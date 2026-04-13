Jak wystawić pierwszą fakturę w KSeF - instrukcja dla przedsiębiorcy

Poniżej wyjaśnimy, jak wystawić pierwszą fakturę w KSeF, jakie narzędzia wybrać oraz na co zwrócić uwagę, aby uniknąć błędów w formacie XML. Sprawdź aktualny harmonogram KSeF 2026 i dowiedz się, jak przygotować swoją firmę na nowy obieg dokumentów bez ryzyka sankcji skarbowych.

Obowiązek wystawiania faktur w KSeF - od kiedy?

Przede wszystkim obowiązek korzystania z KSeF nie został wprowadzony jednorazowo dla wszystkich przedsiębiorców. Ustawodawca przewidział jego etapowe wdrożenie, uzależnione przede wszystkim od skali prowadzonej działalności. W praktyce oznacza to, że różne grupy przedsiębiorców zostaną objęte obowiązkiem wystawiania faktur w różnych terminach, natomiast obowiązek ich odbioru zostanie ujednolicony.

Duże firmy - sprzedaż powyżej 200 mln zł brutto w 2024 r.

Obowiązek wystawiania faktur: od 1 lutego 2026 r.

od 1 lutego 2026 r. Obowiązek odbioru faktur : od 1 lutego 2026 r.

: od 1 lutego 2026 r. Wyłączenia : brak

: brak Ważne: pełne wejście w KSeF od początku - zarówno po stronie sprzedaży, jak i zakupów

Średnie i małe firmy - sprzedaż do 200 mln zł brutto w 2024 r.

Obowiązek wystawiania faktur: od 1 kwietnia 2026 r.

od 1 kwietnia 2026 r. Obowiązek odbioru faktur : od 1 lutego 2026 r.

: od 1 lutego 2026 r. Wyłączenia : brak

: brak Ważne: najpierw obowiązek odbioru (od 1 lutego 2026 r.), potem wystawiania (od 1 kwietnia 2026 r.)

Mikroprzedsiębiorcy - sprzedaż do 10 000 zł miesięcznie

Obowiązek wystawiania faktur : od 1 stycznia 2027 r. (od momentu przekroczenia limitu w danym miesiącu)

: od 1 stycznia 2027 r. (od momentu przekroczenia limitu w danym miesiącu) Obowiązek odbioru faktur : od 1 lutego 2026 r.

: od 1 lutego 2026 r. Wyłączenia : możliwość wystawiania faktur poza KSeF do 31 grudnia 2026 r.

: możliwość wystawiania faktur poza KSeF do 31 grudnia 2026 r. Ważne: Najdłuższy okres dostosowawczy - realne wdrożenie dopiero w 2027 r.

Okres przejściowy KSeF 2026 - zasady, brak sankcji i konsekwencje od 2027 r.

W 2026 roku obowiązuje tzw. okres ochronny (przejściowy), który ma umożliwić podatnikom dostosowanie się do obowiązkowego KSeF. W praktyce oznacza to, że do 31 grudnia 2026 r.:

nie są nakładane kary za błędy w korzystaniu z systemu,

dopuszczalne jest wystawianie faktur w trybie offline lub awaryjnym,

opóźnienia w przesyłaniu faktur do KSeF nie skutkują sankcjami.

Okres ten funkcjonuje niezależnie od harmonogramu wejścia w obowiązek korzystania z KSeF (luty/kwiecień 2026 r. w zależności od skali działalności). Od 1 stycznia 2027 r. następuje pełne wdrożenie reżimu prawnego KSeF, co oznacza:

przywrócenie sankcji za naruszenia obowiązków,

możliwość nałożenia kar za brak korzystania z systemu lub nieprawidłowości,

wysokość sankcji: do 100% kwoty VAT lub do 18,7% wartości brutto, nie mniej niż 500–1000 zł.

W konsekwencji rok 2026 należy traktować jako okres dostosowawczy, natomiast od 2027 roku obowiązki związane z KSeF będą egzekwowane w pełnym zakresie.

Jakie faktury wystawia się w KSeF?

W Krajowym Systemie e-Faktur wystawiane są tzw. faktury ustrukturyzowane, czyli dokumenty w formacie XML zgodne z określoną przez Ministerstwo Finansów strukturą logiczną. W praktyce obejmuje to w szczególności:

faktury podstawowe (sprzedażowe),

faktury zaliczkowe,

faktury rozliczeniowe,

faktury korygujące.

Czy wszystkie faktury muszą być wystawiane w KSeF?

