Masz 60 lat i 35 lat pracy? Tyle emerytury wypłaci Ci ZUS w 2026 roku

Ile wynosi minimalna emerytura od 1 marca 2026 roku?

Dla kobiet w Polsce ustawowy wiek emerytalny wynosi dokładnie 60 lat. Z kolei wymagany staż pracy, który gwarantuje prawo do otrzymania emerytury minimalnej, to 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.Mając 35 lat stażu pracy, bez problemu spełniasz te kryteria. Oznacza to, że niezależnie od wysokości Twoich historycznych zarobków, państwo zabezpiecza Twoją sytuację. Od 1 marca 2026 roku, po przeprowadzeniu corocznej waloryzacji na poziomie 5,3 proc., najniższa gwarantowana emerytura wzrosła do kwoty 1978,49 zł brutto. W ujęciu netto daje to kwotę 1800,43 zł na rękę.

Jak ZUS wylicza emeryturę dla 60-latka w 2026 roku?

Rzeczywiste świadczenie z ZUS rzadko jednak zamyka się w kwocie minimalnej. Ostateczny algorytm ZUS opiera się na prostym działaniu matematycznym. Suma zgromadzonego kapitału jest dzielona przez średnie dalsze trwanie życia.Na sumę kapitału składają się zwaloryzowane składki emerytalne zapisane na Twoim koncie w ZUS, środki zgromadzone na subkoncie oraz kapitał początkowy za okres zatrudnienia przed 1999 rokiem. Z kolei wskaźnik średniego dalszego trwania życia wynika z najnowszych tablic Głównego Urzędu Statystycznego. Dla osoby w wieku 60 lat w 2026 roku wynosi on obecnie około 254 miesiące.

Ile dostaniesz z ZUS? Progi świadczeń przy 35 latach pracy

Wysokość comiesięcznego przelewu zależy bezpośrednio od tego, ile wynosiły Twoje zarobki zgłaszane do ubezpieczenia emerytalnego. Osoby, które przez 35 lat pracowały wyłącznie za pensję minimalną, otrzymają wspomnianą wcześniej kwotę gwarantowaną, czyli 1978,49 zł brutto. Jeśli Twoje zarobki oscylowały w granicach 80 proc. średniej krajowej, ZUS przyzna Ci emeryturę w wysokości około 3150 zł brutto, co przełoży się na blisko 2790 zł na rękę. Pracownicy ze średnią krajową mogą liczyć na znacznie lepszy wynik - ich świadczenie wyniesie około 4210 zł brutto (około 3630 zł netto). Najlepiej sytuowani specjaliści i menedżerowie o wysokich zarobkach otrzymają od 5500 zł brutto wzwyż, co oznacza co najmniej 4640 zł czystego zysku wypłacanego na konto.

Pułapka czerwcowa w ZUS. Kiedy najlepiej złożyć wniosek?

Wiek emerytalny warto osiągnąć, ale z samym przejściem na odpoczynek eksperci radzą chwilę poczekać. Składanie dokumentów w maju 2026 roku może nie być optymalnym wyborem pod względem finansowym. W czerwcu każdego roku ZUS przeprowadza roczną waloryzację składek i kapitału początkowego zgromadzonego na kontach ubezpieczonych. W 2026 roku prognozy wskazują, że wskaźnik ten może wynieść nawet 9,1 - 9,2 proc. Przesunięcie decyzji i złożenie wniosku o emeryturę po 1 lipca 2026 roku sprawi, że baza, od której ZUS wyliczy Twoje świadczenie, mocno wzrośnie. W praktyce zyskujesz od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych miesięcznie więcej - na stałe.

Dodatkowe pieniądze dla nowych emerytów w 2026 roku

Przechodząc na emeryturę w 2026 roku z 35-letnim stażem, zyskujesz również prawo do dodatkowych benefitów finansowych. Pierwszym z nich jest trzynasta emerytura, która wynosi dokładnie tyle, co emerytura minimalna, czyli 1978,49 zł brutto. Jeśli Twoje prawo do świadczenia powstanie przed końcem marca, otrzymasz te pieniądze automatycznie. Kolejnym dodatkiem jest czternasta emerytura, której wypłatę zaplanowano na jesień 2026 roku. Będzie ona wypłacana w pełnej kwocie dla wszystkich osób, których świadczenie główne nie przekracza progu dochodowego 2900 zł brutto. W przypadku wyższych emerytur zadziała zasada "złotówka za złotówkę", co oznacza stopniowe pomniejszanie dodatku o kwotę przekroczenia tego limitu.