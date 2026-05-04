W programie „Aktywny samorząd” liczy się nie tylko ostatni dzień naboru. PFRON wskazuje, że wniosek w Obszarze E można składać do 30 listopada 2026 r., a refundacja obejmuje koszty z okresu od 3 do 6 miesięcy, przy czym we wniosku można wskazać tylko miesiące minione.

Dopłata do prądu PFRON 2026. Dlaczego maj i czerwiec są teraz tak ważne?

Dla rodzin, w których respirator albo koncentrator tlenu pracuje codziennie, rachunek za prąd nie jest zwykłym kosztem domowym. To część leczenia prowadzonego w domu. Dlatego dodatek z PFRON w Obszarze E programu „Aktywny samorząd” ma bardzo konkretny cel: częściowo zrekompensować wyższe zużycie energii związane z używaniem sprzętu medycznego.

Maj i czerwiec są dobrym momentem na ten temat, bo od startu naboru minęło już kilka miesięcy. Osoby, które korzystały ze sprzętu od lutego, mają za sobą pierwsze pełne miesiące kosztów. A to właśnie liczba miesięcy, które można wpisać do wniosku, decyduje o kwocie zwrotu. PFRON ustala dodatek na poziomie 100 zł miesięcznie. Jeden wniosek może obejmować minimum 3 miesiące, czyli 300 zł, i maksimum 6 miesięcy, czyli 600 zł.

Kiedy złożyć wniosek o 600 zł z PFRON? Liczy się 180 dni i pełne 6 miesięcy kosztów

Najczęstszy błąd polega na tym, że rodzina patrzy wyłącznie na datę końcową: 30 listopada 2026 r. Tymczasem dla wysokości wypłaty ważniejszy jest okres, który obejmuje wniosek. PFRON podaje, że obowiązuje 180 dni okresu kwalifikowalnego przed złożeniem wniosku, a we wniosku można wskazać tylko miesiące, które już minęły.

Najprościej:

3 miesiące kosztów = 300 zł ,

, 4 miesiące kosztów = 400 zł ,

, 5 miesięcy kosztów = 500 zł ,

, 6 miesięcy kosztów = 600 zł.

Dlatego osoba, która składa wniosek w maju, musi sprawdzić, czy ma już wystarczający okres do refundacji. Osoba, która poczeka do czerwca, lipca albo sierpnia, może łatwiej objąć wnioskiem pełne 6 miesięcy, o ile spełnia warunki programu przez cały ten czas.

Wsparcie przysługuje osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności albo – w przypadku dzieci do 16. roku życia – z orzeczeniem o niepełnosprawności, które korzystają w domu z koncentratora tlenu lub respiratora. Chodzi o korzystanie z urządzenia w ramach świadczenia udzielanego przez domowe leczenie tlenem, wentylację domową, opiekę paliatywną, hospicjum, długoterminową opiekę pielęgniarską albo na podstawie zalecenia lekarza specjalisty.

Co ważne, wsparcie obejmuje także osoby, które używają sprzętu wypożyczonego albo kupionego z własnych pieniędzy. Nie rozstrzyga więc sam tytuł własności do urządzenia, tylko faktyczne korzystanie z niego w warunkach domowych i spełnienie wymogów programu.

Wniosek SOW PFRON 2026. Jak złożyć i jakie dokumenty są potrzebne

Wnioski składa się elektronicznie w Systemie Obsługi Wsparcia SOW. Po zalogowaniu trzeba wybrać wniosek dla Modułu I, Obszaru E, wypełnić formularz i dołączyć wymagane dokumenty. PFRON wskazuje dwa podstawowe załączniki:

orzeczenie o niepełnosprawności

zaświadczenie o korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu.

Dobra wiadomość dla rodzin jest taka, że PFRON wprowadził trzy ułatwienia. Wnioskodawca nie musi być bezpośrednim płatnikiem rachunku za energię, nie musi gromadzić rachunków za prąd i nie musi czekać na zawarcie umowy, bo dodatek jest przekazywany na podstawie złożonego wniosku.

Kiedy wypłata dodatku PFRON 2026? Pierwsze przelewy od II kwartału

PFRON informuje, że wypłaty dodatku na wnioski złożone w 2026 roku ruszają nie wcześniej niż w drugim kwartale roku (od 1 kwietnia). Wynika to z rozliczenia środków z poprzedniego roku i przekazania nowych pieniędzy powiatom.

Dla osoby składającej wniosek w maju albo czerwcu oznacza to jedno: nie należy traktować dodatku jak natychmiastowego przelewu po kliknięciu „wyślij”. Dokumenty trafiają do realizatora programu, najczęściej powiatu lub PCPR/MOPS/MOPR, a dopiero po weryfikacji można spodziewać się wypłaty.

Kto straci nawet 300 zł? Najczęstszy błąd przy wniosku do PFRON

Najbardziej ryzykują osoby, które odkładają wniosek bez sprawdzenia miesięcy kwalifikowanych albo wpisują zbyt krótki okres. Druga grupa to rodziny, które zakładają, że skoro nabór trwa do 30 listopada, pełne 600 zł „należy się automatycznie”. Nie działa to w ten sposób.

Przykład Pani Anna opiekuje się ojcem korzystającym z koncentratora tlenu. Jeśli wniosek obejmie tylko trzy zakończone miesiące, rodzina dostanie 300 zł. Jeśli poczeka na możliwość wykazania sześciu miesięcy i nadal zmieści się w terminach programu, kwota rośnie do 600 zł.

FAQ: Dopłata do prądu PFRON 2026 – najczęstsze pytania

Czy wniosek o dodatek do prądu PFRON można złożyć w maju 2026? Tak. Nabór w Obszarze E trwa od 16 lutego do 30 listopada 2026 r. Ile wynosi dopłata do prądu dla osób z respiratorem lub koncentratorem tlenu? Dodatek wynosi 100 zł miesięcznie, a jeden wniosek może obejmować od 3 do 6 miesięcy. Czy trzeba mieć rachunki za prąd? PFRON informuje, że wnioskodawca nie musi gromadzić rachunków potwierdzających opłaty za energię. Czy trzeba być właścicielem licznika? Nie. PFRON wskazuje, że wnioskodawca nie musi być bezpośrednim płatnikiem rachunku za energię elektryczną.

Podstawa prawna: program PFRON „Aktywny samorząd” 2026