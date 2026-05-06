Waloryzacja emerytur 2027: ile wyniesie? Wariant 3,18 proc. na stole

Rządowe założenia makroekonomiczne na lata 2026–2030 wskazują, że przyszłoroczna waloryzacja świadczeń będzie relatywnie niska. Wynika to z kombinacji dwóch czynników zapisanych w ustawie: inflacji oraz części realnego wzrostu wynagrodzeń. Mechanizm jest prosty:

inflacja prognozowana na 2026 r. – 2,5 proc. ,

, realny wzrost płac – 3,4 proc. ,

, do waloryzacji przyjmuje się 20 proc. wzrostu płac.

Efekt końcowy to około 3,18 proc. podwyżki świadczeń (przypomnijmy, że w 2026 roku waloryzacja emerytur wyniosła 5,3 proc.). W praktyce oznacza to powrót do poziomów sprzed wysokiej inflacji z lat 2022–2023, kiedy waloryzacje przekraczały 10 proc. Dla budżetu państwa to ulga, jednak dla seniorów – wyraźne wyhamowanie wzrostu dochodów. Według wyliczeń przytoczonych przez dziennik „Fakt”, minimalna emerytura mogłaby wzrosnąć z 1 978,49 zł do około 2 041,60 zł brutto, co daje około 57 zł „na rękę”.

Wyższa waloryzacja emerytur 2027? Projekt z dopłatą 150 zł zmienia zasady

W tle prognoz pojawia się alternatywa legislacyjna, która zmienia punkt ciężkości całego systemu waloryzacji. Chodzi o projekt określany jako program „Godna emerytura”, przygotowany na poziomie prezydenckim. Jego główne założenie polega na odejściu od czysto procentowej waloryzacji dla najniższych świadczeń i wprowadzeniu gwarantowanej podwyżki kwotowej. To przesunięcie ma ogromne znaczenie. Przy niskiej inflacji waloryzacja procentowa działa słabo dla osób z niskimi świadczeniami – kilka procent z 2 tys. zł to kilkadziesiąt złotych. Mechanizm kwotowy zmienia tę logikę.

Projekt zakłada:

minimalną podwyżkę ok. 150 zł brutto ,

, objęcie nią świadczeń do ok. 3 tys. zł brutto ,

, powyżej tego progu – powrót do waloryzacji procentowej.

W efekcie osoby z najniższymi emeryturami zyskują relatywnie najwięcej.

Waloryzacja emerytur 2027 – dwa warianty. Ile zyskasz przy 3,18 proc. i ile przy dopłacie?

Różnice między wariantami najlepiej widać na liczbach. Poniżej zestawienie pokazujące, jak mogą zmienić się świadczenia netto w 2027 r.

Tabela: ile wyniosą emerytury w 2027 po waloryzacji 3,18 proc. i wariancie 150 zł

Emerytura netto dziś Po waloryzacji 3,18 proc. Zysk Po wariancie kwotowym Zysk 1820 zł 1878 zł +58 zł 1956 zł +136 zł 2093 zł 2159 zł +66 zł 2229 zł +136 zł 2275 zł 2337 zł +62 zł 2393 zł +118 zł 2591 zł 2664 zł +73 zł 2712 zł +118 zł 3065 zł 3152 zł +87 zł 3210 zł +118 zł 3460 zł 3561 zł +101 zł 3627 zł +118 zł 4013 zł 4131 zł +118 zł 4131 zł +118 zł 4250 zł 4376 zł +126 zł 4376 zł +126 zł

Na pierwszy rzut oka widać wyraźny efekt redystrybucyjny: przy niższych świadczeniach przewagę ma wariant kwotowy, przy wyższych – różnice się zacierają, a powyżej pewnego poziomu oba mechanizmy dają podobne efekty.

Kto zyska najwięcej na waloryzacji 2027? Te grupy seniorów dostaną więcej

Największymi beneficjentami ewentualnej reformy byliby seniorzy z emeryturami w przedziale:

od minimalnej do ok. 3 tys. zł brutto ,

, osoby z krótszym stażem pracy,

kobiety, które statystycznie częściej mają niższe świadczenia.

To właśnie ta grupa najmocniej odczuwa niską waloryzację procentową. Stała dopłata działa dla nich jak „wyrównanie”. Z kolei osoby z wyższymi świadczeniami nie tracą, ale też nie zyskują dodatkowo względem obecnego systemu.

Projekt wyższej waloryzacji w Sejmie. Dlaczego prace zostały zamrożone?

Mimo pozytywnych opinii społecznych (ponad 60 proc. uczestników konsultacji popierało zmiany), projekt nie wszedł w fazę realnych prac legislacyjnych. Został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, ale nie znalazł się w harmonogramie prac, nie odbyły się kluczowe czytania, ani nie rozpoczęto prac nad szczegółami finansowymi. To sytuacja typowa dla projektów wymagających znaczących wydatków budżetowych. Wprowadzenie gwarantowanej podwyżki oznaczałoby miliardowe koszty dla państwa.

Ile kosztuje wyższa waloryzacja emerytur? Miliardy złotych w grze

System emerytalny w Polsce obejmuje ok. 10 mln świadczeniobiorców. Nawet niewielka zmiana mechanizmu waloryzacji przekłada się na ogromne kwoty. Szacunkowo każdy dodatkowy 1 proc. waloryzacji to miliardy złotych, a wprowadzenie minimalnej podwyżki 150 zł dla najniższych świadczeń zwiększa wydatki jeszcze bardziej. Koszt zależy od struktury świadczeń i liczby uprawnionych. Dlatego decyzje w tym zakresie zawsze są kompromisem między ochroną realnej wartości świadczeń a stabilnością finansów publicznych.

Demografia a waloryzacja emerytur. Dlaczego przyszłe podwyżki mogą być niższe

Warto spojrzeć na temat szerzej niż tylko przez pryzmat jednego roku. Polska wchodzi w okres przyspieszonego starzenia się społeczeństwa. Dane demograficzne pokazują:

rosnącą liczbę emerytów,

malejącą liczbę osób pracujących,

coraz większe obciążenie systemu ubezpieczeń społecznych.

To oznacza, że każda decyzja dotycząca waloryzacji ma długofalowe skutki. Z jednej strony rośnie presja społeczna na poprawę sytuacji najuboższych seniorów. Z drugiej – system musi pozostać wypłacalny. Właśnie dlatego coraz częściej pojawiają się pomysły:

mieszanych mechanizmów waloryzacji,

dodatkowych świadczeń (13. i 14. emerytura),

selektywnego wsparcia dla najniższych dochodów.

Waloryzacja emerytur 2027 – co dalej? Kiedy poznamy ostateczne kwoty

Na dziś obowiązuje scenariusz rządowy – czyli waloryzacja procentowa oparta na inflacji i płacach. To punkt wyjścia do budżetu na 2027 r. Jednocześnie projekt zmian prezydenckich nadal istnieje w procesie legislacyjnym i może wrócić w każdej chwili, ale jego los zależy od decyzji politycznych i sytuacji finansów publicznych. Dla seniorów oznacza to jedno: ostateczne kwoty podwyżek poznamy dopiero wraz z ustawą budżetową i komunikatem dotyczącym wskaźnika waloryzacji.

Podstawa prawna i dokumenty