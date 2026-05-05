Są bezpieczne instrumenty finansowe - jaka jest oferta obligacji skarbowych w maju 2026? Ministerstwo Finansów przedstawiło szczegóły

T. Piwowarski
dzisiaj, 10:06

Państwowe obligacje wciąż kuszą wysokim oprocentowaniem. W maju 2026 r. Ministerstwo Finansów utrzymuje stawki sięgające 5,60% w pierwszym roku, szczególnie korzystne dla rodzin z programu 800+. Ale nawet bez tego statusu można dostać do 5,35% rocznie, bez ryzyka. Które obligacje naprawdę się opłacają i komu najbardziej?

Oprocentowanie bez zmian – oferta obligacji skarbowych Skarbu Państwa na maj 2026

Ministerstwo Finansów ogłosiło warunki majowej emisji oszczędnościowych obligacji skarbowych. Główna informacja jest taka: oprocentowanie pozostaje na niezmienionym, konkurencyjnym poziomie. To dobra wiadomość dla oszczędzających, którzy mogą kontynuować budowanie portfela obligacji na znanych i atrakcyjnych warunkach.

"W maju oprocentowanie obligacji oszczędnościowych pozostawiliśmy bez zmian na konkurencyjnym poziomie. Warto na bieżąco korzystać z naszej oferty, aby bezpiecznie pomnażać swoje oszczędności" – komentuje Jurand Drop, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

W czasach, gdy tradycyjne lokaty bankowe oferują coraz niższe odsetki, obligacje skarbowe stanowią bezpieczną alternatywę z gwarancją Skarbu Państwa. Nie ma ryzyka upadłości banku, nie ma ukrytych prowizji, a oprocentowanie – szczególnie w przypadku dłuższych terminów – pozostaje wyraźnie atrakcyjne.

Pełna oferta - do wyboru: od 3 miesięcy do 12 lat

Majowa oferta obejmuje osiem typów obligacji o różnych terminach zapadalności i mechanizmach oprocentowania. Najciekawsze trzy opcje to:

Obligacje zmienne (oparte o stopę NBP):

  • 1-roczne (ROR): 4,00% w pierwszym miesiącu, później stopa NBP + marża 0,00%, odsetki co miesiąc,
  • 2-letnie (DOR): 4,15% w pierwszym miesiącu, później stopa NBP + marża 0,15%, odsetki co miesiąc.

Obligacje indeksowane inflacją:

  • 4-letnie (COI): 4,75% w pierwszym roku, później inflacja + 1,50%,
  • 10-letnie (EDO): 5,35% w pierwszym roku, później inflacja + 2,00%.

Obligacje rodzinne (dla beneficjentów programu Rodzina 800+):

  • 6-letnie (ROS): 5,00% w pierwszym roku, później inflacja + 2,00%,
  • 12-letnie (ROD): 5,60% w pierwszym roku, później inflacja + 2,50%.

Dodatkowo dostępne są obligacje 3-miesięczne (2,00% rocznie) oraz 3-letnie stałoprocentowe (4,40% rocznie).

Jak wybrać obligację dla siebie? Sprawdź to w kilku krokach

Kluczowe pytania, które powinieneś sobie zadać przed zakupem obligacji skarbowych, można streścić w ten sposób:

  1. Na jak długo mogę zamrozić pieniądze? Jeśli możesz potrzebować środków w każdej chwili, wybierz krótkie terminy (3 miesiące, 1-2 lata). Obligacje można wykupić przed terminem, ale wiąże się to z utratą części odsetek.
  2. Czy chcę regularnych wpływów, czy jednorazowej wypłaty? Obligacje 1-roczne i 2-letnie płacą odsetki co miesiąc – to świetna opcja dla osób szukających regularnego dochodu pasywnego. Obligacje 4-letnie płacą raz w roku. Pozostałe kumulują odsetki i wypłacają je na koniec.
  3. Jakie mam oczekiwania co do inflacji? Jeśli spodziewasz się wzrostu inflacji, wybierz obligacje indeksowane inflacją (4-letnie, 10-letnie lub rodzinne). Jeśli uważasz, że inflacja będzie spadać, lepsze mogą być obligacje stałoprocentowe.
  4. Czy jestem beneficjentem programu 800+? Jeśli tak, obligacje rodzinne dają Ci przewagę – wyższą marżę niż w standardowej ofercie.

Dodatkowy zysk przy zamianie już posiadanych obligacji

Osoby, których obligacje są wykupywane w maju, mogą skorzystać z automatycznej zamiany na nową emisję po preferencyjnej cenie 99,90 zł (zamiast standardowych 100 zł).

Resort podkreśla: "Oferta skarbowych obligacji detalicznych umożliwia naszym klientom zbudowanie i realizację indywidualnego planu oszczędzania dostosowanego do ich potrzeb. Gdy już zdecydowaliśmy, które obligacje najbardziej odpowiadają naszym potrzebom, wpłacamy należną kwotę i ulokowane w ten sposób oszczędności pracują realizując nasz indywidualny plan oszczędzania."

Jak i gdzie kupić obligacje skarbowe Skarbu Państwa?

Zakup obligacji skarbowych przeważnie nie wymaga osobistej wizyty w banku (choć ta droga również jest możliwa). Dostępne są trzy główne kanały:

  1. Online:
    1. Przez stronę obligacjeskarbowe.pl
    2. Przez strony banków: PKO BP i Pekao
    3. Przez aplikację mobilną PeoPay;
  3. Telefonicznie:
    1. PKO Bank Polski: 801 310 210
    2. Pekao S.A.: 22 591 22 00;
    3. Stacjonarnie:
  5. Oddziały PKO Banku Polskiego i Banku Pekao S.A.

Ważne

Uwaga: Według resortu, obligacje rodzinne (6-letnie i 12-letnie) dostępne są wyłącznie w oddziałach stacjonarnych PKO Banku Polskiego i Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO BP.

Dla kogo obligacje są najlepszym wyborem?

Stabilne oprocentowanie, brak ryzyka, elastyczność wyboru terminu i mechanizmu oprocentowania – to argumenty przemawiające za obligacjami skarbowymi jako elementem zdywersyfikowanego portfela oszczędnościowego. Szczególnie atrakcyjne są obligacje długoterminowe indeksowane inflacją oraz obligacje rodzinne dla beneficjentów programu 800+. Te ostatnie oferują najwyższe marże w całej ofercie – nawet 2,50% ponad inflację w przypadku 12-letnich ROD.

Dla osób szukających bezpiecznego sposobu na ochronę oszczędności przed inflacją i jednocześnie uzyskanie realnego zysku, majowa oferta Ministerstwa Finansów pozostaje jedną z najlepszych opcji na polskim rynku dla bezpiecznego inwestowania.

Źródło: Ministerstwo Finansów

