W poniższym artykule wyjaśniamy, kiedy anulowanie faktury jest dopuszczalne, a kiedy konieczne jest zastosowanie korekty oraz jakie konsekwencje niesie błędne postępowanie.

Anulowanie faktury VAT - kiedy jest dopuszczalne?

Choć ustawa o VAT nie przewiduje wprost instytucji anulowania faktury VAT, możliwość taka została wykształcona w praktyce podatkowej oraz potwierdzona w interpretacjach organów skarbowych. Ma ona jednak charakter wyjątkowy i może być stosowana wyłącznie w określonych sytuacjach.

Kiedy można anulować fakturę VAT?

Anulowanie faktury jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy spełnione są łącznie dwa warunki:

faktura nie została wprowadzona do obrotu prawnego (czyli nie została przekazana nabywcy),

nie doszło do faktycznego zdarzenia gospodarczego, tj. sprzedaż towaru lub wykonanie usługi nie miały miejsca.

Czy można anulować fakturę po zapłacie?

Anulowanie faktury po zapłacie nie jest możliwe. Jeżeli faktura została opłacona, oznacza to, że:

doszło do wykonania usługi lub dostawy towaru,

transakcja została zrealizowana,

faktura funkcjonuje w obrocie gospodarczym i podatkowym.

W takiej sytuacji nie ma możliwości jej anulowania, ponieważ dokument odzwierciedla rzeczywiste zdarzenie gospodarcze.

Anulowanie faktury a obieg dokumentów

Anulowanie faktury VAT może być zastosowane wyłącznie, gdy:

faktura została wystawiona omyłkowo,

transakcja nie została wykonana,

dokument nie został przekazany kontrahentowi ani wprowadzony do obrotu.

W takim przypadku faktura jest traktowana jako dokument „niebyły” - pozostaje w dokumentacji księgowej (oryginał i kopia), ale nie wywołuje skutków podatkowych.

Faktura korygująca - kiedy się ją wystawia, jak działa i jakie ma skutki podatkowe

Faktura korygująca jest podstawowym instrumentem służącym do naprawy błędów lub zmian w już dokonanej transakcji. W przeciwieństwie do anulowania faktury, które ma charakter wyjątkowy i pozaustawowy, korekta została wprost uregulowana w przepisach ustawy o VAT. Jej prawidłowe stosowanie ma kluczowe znaczenie zarówno dla sprzedawcy, jak i nabywcy - wpływa bowiem bezpośrednio na rozliczenia podatku VAT.

Zasady wystawiania faktur korygujących określa art. 106j ustawy o VAT. Przepis ten wskazuje, w jakich sytuacjach podatnik jest zobowiązany do dokonania korekty wcześniej wystawionej faktury.

Kiedy wystawia się fakturę korygującą?

Fakturę korygującą wystawia się zawsze wtedy, gdy pierwotna faktura przestała odpowiadać rzeczywistemu przebiegowi transakcji lub zawiera błędy.

Najczęstsze przypadki obejmują:

I. ZWROT TOWARÓW

Jeżeli dochodzi do zwrotu całości lub części sprzedanego towaru, konieczne jest obniżenie podstawy opodatkowania.

II. ZMIANA CENY LUB PODSTAWY OPODATKOWANIA

Korekta jest wymagana m.in. przy:

udzieleniu rabatu,

obniżce ceny po sprzedaży,

zmianie warunków umowy wpływających na wynagrodzenie.

III. ZWROT ZAPŁATY

Jeżeli sprzedawca zwraca całość lub część otrzymanej należności, należy odpowiednio skorygować VAT.

IV. BŁĘDY W FAKTURZE PIERWOTNEJ

Dotyczy to m.in. pomyłek w:

cenie,

ilości towarów,

stawce VAT,

danych kontrahenta (w zakresie wpływającym na rozliczenia).

Jak wygląda faktura korygująca?

Faktura korygująca jest odrębnym dokumentem, który:

odnosi się do faktury pierwotnej,

wskazuje przyczynę korekty,

określa zakres zmian (np. kwotowy lub ilościowy),

zawiera oznaczenie „FAKTURA KORYGUJĄCA”.

Wystawia ją sprzedawca, a dokument trafia do nabywcy i pozostaje również w dokumentacji sprzedawcy.

Skutki podatkowe faktury korygującej

Faktura korygująca wpływa bezpośrednio na rozliczenia VAT. W zależności od rodzaju korekty może:

zmniejszać podstawę opodatkowania i VAT należny,

zwiększać podstawę opodatkowania i VAT należny.

Zasady rozliczania korekt różnią się w zależności od tego, czy korekta ma charakter „in minus” czy „in plus”, a także od spełnienia warunków formalnych (np. posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę – w określonych przypadkach).

Faktura korygująca a anulowanie faktury - kluczowa różnica

Najważniejsza różnica polega na tym, że:

faktura korygująca dotyczy realnej transakcji, która miała miejsce,

anulowanie dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy transakcja nie została w ogóle dokonana i faktura nie weszła do obrotu prawnego.

Anulowanie faktury a KSeF – czy Krajowy System e-Faktur zmienia zasady?

Wprowadzenie KSeF istotnie porządkuje obrót fakturami w Polsce, jednak nie zmienia fundamentalnych zasad dotyczących anulowania faktur VAT. KSeF wzmacnia przede wszystkim formalizację procesu fakturowania oraz w praktyce ogranicza możliwość „wycofywania” dokumentów z obrotu. W systemie tym kluczowe znaczenie ma fakt, że:

faktura po przesłaniu do KSeF zostaje automatycznie zarejestrowana,

nie istnieje techniczna możliwość jej usunięcia z systemu,

każdy dokument pozostaje w KSeF jako element historii rozliczeń podatkowych.

W konsekwencji anulowanie faktury po jej przesłaniu do KSeF co do zasady nie jest możliwe, nawet jeżeli strony zgodnie uznają, że transakcja nie powinna była dojść do skutku.

Co zamiast anulowania faktury w KSeF?

Analogicznie jak w dotychczasowym modelu rozliczeń VAT, jedynym prawidłowym rozwiązaniem pozostaje wystawienie faktury korygującej w KSeF.

Podsumowanie

Faktury VAT nie można anulować po zapłacie, ponieważ oznacza to, że transakcja została wykonana i weszła do obrotu gospodarczego. Jedynym prawidłowym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest wystawienie faktury korygującej zgodnie z art. 106j ustawy o VAT. Anulowanie faktury pozostaje wyjątkiem i dotyczy wyłącznie sytuacji, w których dokument nigdy nie został „uruchomiony” w obrocie prawnym. Faktura korygująca jest podstawowym narzędziem korekty rozliczeń VAT w obrocie gospodarczym. Jej stosowanie wynika wprost z przepisów ustawy o VAT i obejmuje wszystkie sytuacje, w których zmienia się rzeczywisty przebieg transakcji lub stwierdzono błąd w fakturze pierwotnej. W przeciwieństwie do anulowania faktury, korekta ma pełne umocowanie prawne i jest jedyną dopuszczalną formą modyfikacji rozliczeń po dokonaniu sprzedaży.