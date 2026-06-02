Wojciech Borowski jedynym przedstawicielem Polski i CEE w Grand Jury Effie Awards Europe 2026

Tegoroczna edycja Effie Awards Europe ma wyjątkowy charakter, ponieważ konkurs świętuje 30-lecie istnienia. Z tej okazji do Grand Jury zaproszono czołowych europejskich i globalnych liderów marketingu, strategii oraz kreatywności reprezentujących największe marki, agencje i organizacje branżowe. Wojciech Borowski jest jedynym przedstawicielem Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej w tym gronie.

Wśród członków Grand Jury Effie Awards Europe 2026 znaleźli się:

Bob Markham, President of Accenture Song for EMEA, Accenture Song

Caio Franchi, Executive Creative Lead, Google BeNeLux

Demet İkiler, EMEA CEO, Publicis Groupe

Giorgos Vareloglou, Co-Founder & Managing Partner, REBORRN

Hadi Zabad, Chief Strategy Officer, Ogilvy EMEA

Hannah French, Chief Marketing Officer EMEA, Kenvue

Johannes Seidl, Head of Partnerships, Red Bull

Julien Barraux, Chief Creative Officer, The Magnum Ice Cream Company

Karen Ehrlich, Vice President & General Manager, The Estée Lauder

Larni Kollander, H & M Global Head of Creative Strategy, H & M

Melanie Brinbaum, Europe CMO, Nestlé

Meredith Kelly, Global CMO, Škoda

Miriam Plon Sauer, Global Chief Strategy Officer, AKQA

Nichola Mullen, Director of Development, FAI Ireland Foundation

Patricia McDonald, Global CSO, Dentsu

Sandeep Grewal, EVP, Global Strategy, Havas Media Network

Susan Kingston-Brown, Global Brand President, UM

Tina Rolén, CMO, Fjällräven

Ulrich Klenke, Chief Brand Officer, Deutsche Telekom

Vera Sidlova, Global Creative Thought Leadership Director, Kantar

Wojciech Borowski, CEO, McCANN Poland

Jak podkreślił Jonnie Cahill, CMO International Foods w PepsiCo i przewodniczący Grand Jury Effie Awards Europe 2026: W dzisiejszych realiach najsilniejszy marketing to w równym stopniu kreatywność, strategia oraz mierzalny wpływ. Wspaniałe kampanie budują więzi, napędzają wzrost i popychają kulturę naprzód. Konkurs Effie Awards Europe nieustannie wyróżnia projekty, które podnoszą poprzeczkę w zakresie efektywności w całej naszej branży, i jestem zachwycony, że mogę dołączyć do tego wyjątkowego jury, aby docenić kampanie kształtujące przyszłość marketingu w Europie.

– Udział w Grand Jury to dla mnie ogromny zaszczyt i zobowiązanie wobec naszej branży, ale też potwierdzenie, że kompetencje strategiczne, kreatywne i efektywnościowe rozwijane w McCANN Poland są dziś dostrzegane i doceniane na międzynarodowym poziomie. Effie Awards od lat wyznacza standardy efektywności marketingowej, dlatego możliwość współdecydowania o wyborze najbardziej skutecznej kampanii w Europie ma wyjątkowe znaczenie – szczególnie w jubileuszowej, 30. edycji konkursu – powiedział Wojciech Borowski, CEO McCANN Poland.

Grand Jury spotka się 3 grudnia w Brukseli, tuż przed galą Effie Awards Europe 2026, podczas której zostanie ogłoszony zdobywca Grand Effie Europe. Zadaniem jury będzie ocena najbardziej wpływowych kampanii minionego roku i wyłonienie projektu, który najlepiej łączy strategiczne myślenie, kreatywność oraz mierzalne wyniki biznesowe.

Konkurs

Konkurs organizowany jest przez European Association of Communications Agencies (EACA) we współpracy z partnerami branżowymi, m.in. Kantar, Google oraz ACT Responsible. Udział Wojciecha Borowskiego w Grand Jury Effie Awards Europe 2026 potwierdza silną pozycję McCANN Poland w międzynarodowym środowisku marketingowym oraz rosnącą rolę polskich ekspertów w dyskusji o standardach efektywnej komunikacji.