Obowiązek stosowania KSeF dotyczy przede wszystkim transakcji pomiędzy przedsiębiorcami (B2B). W praktyce oznacza to, że:

B2B (firma-firma) - faktury muszą być wystawiane obowiązkowo w KSeF,

- faktury muszą być wystawiane obowiązkowo w KSeF, B2C (firma-konsument) - co do zasady pozostają poza KSeF, a przedsiębiorca może jednak dobrowolnie korzystać z systemu,

- co do zasady pozostają poza KSeF, a przedsiębiorca może jednak dobrowolnie korzystać z systemu, kontrahenci zagraniczni - faktura musi być wystawiona w KSeF, ale zagraniczny odbiorca nie może jej pobrać, bo nie ma polskiego NIP. Dlatego sprzedawca powinien przesłać ją w uzgodniony sposób, np. mailem w formacie PDF lub nawet papierowo. Faktura powinna mieć kod QR do weryfikacji w KSeF.

Kto może wystawić fakturę w KSeF?

Fakturę w KSeF może wygenerować nie tylko sam podatnik, ale także inne osoby lub podmioty, które zostały formalnie do tego uprawnione:

podatnik - właściciel firmy lub osoba prowadząca działalność gospodarczą może wystawić fakturę samodzielnie.

- właściciel firmy lub osoba prowadząca działalność gospodarczą może wystawić fakturę samodzielnie. osoba fizyczna uprawniona przez podatnika - można wskazać inną osobę, która będzie mogła wystawiać faktury w systemie w imieniu podatnika. Przykładowo może to być księgowa, pracownik działu księgowości lub każdy, komu udzielono formalnego upoważnienia w systemie KSeF.

- można wskazać inną osobę, która będzie mogła wystawiać faktury w systemie w imieniu podatnika. Przykładowo może to być księgowa, pracownik działu księgowości lub każdy, komu udzielono formalnego upoważnienia w systemie KSeF. podmiot uprawniony przez podatnika - np. biuro rachunkowe, które ma podpisane z podatnikiem pełnomocnictwo do wystawiania faktur w jego imieniu w KSeF. Biuro to może generować i wysyłać faktury w systemie jako reprezentant podatnika.

Co trzeba przygotować przed wystawieniem pierwszej faktury w KSeF?

Wejście w życie KSeF to nie tylko zmiana techniczna, ale przede wszystkim uporządkowanie procesu fakturowania w firmie. W praktyce przygotowanie sprowadza się do trzech kluczowych obszarów:

1. Dostęp do KSeF

Na poziomie formalnym dostęp do systemu jest już zapewniony, ponieważ każdy podatnik z NIP ma utworzone konto. Różni się natomiast sposób uwierzytelnienia:

w przypadku JDG wystarczy logowanie np. profilem zaufanym,

w spółkach konieczne jest uprzednie wskazanie osoby uprawnionej do działania w systemie (np. poprzez ZAW-FA lub podpis kwalifikowany).

2. Nadanie uprawnień i organizacja procesu

KSeF wymusza jasne określenie ról w organizacji, dlatego trzeba zdecydować:

kto odpowiada za wystawianie faktur,

kto ma dostęp do ich odbioru i weryfikacji,

czy i w jakim zakresie proces obsługuje biuro rachunkowe.

3. Wybór narzędzia do fakturowania

Sama obsługa KSeF może odbywać się na kilka sposobów, ale wybór powinien być dopasowany do skali działalności:

aplikacja Ministerstwa Finansów - rozwiązanie podstawowe, przy niskiej liczbie faktur,

program księgowy z integracją KSeF - najczęściej wybierana opcja, zapewniająca automatyzację,

integracja przez API - dedykowana większym podmiotom i e-commerce, gdzie liczy się pełna automatyzacja procesów.

Jak wystawić fakturę w KSeF - krok po kroku

Instrukcja - wystawianie faktury w KSeF:

Krok 1. Uzyskanie dostępu do KSeF

dla jednoosobowej działalności gospodarczej dostęp jest automatyczny; logowanie możliwe np. profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowany

dla spółek i innych podmiotów konieczne jest wskazanie osoby uprawnionej do wysyłki faktur (ZAW-FA) oraz uwierzytelnienie pieczęcią kwalifikowaną lub certyfikatem KSeF

Krok 2. Wybór narzędzia do fakturowania

program księgowy z integracją KSeF - automatyczne generowanie poprawnej struktury faktury

aplikacja Podatnika MF - ręczne wypełnienie wszystkich pól

integracja przez API - dla dużych firm i systemów ERP

Krok 3. Logowanie i uwierzytelnienie

logowanie w wybranym programie lub aplikacji

uwierzytelnienie za pomocą Profilu Zaufanego, podpisu kwalifikowanego, pieczęci kwalifikowanej lub certyfikatu KSeF, w zależności od formy działalności

Krok 4. Wypełnienie danych faktury

wybór rodzaju faktury: podstawowa, zaliczkowa, korygująca itp.

