finansowo identyczna, ponieważ oboje otrzymają gwarantowaną emeryturę minimalną w kwocie 1 978,49 zł brutto (1 800,43 zł netto). Zgromadzone przez 25 lat składki od pensji minimalnej są zbyt niskie, aby samodzielnie wypracować taką kwotę, dlatego ZUS ma ustawowy obowiązek dopłacić im z budżetu państwa do poziomu minimalnego świadczenia, do którego oboje nabyli prawo dzięki osiągnięciu 25 lat stażu.

W przypadku wyższych zarobków (np. na poziomie średniej krajowej lub powyżej) kwoty emerytur przestają być równe i na ogromną korzyść zmienia się sytuacja kobiety. Ponieważ kobieta osiągnęła swój wiek emerytalny już w wieku 60 lat, jej 25-letni staż oznacza, że pracowała o 5 lat dłużej, niż musiała, odkładając dodatkowe, wysokie składki, które podlegały corocznym waloryzacjom ZUS. Ponieważ jej znacznie większy kapitał zostanie podzielony przez mniejszą liczbę miesięcy prognozowanego życia (w wieku 65 lat jest to około 222 miesięcy zamiast 264 miesięcy w wieku 60 lat), jej ostateczna emerytura będzie bardzo wysoka i znacznie przekroczy próg minimalny. Mężczyzna z wyższymi zarobkami również otrzyma świadczenie znacznie przewyższające emeryturę minimalną, wyliczone wprost z jego stanu konta w ZUS. W przeciwieństwie do kobiety przechodzi on jednak na emeryturę dokładnie w swoim ustawowym wieku emerytalnym (65 lat), więc jego kapitał nie miał szansy rosnąć przez dodatkowe lata pracy na emeryturze. Przy takich samych zarobkach i identycznym 25-letnim stażu, emerytura mężczyzny w wieku 65 lat będzie więc niższa niż emerytura kobiety, która w tym samym wieku wypracowała identyczny staż.

Dla osób zarabiających najniższą krajową

W przypadku pracy przez 25 lat wyłącznie za minimalne wynagrodzenie, stan konta emerytalnego w ZUS jest zbyt niski, by samodzielnie wypracować wysokie świadczenie. Zarówno kobieta, jak i mężczyzna zgromadzą kapitał pozwalający na wyliczenie zaledwie około 1000-1200 zł brutto. W tej sytuacji system automatycznie podnosi to świadczenie do ustawowego minimum gwarantowanego. Oboje otrzymają dokładnie 1978,49 zł brutto, co po odliczeniu składki zdrowotnej daje 1800,43 zł netto (na rękę).

Dla osób zarabiających średnią krajową (około 8 900 zł brutto)

Przy stażu wynoszącym 25 lat, zgromadzony w ZUS kapitał (składki wraz z waloryzacjami) pozwoli na wypłatę świadczenia znacznie przekraczającego próg minimalny.

Mężczyzna w wieku 65 lat, który przez całą karierę zarabiał w okolicach średniej krajowej, zgromadzi kapitał dający emeryturę w granicach 3 200 zł brutto, co przełoży się na około 2 850 zł netto.

Kobieta w wieku 65 lat z identyczną historią zarobków otrzyma świadczenie wyższe - około 3 700 zł brutto, co da jej blisko 3 250 zł netto. Wyższa kwota wynika z faktu, że jej kapitał pracował i podlegał potężnym waloryzacjom rocznym ZUS przez pełne 5 lat po osiągnięciu przez nią ustawowego wieku emerytalnego (60 lat).

Dla osób o wysokich zarobkach (np. dwukrotność średniej krajowej)

W przypadku wysokich zarobków różnice między płciami stają się jeszcze bardziej widoczne ze względu na procentowy mechanizm waloryzacji składek.

Mężczyzna otrzyma emeryturę na poziomie około 6 400 zł brutto. Z racji przekroczenia progu 2 500 zł, od kwoty powyżej tego limitu zostanie pobrany 12 proc. podatek dochodowy oraz 9 proc. składki zdrowotnej, co da wypłatę w granicach 5 200 zł netto.

Kobieta dzięki dodatkowym latom waloryzacji tak dużego kapitału może liczyć na emeryturę sięgającą nawet 7 400 zł brutto. Po potrąceniu podatku i składki zdrowotnej jej ostateczna wypłata wyniesie około 5 900 zł netto.

