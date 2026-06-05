Kursy walut 5 czerwca 2026 r. –- jak prezentuje się złoty na rynku FOREX?

Piątek przynosi stabilizację na rynku walutowym. Polski złoty utrzymuje się w relatywnie wąskim przedziale wahań wobec głównych walut światowych. Sprawdzamy, ile kosztują dziś najpopularniejsze waluty i jak kształtują się notowania w momencie otwarcia krajowego rynku finansowego.

Wraz z rozpoczęciem sesji na polskim rynku finansowym ukształtowały się pierwsze kursy referencyjne dla kantorów i banków. To kluczowy moment dla osób planujących wymianę walut lub spłatę zobowiązań denominowanych w obcych walutach.

USD - PLN - 3,64 zł

EUR - PLN - 4,23 zł

CHF - PLN - 4,62 zł

GBP - PLN - 4,89 zł

HUF - PLN - 0,01 zł

Co wpływa na dzisiejsze kursy?

Dolar amerykański utrzymuje się w okolicach 3,64 zł, co potwierdza względną stabilność pary USD/PLN obserwowaną w ostatnich dniach. Euro notowane jest na poziomie 4,23 zł - kurs zbliżony do referencyjnego kursu EBC, który na początku czerwca wynosił 4,2368 zł.

Frank szwajcarski tradycyjnie pozostaje najdroższą z popularnych walut europejskich - za jednego franka zapłacimy dziś 4,62 zł. To istotna informacja dla kredytobiorców frankowych, którzy na bieżąco śledzą notowania helweckiej waluty.

Funt brytyjski kosztuje 4,89 zł, plasując się najwyżej wśród analizowanych walut. Forint węgierski - waluta naszego południowego sąsiada - wyceniany jest na symboliczne 0,01 zł za jednostkę, co wynika z jego niskiej wartości nominalnej względem złotego.