wprowadzenie danych podstawowych: numer faktury, data wystawienia, data sprzedaży, waluta, sposób liczenia (netto/brutto)

dane stron transakcji: sprzedawca (często automatycznie), nabywca (NIP + pełne dane)

pozycje faktury: nazwa towaru/usługi, ilość, cena jednostkowa, stawka VAT, ewentualne oznaczenia, np. MPP

dane dotyczące płatności i informacje dodatkowe: termin płatności, forma płatności, numer rachunku, dodatkowe oznaczenia podatkowe

Krok 5. Weryfikacja faktury

sprawdzenie poprawności wszystkich danych: dane nabywcy, ilości, ceny, stawki VAT

usunięcie błędów i brakujących informacji, aby uniknąć konieczności korekty

Krok 6. Wysłanie faktury do KSeF

wybranie opcji „Wyślij do KSeF” w programie lub aplikacji

po poprawnym wysłaniu system nadaje fakturze unikalny numer KSeF

faktura formalnie istnieje od momentu nadania numeru KSeF, dostępna dla kontrahenta i uprawnionych osób w systemie

Krok 7. Archiwizacja i dostęp

faktury przechowywane są w repozytorium KSeF

możliwość nadania dostępu księgowemu lub innym uprawnionym osobom

wewnętrzna numeracja faktur może pozostać niezależna; numer KSeF służy jedynie do identyfikacji w systemie

Jakie są najczęstsze błędy przy wystawianiu faktury w KSeF?

Przy wystawianiu faktur w KSeF najczęściej pojawiają się następujące problemy:

błędny NIP kontrahenta – podanie nieprawidłowego numeru identyfikacji podatkowej może uniemożliwić wysyłkę faktury i wymaga korekty

– podanie nieprawidłowego numeru identyfikacji podatkowej może uniemożliwić wysyłkę faktury i wymaga korekty brak wymaganych pól – każde pole obowiązkowe w strukturze XML musi zostać uzupełnione; pominięcie danych np. dotyczących sprzedawcy, nabywcy czy pozycji faktury skutkuje odrzuceniem dokumentu.

– każde pole obowiązkowe w strukturze XML musi zostać uzupełnione; pominięcie danych np. dotyczących sprzedawcy, nabywcy czy pozycji faktury skutkuje odrzuceniem dokumentu. nieprawidłowa struktura XML – e-faktura musi spełniać określone przez Ministerstwo Finansów wymogi techniczne; błędy w strukturze pliku uniemożliwiają nadanie numeru KSeF.

– e-faktura musi spełniać określone przez Ministerstwo Finansów wymogi techniczne; błędy w strukturze pliku uniemożliwiają nadanie numeru KSeF. pominięcie oznaczeń obowiązkowych – np. MPP (mechanizm podzielonej płatności), jeśli jest wymagany, musi zostać prawidłowo wprowadzony

– np. MPP (mechanizm podzielonej płatności), jeśli jest wymagany, musi zostać prawidłowo wprowadzony błędne daty - data wystawienia, sprzedaży czy termin płatności muszą być zgodne z rzeczywistym przebiegiem transakcji; nie można „antydatować” faktur.

Co zrobić w przypadku błędnej faktury w KSeF?

W KSeF nie ma możliwości anulowania wystawionej faktury - obowiązuje wyłącznie procedura korekty. Faktura korygująca powinna zawierać:

odniesienie do faktury pierwotnej - numer faktury, której korekta dotyczy

- numer faktury, której korekta dotyczy przyczynę korekty - krótki opis powodu wprowadzenia zmian (np. błędny NIP, niewłaściwa stawka VAT)

- krótki opis powodu wprowadzenia zmian (np. błędny NIP, niewłaściwa stawka VAT) poprawne dane - wszystkie pola, które były błędne, muszą zostać uzupełnione poprawnie zgodnie z wymaganiami KSeF.

Podsumowanie

KSeF to nie tylko nowe narzędzie, lecz całkowita cyfryzacja i zmiana sposobu funkcjonowania faktur w firmie. Wdrożenie systemu wymaga dostosowania procedur, zrozumienia nowych zasad i przygotowania firmy do pracy w elektronicznym obiegu dokumentów. Zatem jak wystawić pierwszą fakturę w KSeF? Najpierw należy uzyskać dostęp do Krajowego Systemu e-Faktur – automatycznie dla jednoosobowych działalności gospodarczych, a w przypadku spółek przez ZAW-FA lub pieczęć kwalifikowaną. Następnie konieczne jest uwierzytelnienie w aplikacji do fakturowania (np. inFakt), wypełnienie danych faktury (sprzedawca, nabywca, pozycje, stawki VAT, oznaczenia GTU/MPP) i wysłanie dokumentu do KSeF. System nadaje unikalny numer KSeF, a faktura formalnie istnieje dopiero po przyjęciu przez system – jest wtedy dostępna zarówno dla kontrahenta, jak i dla działu księgowości. Cyfryzacja faktur pozwala na automatyzację procesów, centralne przechowywanie dokumentów oraz szybszy i bezpieczniejszy obieg informacji w firmie.