Co wpływa na wyższą wypłatę z ZUS? Kapitał i zarobki

Kwota 1978,49 zł brutto to absolutne minimum, jakie otrzymasz, spełniając te kryteria wiekowe i stażowe. Twoja ostateczna emerytura może być jednak znacznie wyższa. Wszystko zależy od tego, ile pieniędzy faktycznie udało Ci się odłożyć na przestrzeni lat pracy. Ostateczna kwota zależy od trzech głównych czynników:

Suma zwaloryzowanych składek zgromadzonych na Twoim indywidualnym koncie ZUS.

Kapitał początkowy, czyli wyliczenie za lata pracy przypadające przed 1999 rokiem.

Średnie dalsze trwanie życia ustalane w tablicach Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

ZUS dzieli Twój całkowity zgromadzony kapitał przez liczbę miesięcy prognozowanego życia dla wieku 65 lat. Im wyższe były Twoje zarobki w trakcie tych 25 lat ubezpieczenia, tym większy kapitał i wyższe świadczenie końcowe. Przykładowo, osoby stale zarabiające średnią krajową mogą liczyć na świadczenia rzędu od 3400 zł do 4300 zł brutto.

Pułapka terminu składania wniosku. Dlaczego lipiec jest lepszy niż czerwiec?

Moment, w którym złożysz wniosek do urzędu, bezpośrednio decyduje o stanie Twojego konta. Eksperci ds. ubezpieczeń społecznych regularnie ostrzegają przed tzw. pułapkami dat. Najlepszą decyzją finansową dla przyszłego emeryta jest często wstrzymanie się ze złożeniem wniosku o emeryturę do początku lipca. W czerwcu ZUS dokonuje rocznej waloryzacji składek i kapitału początkowego, podnosząc wartość oszczędności na kontach ubezpieczonych o wskaźniki na poziomie 9,81 proc. (wskaźnik za rok 2025). Przejście na emeryturę w lipcu sprawia, że Twoje świadczenie zostanie obliczone od nowej, zwaloryzowanej i znacznie wyższej kwoty bazowej. Może to podnieść comiesięczną wypłatę o dodatkowe kilkaset złotych na rękę do końca życia.

Każdy polski emeryt mający prawo do wypłaty świadczenia z ZUS otrzymuje gwarantowane dodatki roczne:

Trzynasta emerytura - wypłacana wiosną (w kwietniu) odpowiada kwocie minimalnej i wynosi 1978,49 zł brutto, co daje około 1800,43 zł netto na rękę dla osób pobierających najniższe świadczenia.

Czternasta emerytura - przyznawana jesienią. Trafia w pełnej kwocie do osób, których podstawowe świadczenie nie przekracza progu dochodowego (2900 zł brutto). Przy wyższych emeryturach obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę".

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy przy 25 latach stażu pracy dostanę emeryturę minimalną? Tak. Dla mężczyzny kończącego 65 lat staż wynoszący 25 lat to okres gwarantujący podniesienie świadczenia do minimalnej stawki krajowej. Dla kobiet próg ten wynosi 20 lat stażu przy wieku emerytalnym 60 lat.

Ile wynosi najniższa emerytura na rękę w 2026 roku? Aktualna minimalna emerytura po waloryzacji wynosi dokładnie 1978,49 zł brutto, co po odliczeniu obowiązkowej składki zdrowotnej gwarantuje wypłatę w kwocie 1800,43 zł netto (na rękę).

Czy od minimalnej emerytury ZUS odlicza podatek dochodowy PIT? Nie. W Polsce obowiązuje kwota wolna od podatku do wysokości 30 000 zł rocznie. Z tego powodu świadczenia emerytalne do kwoty 2500 zł brutto miesięcznie są całkowicie zwolnione z podatku PIT. Emeryt płaci jedynie składkę zdrowotną.

Jak sprawdzić, ile dokładnie kapitału mam w ZUS? Stan swoich oszczędności emerytalnych możesz zweryfikować w dowolnym momencie przez internet. Wystarczy zalogować się na platformie Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) za pomocą Profilu Zaufanego lub bankowości elektronicznej. W sekcji "Ubezpieczony" znajdziesz pełną prognozę przyszłej emerytury.