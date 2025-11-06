Konferencja Ministra Sprawiedliwości: krytyka rządów PiS

W czwartek, 6 listopada 2025 r., odbyła się konferencja prasowa Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka. W spotkaniu wziął udział również prof. Krystian Markiewicz oraz prof. Marek Safjan. Tematem konferencji był projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Prokurator Generalny na początek odniósł się w trakcie spotkania z dziennikarzami do rządów Prawa i Sprawiedliwości (PiS). Podkreślił, że „kluczem zamachu na państwo prawa było skrócenie ustawą konstytucyjnej kadencji Krajowej Rady Sądownictwa”.

- To była rzecz bez precedensu po czasach komunizmu. Po demokracji nastąpił czas łamania konstytucji poprzez zwykłe ustawy — powiedział w trakcie konferencji Żurek.

Po czym przedstawił swoje plany dotyczące zmian ustawy o KRS. Co ma się zmienić?

Wybory do KRS – najważniejsze propozycje Żurka

Szef Ministerstwa Sprawiedliwości chce, żeby wybory sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa były organizowane przed Państwową Komisję Wyborczą (PKW). Każdy sędzia miałby mieć prawo głosu, przy czym mógł oddać głos na maksymalnie 15 kandydatów, zgodnie z przyjętym w ustawie parytetem reprezentacji poszczególnych sądów.

Kto będzie mógł kandydować do Krajowej Rady Sądownictwa? Nowe zasady

Co jeszcze ma się zmienić? Kandydować do Krajowej Rady Sądownictwa mogliby – zgodnie z założeniami projektu – sędziowie z co najmniej 10-letnim stażem orzeczniczym, w tym min. 5-letnim w sądzie, w którym aktualnie orzeka.

Kto będzie mógł zgłaszać kandydatów? Tu też mają pojawić się pewne zmiany.

- Wskazujemy na trzy grupy: grupa czynnych sędziów - szczegółowo opisujemy, jaka to ma być grupa, która może zgłosić tego kandydata - oraz trzy podmioty, które są niezwykle istotne dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Notarialna — powiedział Prokurator Generalny.

Skład KRS po zmianach

Minister Żurek chce, żeby sądy rejonowe miały sześciu sędziów w KRS, sądy okręgowe – trzech, apelacyjne – dwóch, a Sąd Najwyższy jednego. Z kolei sądy wojskowe, Naczelny Sąd Administracyjny i Wojewódzki Sąd Administracyjny – po jednym.

Rada Społeczna - udział czynnika społecznego

Prokurator Generalny poinformował również, że nowy projekt ustawy o KRS zakłada powołanie Rady Społecznej. Jej zadaniem będzie doradzanie przy rozpatrywaniu i ocenie kandydatów na sędziów i asesorów. Kadencja Rady Społecznej będzie trwać 4 lata – równolegle do kadencji KRS. W jej skład mają wejść osoby wskazane przez Naczelną Radę Adwokacką, Krajową Radę Radców Pranych, Krajową Radę Notarialną, Krajową Radę Komorniczą, Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajową Radę Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym. W Radzie Społecznej znajdzie się też trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazywanych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego.