Subkonto ZUS: Jak wypłacić pieniądze po zmarłym? Średnia kwota to 29 000 zł

Wielu Polaków żyje w błędnym przekonaniu, że system emerytalny w Polsce to "czarna dziura", z której po śmierci ubezpieczonego nic nie wraca do rodziny. O ile podstawowe składki zapisane na I filarze (koncie głównym ZUS) służą finansowaniu bieżących emerytur i nie są dziedziczne, o tyle subkonto w ZUS oraz środki w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE) rządzą się zupełnie innymi prawami. To realny majątek, który czeka na wypłatę, ale wymaga inicjatywy ze strony spadkobierców.

Subkonto w ZUS - co to właściwie jest i skąd biorą się tam pieniądze?

Subkonto to specjalna część konta emerytalnego w ZUS, którą posiada każdy ubezpieczony urodzony po 1968 roku oraz osoby starsze, które zdecydowały się na członkostwo w OFE. Trafia tam:

7,3 proc. podstawy wymiaru składki emerytalnej - jeśli ubezpieczony nie jest członkiem OFE lub zdecydował, że cała jego składka z II filaru trafia do ZUS.

4,38 proc. podstawy wymiaru składki emerytalnej - jeśli ubezpieczony część składki (wynoszącą 2,92 proc.) przekazuje do wybranego OFE.

W przeciwieństwie do konta głównego, środki na subkoncie nie są jedynie zapisem księgowym, lecz podlegają corocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu gospodarczego (PKB) z ostatnich 5 lat oraz o inflację. W 2026 roku, po serii wysokich waloryzacji wynikających z dynamicznej sytuacji rynkowej (ostatni wskaźnik rocznej waloryzacji subkonta ogłoszony przez GUS wyniósł 110,61 proc.), kwoty te stały się znaczącym elementem majątku spadkowego, o którym rodziny często zapominają w natłoku formalności po pogrzebie.

Podział środków. Co dzieje się z pieniędzmi po śmierci ubezpieczonego?

Mechanizm dziedziczenia zależy od stanu cywilnego zmarłego oraz tego, czy między małżonkami istniała wspólność majątkowa. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych przewiduje tutaj dwa główne etapy podziału majątku zgromadzonego na subkoncie:

Podział małżeński (Wypłata transferowa). Jeśli zmarły pozostawał w związku małżeńskim i istniała wspólność majątkowa, połowa środków zgromadzonych na subkoncie w okresie trwania małżeństwa trafia na subkonto żyjącego współmałżonka. Co istotne, nie jest to wypłata gotówkowa, a tzw. wypłata transferowa. Środki te zwiększą przyszłą emeryturę wdowy lub wdowca, ale fizycznie nie pojawią się teraz na ich koncie bankowym. Wypłata dla osób uprawnionych (Gotówka). Druga połowa środków (oraz całość, jeśli zmarły był kawalerem lub panną) jest wypłacana w formie gotówkowej osobom, które zmarły wskazał za życia jako tzw. osoby uposażone. Jeśli takich osób nie wskazano (lub nie są one członkami rodziny), pieniądze wchodzą w skład masy spadkowej i podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych - zgodnie z testamentem lub ustawą. To właśnie te środki trafiają bezpośrednio na rachunek bankowy spadkobierców.

Zobacz również: Ulga rehabilitacyjna. Czy można odliczyć koszt fotela do masażu?

Pułapka "młodego emeryta". Wypłata gwarantowana, o której mało kto wie

Często słyszymy: Mój mąż pobierał już emeryturę przez rok, więc w ZUS już nic nie ma do dziedziczenia. To jeden z najgroźniejszych mitów emerytalnych. Jeśli emeryt (pobierający emeryturę docelową, a nie wcześniejszą) zmarł przed upływem 3 lat (36 miesięcy) od momentu przejścia na emeryturę, jego rodzinie przysługuje tzw. wypłata gwarantowana. Jest to jednorazowe świadczenie pieniężne, będące różnicą między środkami zapisanymi na subkoncie a sumą emerytur już wypłaconych. Dla wielu rodzin to jedyna szansa na odzyskanie składek bliskiej osoby, która pracowała całe życie, ale nie zdążyła w pełni skorzystać z wypracowanego świadczenia. ZUS z urzędu nie informuje o tej możliwości - inicjatywa leży po stronie rodziny.

Procedura krok po kroku. Jak odzyskać środki z ZUS?

Proces odzyskiwania pieniędzy różni się w zależności od tego, czy zmarły należał do OFE.

Scenariusz A: Zmarły był członkiem OFE. W tym przypadku cała procedura zaczyna się w Otwartym Funduszu Emerytalnym, do którego należał zmarły. Rodzina składa wniosek do funduszu, dołączając akt zgonu. OFE ma obowiązek podzielić środki u siebie, a następnie w ciągu 14 dni zawiadomić ZUS o konieczności wypłaty pieniędzy z subkonta. W tym scenariuszu nie trzeba składać osobnego wniosku do ZUS – urząd otrzyma sygnał od funduszu.

