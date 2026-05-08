Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne bywa określane jako odpowiednik emerytury pomostowej dla nauczycieli. Nie jest jednak świadczeniem dla każdego pedagoga po osiągnięciu określonego wieku. ZUS sprawdza nie tylko metrykę, ale też długość pracy nauczycielskiej, ogólny staż ubezpieczeniowy i sposób zakończenia zatrudnienia.

Kto może dostać ponad 4 tys. zł z ZUS?

O nauczycielskie świadczenie kompensacyjne mogą ubiegać się nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni urodzeni po 31.12.1948 r., którzy byli zatrudnieni w określonych placówkach oświatowych. Chodzi m.in. o osoby pracujące w publicznych i niepublicznych przedszkolach oraz szkołach, z wyjątkiem niepublicznych szkół nieposiadających uprawnień szkoły publicznej, a także w placówkach kształcenia ustawicznego, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.

Świadczenie dotyczy więc osób, które rzeczywiście wykonywały pracę pedagogiczną w placówkach objętych ustawą o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Samo posiadanie kwalifikacji nauczycielskich albo krótkie zatrudnienie w szkole nie wystarczy.

56 lat to nie wszystko. ZUS sprawdzi też staż

W 2026 r. wymagany wiek wynosi co najmniej 56 lat dla kobiet i 61 lat dla mężczyzn.

W kolejnych latach próg będzie dalej stopniowo wzrastał. W latach 2027-2028 wyniesie 57 lat dla kobiet i 62 lata dla mężczyzn, a w latach 2029-2030 odpowiednio 58 i 63 lata.

Samo ukończenie wymaganego wieku nie wystarczy. Osoba ubiegająca się o świadczenie musi spełnić łącznie kilka warunków. ZUS wymaga, aby nauczyciel:

osiągnął wymagany wiek uprawniający do świadczenia;

udowodnił co najmniej 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych;

miał co najmniej 20 lat pracy nauczycielskiej wykonywanej w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć;

rozwiązał stosunek pracy, co do zasady na swój wniosek, albo doprowadził do jego wygaśnięcia w określonych okolicznościach.

To oznacza, że świadczenie jest adresowane przede wszystkim do osób z długim stażem zawodowym w oświacie. ZUS będzie badał nie tylko wiek, ale również przebieg zatrudnienia i dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy nauczycielskiej.

Tyle wynosi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

Średnia kompensówka przekracza 4 tys. zł brutto, ale ZUS nie wypłaca wszystkim tej samej kwoty. Wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego jest ustalana indywidualnie.

ZUS oblicza świadczenie na podstawie zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego. Następnie podstawę obliczenia dzieli się przez średnie dalsze trwanie życia dla osoby w wieku 60 lat.

Według danych ZUS za luty 2026 r. przeciętna wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego wyniosła 4207,63 zł brutto. To oznacza, że według danych za luty 2026 r. przeciętna wysokość świadczenia przekraczała 4 tys. zł brutto. Trzeba jednak pamiętać, że konkretna kwota zależy od indywidualnej historii ubezpieczeniowej, w tym od zgromadzonych składek i kapitału początkowego.

Kwoty podawane przez ZUS są kwotami brutto. Kwota wypłacana „na rękę” może być niższa, ponieważ od świadczenia potrącane są należności publicznoprawne, w tym składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz - w zależności od sytuacji - podatek dochodowy.

Świadczenie nie może spaść poniżej najniższej emerytury

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne nie ma jednej stałej wysokości dla wszystkich uprawnionych, ale obowiązuje dolna granica. Świadczenie nie może być niższe niż kwota najniższej emerytury gwarantowanej w ustawie emerytalnej.

W praktyce oznacza to, że osoba z odpowiednio wysokim kapitałem emerytalnym może otrzymać świadczenie wyższe od minimum. Dlatego przeciętna kwota kompensówki przekracza obecnie 4 tys. zł brutto, choć konkretna wysokość zależy od przebiegu zatrudnienia i zapisów na koncie ubezpieczonego.

Wniosek ENSK do ZUS. Te dokumenty mogą być potrzebne

Bez wniosku ZUS nie wypłaci świadczenia. Nauczyciel, który chce otrzymać kompensówkę, musi złożyć formularz ENSK, czyli wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Można go złożyć elektronicznie przez PUE/eZUS albo w placówce ZUS. Formularz jest też dostępny na stronie Zakładu oraz w salach obsługi klientów.

Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe, okresy pracy nauczycielskiej oraz osiągane wynagrodzenie, jeżeli dokumenty te nie znajdują się już w ZUS. W praktyce istotne mogą być m.in. świadectwa pracy, zaświadczenia od pracodawców, dokumenty płacowe oraz dokumentacja potwierdzająca charakter i wymiar zatrudnienia.

Warto zadbać o kompletność dokumentów jeszcze przed złożeniem wniosku. Braki w dokumentacji mogą wydłużyć postępowanie albo doprowadzić do decyzji odmownej.

Dorabianie może skończyć się zawieszeniem świadczenia

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ma szczególny charakter. Warunkiem jego uzyskania jest rozwiązanie stosunku pracy. Osoba ubiegająca się o kompensówkę musi rozwiązać stosunek pracy nauczycielskiej, a jeżeli pozostaje w kilku stosunkach pracy - także pozostałe stosunki pracy, niezależnie od ich charakteru i wymiaru czasu pracy. Dodatkowe zatrudnienie powinno ustać najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy nauczycielskiej.

ZUS wskazuje również, że po rozwiązaniu stosunku pracy w charakterze nauczyciela, a przed przejściem na świadczenie, osoba ubiegająca się o kompensówkę nie powinna wykonywać innej pracy ani prowadzić działalności gospodarczej. Ma to znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy między zakończeniem zatrudnienia w szkole a złożeniem wniosku lub przyznaniem świadczenia pojawia się przerwa.

Szczególną ostrożność trzeba zachować także przy ponownym zatrudnieniu w oświacie. Podjęcie pracy w placówkach oświatowych może skutkować zawieszeniem prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Dotyczy to nie tylko pracy nauczycielskiej, ale również innego zatrudnienia w takich placówkach.

Przy pracy poza oświatą zastosowanie mogą mieć natomiast ogólne zasady zmniejszania albo zawieszania świadczeń w razie osiągania przychodu. Dlatego osoba, która planuje przejście na kompensówkę, powinna sprawdzić nie tylko warunki jej uzyskania, ale także konsekwencje ewentualnego dalszego zatrudnienia.

Kompensówka nie jest wypłacana bezterminowo

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne jest świadczeniem okresowym. Ma pomóc w czasie między zakończeniem pracy nauczycielskiej a osiągnięciem wieku emerytalnego. Nie jest więc wypłacane bezterminowo.

Prawo do świadczenia ustaje w dniu poprzedzającym dzień, w którym uprawniony uzyska prawo do emerytury, albo w dniu poprzedzającym osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego. Obecnie powszechny wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

