Od 1 kwietnia 2026 r. wchodzi w życie nowa lista refundacyjna, a wraz z nią wyższe dopłaty dla pacjentów z cukrzycą. W części przypadków zmiany są symboliczne, ale w innych rachunek rośnie nawet o ponad 100 zł za opakowanie. Najmocniej dotyczy to nowoczesnych terapii stosowanych także w chorobach serca i nerek.
Zmiany nie dotyczą wszystkich leków, ale obejmują kilka kluczowych grup stosowanych w leczeniu cukrzycy typu 2. To właśnie w tych pozycjach pacjenci odczują największą różnicę przy realizacji recepty.
Od 1 kwietnia 2026 dopłaty do leków na cukrzycę w górę. Kto zapłaci więcej i za co?
Nowa lista refundacyjna to nie tylko wprowadzenie nowych terapii, ale też aktualizacja poziomu dopłat pacjentów. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli lek nadal jest refundowany, pacjent może zapłacić więcej niż dotychczas. W przypadku cukrzycy zmiany dotyczą kilku grup:
- leków doustnych (m.in. sitagliptyna),
- terapii skojarzonych (z metforminą),
- nowoczesnych leków z grupy flozyn,
- a także wyrobów medycznych (np. igieł do penów insulinowych).
W wielu przypadkach podwyżki są symboliczne – rzędu kilku groszy. Ale nie wszystkie.
Największe podwyżki dla cukrzyków. Te leki zdrożeją nawet o 100 zł
Najbardziej odczuwalne zmiany dotyczą tzw. flozyn – leków stosowanych w cukrzycy typu 2, ale także w niewydolności serca i przewlekłej chorobie nerek. To właśnie tutaj dopłaty rosną skokowo. W praktyce oznacza to niemal podwojenie kosztu leczenia dla części pacjentów, większe obciążenie miesięcznego budżetu i potencjalne ograniczenie dostępności terapii dla niektórych chorych. Wzrosty sięgające kilkudziesięciu złotych miesięcznie mogą być szczególnie dotkliwe dla osób starszych i przewlekle chorych, które przyjmują kilka leków jednocześnie.
Nie wszystkie leki na cukrzycę zdrożeją mocno. Tu podwyżki to tylko grosze
Na drugim biegunie są leki w terapii cukrzycy, których podwyżki są niemal niezauważalne. Dotyczy to m.in.:
- sitagliptyny (leki z grupy DPP-4),
- preparatów złożonych z metforminą,
- igieł do penów insulinowych.
W tych przypadkach dopłata rośnie zwykle o:
- 0,01 zł,
- 0,02 zł,
- maksymalnie kilkadziesiąt groszy.
To pokazuje wyraźny trend: im nowocześniejsza terapia, tym większe zmiany w dopłatach.
Lista leków na cukrzycę z wyższą dopłatą od 1 kwietnia 2026 (pełna tabela)
Nazwa leku
Wskazanie (cukrzyca)
Dopłata przed
Dopłata po
Podwyżka
Jardiance 10 mg (60 szt.)
cukrzyca typu 2
93,85 zł
199,81 zł
+105,96 zł
Forxiga 10 mg (30 szt.)
cukrzyca typu 2
45,80 zł
96,60 zł
+50,80 zł
Invokana 100 mg (30 szt.)
cukrzyca typu 2
52,97 zł
103,72 zł
+50,75 zł
Jardiance 10 mg (28 szt.)
cukrzyca typu 2
50,02 zł
97,18 zł
+47,16 zł
Depepsit Met (różne dawki)
cukrzyca typu 2
35,69 zł
39,27 zł
+3,58 zł
Metsigletic (różne dawki)
cukrzyca typu 2
8,77 zł
9,05 zł
+0,28 zł
Sitagliptin (różne preparaty)
cukrzyca typu 2
ok. 8–9 zł
+0,01–0,02 zł
symboliczne
Igły do penów
cukrzyca insulinowa
ok. 5,70–6,90 zł
+0,01 zł
symboliczne
Dlaczego dopłaty rosną, skoro leki na cukrzycę są refundowane?
Zmiany w dopłatach nie wynikają bezpośrednio z podwyżek cen, ale z mechanizmu refundacyjnego. Każde obwieszczenie Ministra Zdrowia aktualizuje m.in.: limity finansowania, ceny referencyjne i poziomy odpłatności pacjenta. W efekcie nawet niewielka zmiana w systemie może przełożyć się na znaczący wzrost dopłaty przy okienku aptecznym. W przypadku flozyn kluczowe znaczenie ma zmiana limitów refundacyjnych, pojawienie się nowych odpowiedników i przesunięcia w grupach limitowych.
Kto zapłaci najwięcej od 1 kwietnia? Te grupy pacjentów odczują podwyżki najmocniej
Najbardziej narażeni na wzrost kosztów są pacjenci:
- leczeni nowoczesnymi lekami (flozyny),
- z chorobami współistniejącymi (serce, nerki),
- wymagający długotrwałej terapii.
W ich przypadku miesięczny koszt leczenia może wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt złotych. Z kolei pacjenci stosujący starsze, dobrze znane leki odczują zmiany w minimalnym stopniu lub wcale.
Czy da się zapłacić mniej? Tańsze zamienniki i co możesz zrobić
Nowa lista refundacyjna przewiduje również wprowadzenie odpowiedników (generyków), co w dłuższej perspektywie może obniżyć ceny części terapii. Na razie jednak – od 1 kwietnia – dla wielu pacjentów oznacza to po prostu wyższy rachunek w aptece.
Najważniejsze pytania pacjentów o podwyżki leków na cukrzycę (FAQ)
Czy od 1 kwietnia zapłacę więcej za każdy lek na cukrzycę?
Nie. Wiele leków podrożeje symbolicznie (o kilka groszy), ale w przypadku nowoczesnych terapii dopłaty rosną nawet o kilkadziesiąt lub ponad 100 zł.
Które leki zdrożały najbardziej?
Największe podwyżki dotyczą tzw. flozyn, m.in. Jardiance, Forxiga i Invokana. To leki stosowane nie tylko w cukrzycy, ale też w chorobach serca i nerek.
Dlaczego dopłaty rosną, skoro leki nadal są refundowane?
Bo zmieniają się limity refundacyjne i ceny odniesienia. Lek może pozostać na liście refundacyjnej, ale pacjent dopłaca większą część ceny.
Czy mogę zmienić lek na tańszy?
Czasem tak, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie każdy lek ma bezpośredni odpowiednik o tym samym działaniu.
Podstawa prawna
- Ustawa z 12 maja 2011 r. o refundacji leków (Dz.U. 2023 poz. 826 ze zm.)
- Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków od 1 kwietnia 2026 r.
- Komunikaty Ministerstwa Zdrowia dotyczące zmian w refundacji leków