W tym przypadku cała procedura zaczyna się w Otwartym Funduszu Emerytalnym, do którego należał zmarły. Rodzina składa wniosek do funduszu, dołączając akt zgonu. OFE ma obowiązek podzielić środki u siebie, a następnie w ciągu 14 dni zawiadomić ZUS o konieczności wypłaty pieniędzy z subkonta. W tym scenariuszu nie trzeba składać osobnego wniosku do ZUS – urząd otrzyma sygnał od funduszu. Scenariusz B: Zmarły nie był członkiem OFE (tylko subkonto ZUS). Jeśli bliska osoba nie należała do OFE lub przed śmiercią całość jej środków z OFE została już przeniesiona do ZUS (w ramach tzw. suwaka bezpieczeństwa na 10 lat przed emeryturą), wniosek należy złożyć bezpośrednio w placówce ZUS. Służy do tego oficjalny formularz USS („Wniosek o wypłatę środków z subkonta”).

Wymagane dokumenty, które musisz przygotować:

Skrócony odpis aktu zgonu bliskiej osoby.

Odpis skrócony aktu małżeństwa (jeśli wnioskuje współmałżonek).

Prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub Akt Poświadczenia Dziedziczenia sporządzony przez notariusza (jeśli zmarły nie wskazał konkretnych osób uposażonych).

Numer rachunku bankowego (należy go wpisać bezpośrednio w formularzu), na który mają zostać przelane pieniądze.

Podatki i terminy. Ile realnie trafi do Twojej kieszeni?

Wypłata środków z subkonta ZUS lub Otwartego Funduszu Emerytalnego nie jest całkowicie zwolniona z danin publicznych. Państwo traktuje te pieniądze jako przychód, od którego należy odprowadzić podatek. Od każdej wypłacanej kwoty potrącany jest zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w stawce 19 proc. Warto przy tym podkreślić bardzo ważną kwestię: nie jest to podatek od zysków kapitałowych, czyli tak zwany podatek Belki, lecz ryczałt pobierany na mocy artykułu 30a ustawy o PIT. Dla spadkobierców oznacza to dużą wygodę pod kątem formalnym. ZUS działa tutaj jako płatnik i przelewa na wskazane konto bankowe kwotę już "na rękę" (netto), czyli po automatycznym potrąceniu należnych 19 proc. Otrzymanych pieniędzy nie trzeba dzięki temu wykazywać w rocznym zeznaniu podatkowym (np. w deklaracji PIT-37) i nie trzeba obawiać się konieczności jakichkolwiek dopłat do urzędu skarbowego. Jeśli chodzi o czas oczekiwania na przelew, kluczowe są przepisy określające obowiązki urzędników. Zgodnie z obowiązującym prawem, ZUS ma maksymalnie 3 miesiące na dokonanie fizycznej wypłaty pieniędzy. Czas ten jest liczony od dnia, w którym do placówki wpłynie całkowicie kompletny, poprawnie wypełniony wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

Dlaczego ZUS sam nie szuka spadkobierców?

To pytanie retoryczne, które często stawiają czytelnicy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada dane o zgonach dzięki systemowi PESEL, jednak nie ma narzędzi (ani ustawowego obowiązku), aby ustalać krąg spadkobierców, ich adresy czy numery kont bankowych. Środki na subkontach osób zmarłych są co roku waloryzowane. Choć prawo do dziedziczenia tych środków nie przedawnia się na standardowych zasadach cywilnych, warto dopełnić formalności w ciągu kilku lat od śmierci bliskiej osoby, by uniknąć problemów z odnalezieniem archiwalnej dokumentacji lub likwidacją funduszy.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czy mogę sprawdzić przez telefon, ile pieniędzy jest na subkoncie zmarłego? Niestety nie jest to możliwe. Ze względu na ochronę danych osobowych i tajemnicę ubezpieczeniową, ZUS udziela takich informacji tylko osobom, które legitymują się dokumentem potwierdzającym prawo do dziedziczenia (np. aktem notarialnym lub postanowieniem sądu).

Co jeśli zmarły wskazał jako uposażoną osobę spoza rodziny, np. partnera życiowego? Wskazanie (uposażenie) jest nadrzędne wobec ustawowego dziedziczenia. Jeśli zmarły wskazał np. konkubenta lub przyjaciela, ta osoba otrzyma pieniądze z pominięciem rodziny i bez konieczności przeprowadzania skomplikowanej sprawy spadkowej.

Czy komornik może zająć pieniądze z subkonta po zmarłym? Środki te w momencie wypłaty tracą swój pierwotny, "emerytalny" charakter ochronny i stają się składnikiem majątku spadkobiercy. Jeśli spadkobierca ma zajęcia komornicze, środki te po wpłynięciu na jego konto bankowe mogą zostać zajęte przez komornika.

Jak sprawdzić, do którego OFE należał zmarły członek rodziny? Jeśli rodzina nie posiada dokumentów z funduszu, informację tę można uzyskać bezpośrednio w dowolnej placówce ZUS lub poprzez portal PUE ZUS. Warunkiem jest wykazanie interesu prawnego poprzez okazanie aktu zgonu oraz dokumentu potwierdzającego pokrewieństwo lub status spadkobiercy.