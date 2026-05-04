100 zł miesięcznie, maksymalnie 600 zł w jednym wniosku – tyle wynosi dodatek z PFRON do energii elektrycznej dla osób, które w domu korzystają z respiratora albo koncentratora tlenu. Nabór trwa od 16 lutego, ale właśnie maj i czerwiec są momentem, w którym wiele rodzin zaczyna realnie liczyć, czy złożyć wniosek już teraz, czy poczekać na pełny okres refundacji.
W programie „Aktywny samorząd” liczy się nie tylko ostatni dzień naboru. PFRON wskazuje, że wniosek w Obszarze E można składać do 30 listopada 2026 r., a refundacja obejmuje koszty z okresu od 3 do 6 miesięcy, przy czym we wniosku można wskazać tylko miesiące minione.
Dopłata do prądu PFRON 2026. Dlaczego maj i czerwiec są teraz tak ważne?
Dla rodzin, w których respirator albo koncentrator tlenu pracuje codziennie, rachunek za prąd nie jest zwykłym kosztem domowym. To część leczenia prowadzonego w domu. Dlatego dodatek z PFRON w Obszarze E programu „Aktywny samorząd” ma bardzo konkretny cel: częściowo zrekompensować wyższe zużycie energii związane z używaniem sprzętu medycznego.
Maj i czerwiec są dobrym momentem na ten temat, bo od startu naboru minęło już kilka miesięcy. Osoby, które korzystały ze sprzętu od lutego, mają za sobą pierwsze pełne miesiące kosztów. A to właśnie liczba miesięcy, które można wpisać do wniosku, decyduje o kwocie zwrotu. PFRON ustala dodatek na poziomie 100 zł miesięcznie. Jeden wniosek może obejmować minimum 3 miesiące, czyli 300 zł, i maksimum 6 miesięcy, czyli 600 zł.
Kiedy złożyć wniosek o 600 zł z PFRON? Liczy się 180 dni i pełne 6 miesięcy kosztów
Najczęstszy błąd polega na tym, że rodzina patrzy wyłącznie na datę końcową: 30 listopada 2026 r. Tymczasem dla wysokości wypłaty ważniejszy jest okres, który obejmuje wniosek. PFRON podaje, że obowiązuje 180 dni okresu kwalifikowalnego przed złożeniem wniosku, a we wniosku można wskazać tylko miesiące, które już minęły.
Najprościej:
- 3 miesiące kosztów = 300 zł,
- 4 miesiące kosztów = 400 zł,
- 5 miesięcy kosztów = 500 zł,
- 6 miesięcy kosztów = 600 zł.
Dlatego osoba, która składa wniosek w maju, musi sprawdzić, czy ma już wystarczający okres do refundacji. Osoba, która poczeka do czerwca, lipca albo sierpnia, może łatwiej objąć wnioskiem pełne 6 miesięcy, o ile spełnia warunki programu przez cały ten czas.
Dodatek do prądu 2026. Kto dostanie 600 zł z PFRON (lista uprawnionych)
Wsparcie przysługuje osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności albo – w przypadku dzieci do 16. roku życia – z orzeczeniem o niepełnosprawności, które korzystają w domu z koncentratora tlenu lub respiratora. Chodzi o korzystanie z urządzenia w ramach świadczenia udzielanego przez domowe leczenie tlenem, wentylację domową, opiekę paliatywną, hospicjum, długoterminową opiekę pielęgniarską albo na podstawie zalecenia lekarza specjalisty.
Co ważne, wsparcie obejmuje także osoby, które używają sprzętu wypożyczonego albo kupionego z własnych pieniędzy. Nie rozstrzyga więc sam tytuł własności do urządzenia, tylko faktyczne korzystanie z niego w warunkach domowych i spełnienie wymogów programu.
Wniosek SOW PFRON 2026. Jak złożyć i jakie dokumenty są potrzebne
Wnioski składa się elektronicznie w Systemie Obsługi Wsparcia SOW. Po zalogowaniu trzeba wybrać wniosek dla Modułu I, Obszaru E, wypełnić formularz i dołączyć wymagane dokumenty. PFRON wskazuje dwa podstawowe załączniki:
- orzeczenie o niepełnosprawności
- zaświadczenie o korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu.
Dobra wiadomość dla rodzin jest taka, że PFRON wprowadził trzy ułatwienia. Wnioskodawca nie musi być bezpośrednim płatnikiem rachunku za energię, nie musi gromadzić rachunków za prąd i nie musi czekać na zawarcie umowy, bo dodatek jest przekazywany na podstawie złożonego wniosku.
Kiedy wypłata dodatku PFRON 2026? Pierwsze przelewy od II kwartału
PFRON informuje, że wypłaty dodatku na wnioski złożone w 2026 roku ruszają nie wcześniej niż w drugim kwartale roku (od 1 kwietnia). Wynika to z rozliczenia środków z poprzedniego roku i przekazania nowych pieniędzy powiatom.
Dla osoby składającej wniosek w maju albo czerwcu oznacza to jedno: nie należy traktować dodatku jak natychmiastowego przelewu po kliknięciu „wyślij”. Dokumenty trafiają do realizatora programu, najczęściej powiatu lub PCPR/MOPS/MOPR, a dopiero po weryfikacji można spodziewać się wypłaty.
Kto straci nawet 300 zł? Najczęstszy błąd przy wniosku do PFRON
Najbardziej ryzykują osoby, które odkładają wniosek bez sprawdzenia miesięcy kwalifikowanych albo wpisują zbyt krótki okres. Druga grupa to rodziny, które zakładają, że skoro nabór trwa do 30 listopada, pełne 600 zł „należy się automatycznie”. Nie działa to w ten sposób.
Przykład
Pani Anna opiekuje się ojcem korzystającym z koncentratora tlenu. Jeśli wniosek obejmie tylko trzy zakończone miesiące, rodzina dostanie 300 zł. Jeśli poczeka na możliwość wykazania sześciu miesięcy i nadal zmieści się w terminach programu, kwota rośnie do 600 zł.
FAQ: Dopłata do prądu PFRON 2026 – najczęstsze pytania
Podstawa prawna: program PFRON „Aktywny samorząd” 2026
- Program PFRON „Aktywny samorząd” 2026, Moduł I, Obszar E – dodatek do energii elektrycznej dla osób korzystających z koncentratora tlenu lub respiratora.
- Dokument PFRON: Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” w 2026 roku – kwota 100 zł miesięcznie w Obszarze E.
