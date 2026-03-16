Wielu seniorów nie sprawdza jednak, czy spełnia warunki zwolnienia. Tymczasem przepisy wskazują konkretny próg dochodowy oraz procedurę, którą trzeba przejść, aby nie płacić abonamentu.

Ile wynosi abonament RTV w 2026 roku? Nowe stawki: 9,50 zł za radio i 30,50 zł za telewizor

W 2026 roku obowiązują nowe stawki abonamentu RTV. Opłata zależy od rodzaju zarejestrowanego odbiornika. Miesięczne stawki wynoszą:

9,50 zł za radio

za radio 30,50 zł za telewizor lub telewizor i radio.

W skali roku daje to odpowiednio: 114 zł za radio oraz 366 zł za telewizor lub zestaw RTV. Obowiązek płacenia abonamentu dotyczy osób, które posiadają zarejestrowany odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny.

Masz emeryturę do 4451,78 zł brutto? Możesz być zwolniony z abonamentu RTV

Jedną z grup zwolnionych z abonamentu RTV są seniorzy pobierający emeryturę poniżej określonego progu dochodowego. Przepisy przewidują zwolnienie dla osób, które:

ukończyły 60 lat ,

, mają ustalone prawo do emerytury,

pobierają świadczenie nieprzekraczające 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

W ustawie budżetowej na 2026 rok prognozowane przeciętne wynagrodzenie wynosi 8903,56 zł brutto. Połowa tej kwoty to 4451,78 zł brutto miesięcznie. To właśnie ta wartość stanowi obecnie granicę uprawniającą do zwolnienia z abonamentu RTV dla części emerytów.

Zwolnienie z abonamentu RTV oznacza 0 zł opłaty. Senior może zaoszczędzić nawet 366 zł rocznie

W przypadku abonamentu RTV nie funkcjonują częściowe ulgi. Przepisy przewidują tylko dwie możliwości: obowiązek opłaty w pełnej wysokości lub całkowite zwolnienie z opłaty. Nie obowiązuje tu zasada "złotówka za złotówkę". Jeżeli senior spełnia warunki określone w ustawie, abonament RTV nie jest naliczany. Dla osoby posiadającej telewizor oznacza to brak opłaty w wysokości 366 zł rocznie.

Kto jeszcze nie płaci abonamentu RTV? Lista osób zwolnionych z opłaty

Zwolnienie z abonamentu RTV może wynikać nie tylko z wysokości emerytury. Przepisy wskazują również inne kategorie osób, które nie muszą wnosić tej opłaty. Do tej grupy należą m.in.:

osoby, które ukończyły 75 lat ,

, osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej ,

, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,

weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

W przypadku seniorów najczęściej stosowane są jednak dwa kryteria: wiek 75 lat albo emerytura poniżej ustawowego limitu.

Czy zwolnienie z abonamentu RTV działa automatycznie? W wielu przypadkach trzeba złożyć oświadczenie

Spełnienie warunków zwolnienia nie oznacza jeszcze, że opłata zostanie automatycznie zniesiona. W większości przypadków konieczne jest:

Przedstawienie dokumentów potwierdzających uprawnienie Złożenie oświadczenia w placówce Poczty Polskiej

Senior powinien przedstawić dokument potwierdzający wysokość emerytury, np. z ZUS lub KRUS. Zwolnienie zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia oświadczenia.

Jakie dokumenty są potrzebne do zwolnienia z abonamentu RTV

Aby skorzystać ze zwolnienia z abonamentu RTV, senior powinien mieć przy sobie:

dokument tożsamości

dokument potwierdzający wysokość emerytury lub inne uprawnienie do zwolnienia

wypełnione oświadczenie składane w placówce pocztowej

Po spełnieniu tych formalności abonament przestaje być naliczany. Limit 4 451,78 zł brutto jest kluczowy dla emerytów korzystających ze zwolnienia z abonamentu RTV. Nawet niewielkie przekroczenie tego progu może oznaczać powrót obowiązku opłaty. Z tego powodu wielu seniorów regularnie sprawdza wysokość swojego świadczenia brutto. Dla osób, których emerytura znajduje się poniżej limitu, zwolnienie oznacza brak opłaty abonamentowej przez cały rok.

