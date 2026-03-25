Te leki na cukrzycę drożeją od 1 kwietnia. Nawet +100 zł dopłaty

Od 1 kwietnia część leków na cukrzycę wyraźnie drożeje – dopłaty mogą wzrosnąć nawet o ponad 100 zł miesięcznie
Izolda Hukałowicz
dzisiaj, 07:22

Od 1 kwietnia 2026 r. wchodzi w życie nowa lista refundacyjna, a wraz z nią wyższe dopłaty dla pacjentów z cukrzycą. W części przypadków zmiany są symboliczne, ale w innych rachunek rośnie nawet o ponad 100 zł za opakowanie. Najmocniej dotyczy to nowoczesnych terapii stosowanych także w chorobach serca i nerek.

Zmiany nie dotyczą wszystkich leków, ale obejmują kilka kluczowych grup stosowanych w leczeniu cukrzycy typu 2. To właśnie w tych pozycjach pacjenci odczują największą różnicę przy realizacji recepty.

Od 1 kwietnia 2026 dopłaty do leków na cukrzycę w górę. Kto zapłaci więcej i za co?

Nowa lista refundacyjna to nie tylko wprowadzenie nowych terapii, ale też aktualizacja poziomu dopłat pacjentów. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli lek nadal jest refundowany, pacjent może zapłacić więcej niż dotychczas. W przypadku cukrzycy zmiany dotyczą kilku grup:

  • leków doustnych (m.in. sitagliptyna),
  • terapii skojarzonych (z metforminą),
  • nowoczesnych leków z grupy flozyn,
  • a także wyrobów medycznych (np. igieł do penów insulinowych).

W wielu przypadkach podwyżki są symboliczne – rzędu kilku groszy. Ale nie wszystkie.

Największe podwyżki dla cukrzyków. Te leki zdrożeją nawet o 100 zł

Najbardziej odczuwalne zmiany dotyczą tzw. flozyn – leków stosowanych w cukrzycy typu 2, ale także w niewydolności serca i przewlekłej chorobie nerek. To właśnie tutaj dopłaty rosną skokowo. W praktyce oznacza to niemal podwojenie kosztu leczenia dla części pacjentów, większe obciążenie miesięcznego budżetu i potencjalne ograniczenie dostępności terapii dla niektórych chorych. Wzrosty sięgające kilkudziesięciu złotych miesięcznie mogą być szczególnie dotkliwe dla osób starszych i przewlekle chorych, które przyjmują kilka leków jednocześnie.

Nie wszystkie leki na cukrzycę zdrożeją mocno. Tu podwyżki to tylko grosze

Na drugim biegunie są leki w terapii cukrzycy, których podwyżki są niemal niezauważalne. Dotyczy to m.in.:

  • sitagliptyny (leki z grupy DPP-4),
  • preparatów złożonych z metforminą,
  • igieł do penów insulinowych.

W tych przypadkach dopłata rośnie zwykle o:

  • 0,01 zł,
  • 0,02 zł,
  • maksymalnie kilkadziesiąt groszy.

To pokazuje wyraźny trend: im nowocześniejsza terapia, tym większe zmiany w dopłatach.

Lista leków na cukrzycę z wyższą dopłatą od 1 kwietnia 2026 (pełna tabela)

Nazwa leku

Wskazanie (cukrzyca)

Dopłata przed

Dopłata po

Podwyżka

Jardiance 10 mg (60 szt.)

cukrzyca typu 2

93,85 zł

199,81 zł

+105,96 zł

Forxiga 10 mg (30 szt.)

cukrzyca typu 2

45,80 zł

96,60 zł

+50,80 zł

Invokana 100 mg (30 szt.)

cukrzyca typu 2

52,97 zł

103,72 zł

+50,75 zł

Jardiance 10 mg (28 szt.)

cukrzyca typu 2

50,02 zł

97,18 zł

+47,16 zł

Depepsit Met (różne dawki)

cukrzyca typu 2

35,69 zł

39,27 zł

+3,58 zł

Metsigletic (różne dawki)

cukrzyca typu 2

8,77 zł

9,05 zł

+0,28 zł

Sitagliptin (różne preparaty)

cukrzyca typu 2

ok. 8–9 zł

+0,01–0,02 zł

symboliczne

Igły do penów

cukrzyca insulinowa

ok. 5,70–6,90 zł

+0,01 zł

symboliczne

Dlaczego dopłaty rosną, skoro leki na cukrzycę są refundowane?

Zmiany w dopłatach nie wynikają bezpośrednio z podwyżek cen, ale z mechanizmu refundacyjnego. Każde obwieszczenie Ministra Zdrowia aktualizuje m.in.: limity finansowania, ceny referencyjne i poziomy odpłatności pacjenta. W efekcie nawet niewielka zmiana w systemie może przełożyć się na znaczący wzrost dopłaty przy okienku aptecznym. W przypadku flozyn kluczowe znaczenie ma zmiana limitów refundacyjnych, pojawienie się nowych odpowiedników i przesunięcia w grupach limitowych.

Kto zapłaci najwięcej od 1 kwietnia? Te grupy pacjentów odczują podwyżki najmocniej

Najbardziej narażeni na wzrost kosztów są pacjenci:

  • leczeni nowoczesnymi lekami (flozyny),
  • z chorobami współistniejącymi (serce, nerki),
  • wymagający długotrwałej terapii.

W ich przypadku miesięczny koszt leczenia może wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt złotych. Z kolei pacjenci stosujący starsze, dobrze znane leki odczują zmiany w minimalnym stopniu lub wcale.

Czy da się zapłacić mniej? Tańsze zamienniki i co możesz zrobić

Nowa lista refundacyjna przewiduje również wprowadzenie odpowiedników (generyków), co w dłuższej perspektywie może obniżyć ceny części terapii. Na razie jednak – od 1 kwietnia – dla wielu pacjentów oznacza to po prostu wyższy rachunek w aptece.

Najważniejsze pytania pacjentów o podwyżki leków na cukrzycę (FAQ)

Czy od 1 kwietnia zapłacę więcej za każdy lek na cukrzycę?

Nie. Wiele leków podrożeje symbolicznie (o kilka groszy), ale w przypadku nowoczesnych terapii dopłaty rosną nawet o kilkadziesiąt lub ponad 100 zł.

Które leki zdrożały najbardziej?

Największe podwyżki dotyczą tzw. flozyn, m.in. Jardiance, Forxiga i Invokana. To leki stosowane nie tylko w cukrzycy, ale też w chorobach serca i nerek.

Dlaczego dopłaty rosną, skoro leki nadal są refundowane?

Bo zmieniają się limity refundacyjne i ceny odniesienia. Lek może pozostać na liście refundacyjnej, ale pacjent dopłaca większą część ceny.

Czy mogę zmienić lek na tańszy?

Czasem tak, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie każdy lek ma bezpośredni odpowiednik o tym samym działaniu.

