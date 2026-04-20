Holandia. Jaka stawka VAT od dostawy "magicznych trufli"?

Wyrok kończy głośny spór, który śledzili europejscy eksperci podatkowi. Szerzej informuje o nim portal fiscaalvanmorgen.nl „Magiczne trufle” zawierają psylocybiynę i psylocynę (zwane także sklerocjami). W Polsce są nielegalne.

Żywność czy używka? Jaka stawka VAT?

We wrześniu 2019 r. holenderski fiskus informował na stronach internetowych, że sprzedaż takich trufli jest objęta stawką podstawową VAT. Jedna ze spółek uznała, że powinna płacić 9-proc. VAT. Ostatecznie jednak przegrała w sądach.

Sąd apelacyjny w Hadze orzekł, że „magiczne trufle” nie są tym samym co tradycyjna żywność przeznaczona do konsumpcji. Zwrócił uwagę na to, że wprawdzie zawierają one niezbędne składniki odżywcze, ale są spożywane dla efektów psychodelicznych.

Zasada pewności prawa

Spółka zaskarżyła ten wyrok, przywołując wcześniejsze wyroki holenderskiego SN dotyczące tzw. paddo (grzybów halucynogennych). Wynikało z nich, że powinny one być opodatkowane preferencyjnie, tak jak tradycyjna żywność przeznaczona do konsumpcji. Spółka uważała, że tę samą wykładnię należy zastosować w odniesieniu do „magicznych trufli”. Tego wymaga zasada pewności prawa – przekonywała.

Sąd Najwyższy ucina spory o VAT od magicznych trufli

Holenderski SN odrzucił jednak ten argument. Wyjaśnił, że jego wcześniejsze wyroki dotyczące tzw. paddo nie oznaczają, iż każdy jadalny produkt zostaje automatycznie uznany za środek spożywczych. Z pewnością nie dotyczy to „magicznych trufli”, czyli podziemnej części grzyba – stwierdził SN. W pełni zgodził się z sądem apelacyjnym, że „magiczne trufle” są zażywane dla ich efektów psychodelicznych, a nie właściwości odżywczych.