Zmiany nie dotyczą wszystkich leków, ale obejmują kilka kluczowych grup stosowanych w leczeniu cukrzycy typu 2. To właśnie w tych pozycjach pacjenci odczują największą różnicę przy realizacji recepty.

Od 1 kwietnia 2026 dopłaty do leków na cukrzycę w górę. Kto zapłaci więcej i za co?

Nowa lista refundacyjna to nie tylko wprowadzenie nowych terapii, ale też aktualizacja poziomu dopłat pacjentów. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli lek nadal jest refundowany, pacjent może zapłacić więcej niż dotychczas. W przypadku cukrzycy zmiany dotyczą kilku grup:

leków doustnych (m.in. sitagliptyna),

terapii skojarzonych (z metforminą),

nowoczesnych leków z grupy flozyn,

a także wyrobów medycznych (np. igieł do penów insulinowych).

W wielu przypadkach podwyżki są symboliczne – rzędu kilku groszy. Ale nie wszystkie.

Największe podwyżki dla cukrzyków. Te leki zdrożeją nawet o 100 zł

Najbardziej odczuwalne zmiany dotyczą tzw. flozyn – leków stosowanych w cukrzycy typu 2, ale także w niewydolności serca i przewlekłej chorobie nerek. To właśnie tutaj dopłaty rosną skokowo. W praktyce oznacza to niemal podwojenie kosztu leczenia dla części pacjentów, większe obciążenie miesięcznego budżetu i potencjalne ograniczenie dostępności terapii dla niektórych chorych. Wzrosty sięgające kilkudziesięciu złotych miesięcznie mogą być szczególnie dotkliwe dla osób starszych i przewlekle chorych, które przyjmują kilka leków jednocześnie.

Nie wszystkie leki na cukrzycę zdrożeją mocno. Tu podwyżki to tylko grosze

Na drugim biegunie są leki w terapii cukrzycy, których podwyżki są niemal niezauważalne. Dotyczy to m.in.:

sitagliptyny (leki z grupy DPP-4),

preparatów złożonych z metforminą,

igieł do penów insulinowych.

W tych przypadkach dopłata rośnie zwykle o:

0,01 zł,

0,02 zł,

maksymalnie kilkadziesiąt groszy.

To pokazuje wyraźny trend: im nowocześniejsza terapia, tym większe zmiany w dopłatach.

Lista leków na cukrzycę z wyższą dopłatą od 1 kwietnia 2026 (pełna tabela)

Nazwa leku Wskazanie (cukrzyca) Dopłata przed Dopłata po Podwyżka Jardiance 10 mg (60 szt.) cukrzyca typu 2 93,85 zł 199,81 zł +105,96 zł Forxiga 10 mg (30 szt.) cukrzyca typu 2 45,80 zł 96,60 zł +50,80 zł Invokana 100 mg (30 szt.) cukrzyca typu 2 52,97 zł 103,72 zł +50,75 zł Jardiance 10 mg (28 szt.) cukrzyca typu 2 50,02 zł 97,18 zł +47,16 zł Depepsit Met (różne dawki) cukrzyca typu 2 35,69 zł 39,27 zł +3,58 zł Metsigletic (różne dawki) cukrzyca typu 2 8,77 zł 9,05 zł +0,28 zł Sitagliptin (różne preparaty) cukrzyca typu 2 ok. 8–9 zł +0,01–0,02 zł symboliczne Igły do penów cukrzyca insulinowa ok. 5,70–6,90 zł +0,01 zł symboliczne

Dlaczego dopłaty rosną, skoro leki na cukrzycę są refundowane?

Zmiany w dopłatach nie wynikają bezpośrednio z podwyżek cen, ale z mechanizmu refundacyjnego. Każde obwieszczenie Ministra Zdrowia aktualizuje m.in.: limity finansowania, ceny referencyjne i poziomy odpłatności pacjenta. W efekcie nawet niewielka zmiana w systemie może przełożyć się na znaczący wzrost dopłaty przy okienku aptecznym. W przypadku flozyn kluczowe znaczenie ma zmiana limitów refundacyjnych, pojawienie się nowych odpowiedników i przesunięcia w grupach limitowych.

Kto zapłaci najwięcej od 1 kwietnia? Te grupy pacjentów odczują podwyżki najmocniej

Najbardziej narażeni na wzrost kosztów są pacjenci:

leczeni nowoczesnymi lekami (flozyny),

z chorobami współistniejącymi (serce, nerki),

wymagający długotrwałej terapii.

W ich przypadku miesięczny koszt leczenia może wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt złotych. Z kolei pacjenci stosujący starsze, dobrze znane leki odczują zmiany w minimalnym stopniu lub wcale.

Czy da się zapłacić mniej? Tańsze zamienniki i co możesz zrobić

Nowa lista refundacyjna przewiduje również wprowadzenie odpowiedników (generyków), co w dłuższej perspektywie może obniżyć ceny części terapii. Na razie jednak – od 1 kwietnia – dla wielu pacjentów oznacza to po prostu wyższy rachunek w aptece.

Najważniejsze pytania pacjentów o podwyżki leków na cukrzycę (FAQ)

Czy od 1 kwietnia zapłacę więcej za każdy lek na cukrzycę? Nie. Wiele leków podrożeje symbolicznie (o kilka groszy), ale w przypadku nowoczesnych terapii dopłaty rosną nawet o kilkadziesiąt lub ponad 100 zł. Które leki zdrożały najbardziej? Największe podwyżki dotyczą tzw. flozyn, m.in. Jardiance, Forxiga i Invokana. To leki stosowane nie tylko w cukrzycy, ale też w chorobach serca i nerek. Dlaczego dopłaty rosną, skoro leki nadal są refundowane? Bo zmieniają się limity refundacyjne i ceny odniesienia. Lek może pozostać na liście refundacyjnej, ale pacjent dopłaca większą część ceny. Czy mogę zmienić lek na tańszy? Czasem tak, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie każdy lek ma bezpośredni odpowiednik o tym samym działaniu.

Podstawa prawna