Komu należą się pieniądze na okulary?

Podstawą prawną jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Aby otrzymać dofinansowanie, musisz spełnić dwa konkretne warunki:

Czas pracy: Musisz spędzać przed monitorem co najmniej 4 godziny dziennie. Dotyczy to nie tylko programistów czy księgowych, ale każdego pracownika biurowego korzystającego z laptopa czy komputera stacjonarnego.

Orzeczenie lekarskie: Potrzeba korygowania wzroku musi zostać potwierdzona przez lekarza medycyny pracy podczas badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych lub kontrolnych).

Ile wynosi dofinansowanie w 2026 roku?

To najczęstsze pytanie, na które prawo nie daje jednej, sztywnej odpowiedzi. Przepisy nie określają kwoty (np. 400 czy 500 zł), a jedynie nakładają na firmę obowiązek zapewnienia okularów.

Ostateczna suma zależy od regulaminu wewnętrznego danej firmy. Pracodawca zazwyczaj ustala kwotę, która pozwala na zakup szkieł korygujących oraz podstawowych oprawek. W praktyce najczęściej spotykane stawki to:

W mniejszych firmach: od 200 do 350 zł.

W średnich i dużych przedsiębiorstwach: od 400 do nawet 800 zł. ( W wielu firmach limit może być wyższy, np. 700 zł w sektorze IT)

Warto sprawdzić zapisy w regulaminie pracy lub zapytać w dziale kadr, jaka kwota obowiązuje w Twoim miejscu pracy.

Jak przejść przez proces refundacji?

Procedura jest sformalizowana, dlatego warto trzymać się kolejności, aby uniknąć odrzucenia wniosku.

Poproś pracodawcę o skierowanie do lekarza medycyny pracy. Możesz to zrobić przed terminem badań okresowych, jeśli czujesz, że Twój wzrok się pogorszył. Podczas wizyty u lekarza wskazanego na skierowaniu, uzyskaj zaświadczenie o konieczności używania okularów lub soczewek do pracy przy komputerze. Kup okulary i koniecznie weź fakturę. Uwaga: Upewnij się, na kogo ma być wystawiony dokument – niektóre firmy wymagają faktury na dane pracownika, inne na dane zakładu pracy. Złóż w biurze wniosek o refundację, dołączając fakturę oraz kopię orzeczenia lekarskiego.

Co ile lat przysługuje dofinansowanie?

Zazwyczaj o pieniądze na okulary można starać się przy okazji kolejnych badań okresowych, czyli najczęściej co 2-4 lata. Istnieje jednak wyjątek: jeśli wada wzroku pogłębi się gwałtownie przed upływem tego terminu, masz prawo zgłosić to pracodawcy i poprosić o wcześniejsze badanie oraz nową refundację.

Czy pracodawca może odmówić?

Zgodnie z przepisami, szef nie ma tu wielkiego pola do manewru i nie może po prostu powiedzieć "nie". Jeśli jesteś zatrudniony na etacie, spędzasz przed monitorem co najmniej cztery godziny dziennie, a lekarz medycyny pracy zapisał w orzeczeniu, że potrzebujesz korekcji wzroku, dofinansowanie Ci się należy.

Sytuacja zmienia się jednak diametralnie, gdy w grę wchodzi popularna "śmieciówka". Osoby pracujące na umowie zlecenie znajdują się w znacznie gorszej pozycji negocjacyjnej, ponieważ w ich przypadku prawo nie narzuca firmie żadnych dopłat do szkieł czy oprawek. Jeśli zleceniodawca nie zadeklarował takiej pomocy z własnej inicjatywy, ma pełne prawo odrzucić wniosek o zwrot kosztów, a pracownikowi pozostaje jedynie sfinansowanie zakupu z własnej kieszeni.