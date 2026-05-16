Rewolucja w 800 plus od 2027 roku - świadczenie bez corocznych wniosków

Adrianna Glapiak
dzisiaj, 10:37

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci dotyczący świadczenia wychowawczego 800 plus wprowadza jedną z istotniejszych zmian w systemie świadczeń rodzinnych w Polsce, tj. zakłada on odejście od dotychczasowego obowiązku corocznego składania wniosków o 800 plus i zastąpienie go mechanizmem automatycznego odnawiania świadczenia przez ZUS.

Nowe przepisy, określane jako automatyczne 800 plus od 2027 roku, wpisują się w szerszy proces cyfryzacji i deregulacji administracji publicznej. W praktyce oznacza to, że świadczenie wychowawcze nie będzie wymagało corocznej aktywności ze strony rodziców, a system będzie opierał się na danych posiadanych przez ZUS. Zmiany obejmują również ograniczenie obowiązków formalnych, co ma uprościć procedury i zwiększyć ciągłość wypłat.

Projektowane przepisy ustawy odpowiadają na pytania takie jak: czy trzeba składać wniosek o 800 plus co roku, jak działa 800 plus po zmianach 2027, oraz czy ZUS będzie automatycznie przedłużał świadczenie wychowawcze. Reforma zakłada, że pierwszy wniosek pozostanie konieczny, natomiast kolejne okresy świadczeniowe będą odnawiane automatycznie, chyba że zmieni się sytuacja rodzinna.

Nowe zasady 800 plus w Polsce

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zakłada trzy kluczowe rozwiązania:
I. AUTOMATYCZNE ODNAWIANIE 800 plus
brak obowiązku corocznego składania wniosku,
• ZUS będzie automatycznie przedłużał prawo do świadczenia,
• dane będą pobierane z systemów ZUS

II. PIERWSZY WNIOSEK POZOSTAJE OBOWIĄZKOWY
wniosek trzeba złożyć tylko raz na dane dziecko,
• dotyczy to np.:
o narodzin dziecka,
o powrotu z zagranicy.

III. MOŻLIWOŚĆ AKTUALIZACJI DANYCH
rodzic będzie mógł zmienić dane w systemie,
brak zmian = automatyczne przedłużenie świadczenia.

Co się zmienia w 800 plus? Porównanie obecnych i nowych zasad

CO SIĘ ZMIENIA?

TERAZ

PO ZMIANACH (UDER106)

Wniosek o 800+

Musisz pamiętać i składać co roku

Składasz tylko raz, przy pierwszym dziecku

Co dalej robisz?

Co roku pilnujesz terminów i odnawiasz

Nic - świadczenie odnawia się samo

800+ może przepaść?

Tak, jeśli zapomnisz o wniosku

Nie, jeśli dane się nie zmienią

Zmiana sytuacji (np. adres, dziecko)

Nowy wniosek

Wystarczy aktualizacja danych

Wypłata pieniędzy

Zależy od złożenia wniosku

Wypłacane ciągle, bez przerw

Jak rodzice skorzystają na zmianach w 800 plus?

W praktyce nowe przepisy oznaczają:
• brak konieczności pamiętania o corocznym wniosku,
• mniejsze ryzyko utraty świadczenia z powodu błędu formalnego,
• mniej formalności i uproszczony kontakt z ZUS,
• ciągłość wypłat 800 plus bez przerw administracyjnych.

Przykład
Rodzic składa wniosek o 800 plus w 2026 roku dla dziecka. W obecnym systemie musi ponownie złożyć wniosek w 2027 roku, aby utrzymać świadczenie. Po wejściu zmian w 2027 roku świadczenie zostanie automatycznie przedłużone przez ZUS na kolejny okres świadczeniowy, o ile dane w systemie nie ulegną zmianie.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2026 roku.
Nowe zasady mają zacząć obowiązywać od okresu świadczeniowego 2027/2028, a ich realne wdrożenie przewidziano na 1 czerwca 2027 roku.
Wdrożenie zmian wymaga dostosowania systemów teleinformatycznych ZUS, dlatego przewidziano odpowiedni czas na ich przygotowanie (vacatio legis).

