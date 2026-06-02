Wojciech Borowski jedynym przedstawicielem Polski i CEE w Grand Jury Effie Awards Europe 2026

Wojciech Borowski jedynym przedstawicielem Polski i CEE w Grand Jury Effie Awards Europe 2026
dzisiaj, 16:15
Wojciech Borowski, CEO McCANN Poland, dołączył do prestiżowego grona Grand Jury Effie Awards Europe 2026. Jako jedyny przedstawiciel Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej będzie współdecydował o przyznaniu Grand Effie Europe 2026 – najwyższego wyróżnienia konkursu, przyznawanego najbardziej efektywnej kampanii marketingowej roku w Europie i uznawanego za najważniejszy wyznacznik skuteczności marketingowej.

Tegoroczna edycja Effie Awards Europe ma wyjątkowy charakter, ponieważ konkurs świętuje 30-lecie istnienia. Z tej okazji do Grand Jury zaproszono czołowych europejskich i globalnych liderów marketingu, strategii oraz kreatywności reprezentujących największe marki, agencje i organizacje branżowe. Wojciech Borowski jest jedynym przedstawicielem Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej w tym gronie.

Wśród członków Grand Jury Effie Awards Europe 2026 znaleźli się:

  • Bob Markham, President of Accenture Song for EMEA, Accenture Song
  • Caio Franchi, Executive Creative Lead, Google BeNeLux
  • Demet İkiler, EMEA CEO, Publicis Groupe
  • Giorgos Vareloglou, Co-Founder & Managing Partner, REBORRN
  • Hadi Zabad, Chief Strategy Officer, Ogilvy EMEA
  • Hannah French, Chief Marketing Officer EMEA, Kenvue
  • Johannes Seidl, Head of Partnerships, Red Bull
  • Julien Barraux, Chief Creative Officer, The Magnum Ice Cream Company
  • Karen Ehrlich, Vice President & General Manager, The Estée Lauder
  • Larni Kollander, H&M Global Head of Creative Strategy, H&M
  • Melanie Brinbaum, Europe CMO, Nestlé
  • Meredith Kelly, Global CMO, Škoda
  • Miriam Plon Sauer, Global Chief Strategy Officer, AKQA
  • Nichola Mullen, Director of Development, FAI Ireland Foundation
  • Patricia McDonald, Global CSO, Dentsu
  • Sandeep Grewal, EVP, Global Strategy, Havas Media Network
  • Susan Kingston-Brown, Global Brand President, UM
  • Tina Rolén, CMO, Fjällräven
  • Ulrich Klenke, Chief Brand Officer, Deutsche Telekom
  • Vera Sidlova, Global Creative Thought Leadership Director, Kantar
  • Wojciech Borowski, CEO, McCANN Poland

Jak podkreślił Jonnie Cahill, CMO International Foods w PepsiCo i przewodniczący Grand Jury Effie Awards Europe 2026: W dzisiejszych realiach najsilniejszy marketing to w równym stopniu kreatywność, strategia oraz mierzalny wpływ. Wspaniałe kampanie budują więzi, napędzają wzrost i popychają kulturę naprzód. Konkurs Effie Awards Europe nieustannie wyróżnia projekty, które podnoszą poprzeczkę w zakresie efektywności w całej naszej branży, i jestem zachwycony, że mogę dołączyć do tego wyjątkowego jury, aby docenić kampanie kształtujące przyszłość marketingu w Europie.

Wojciech Borowski, CEO McCANN Poland

– Udział w Grand Jury to dla mnie ogromny zaszczyt i zobowiązanie wobec naszej branży, ale też potwierdzenie, że kompetencje strategiczne, kreatywne i efektywnościowe rozwijane w McCANN Poland są dziś dostrzegane i doceniane na międzynarodowym poziomie. Effie Awards od lat wyznacza standardy efektywności marketingowej, dlatego możliwość współdecydowania o wyborze najbardziej skutecznej kampanii w Europie ma wyjątkowe znaczenie – szczególnie w jubileuszowej, 30. edycji konkursu – powiedział Wojciech Borowski, CEO McCANN Poland.

Grand Jury spotka się 3 grudnia w Brukseli, tuż przed galą Effie Awards Europe 2026, podczas której zostanie ogłoszony zdobywca Grand Effie Europe. Zadaniem jury będzie ocena najbardziej wpływowych kampanii minionego roku i wyłonienie projektu, który najlepiej łączy strategiczne myślenie, kreatywność oraz mierzalne wyniki biznesowe.

Konkurs

Konkurs organizowany jest przez European Association of Communications Agencies (EACA) we współpracy z partnerami branżowymi, m.in. Kantar, Google oraz ACT Responsible. Udział Wojciecha Borowskiego w Grand Jury Effie Awards Europe 2026 potwierdza silną pozycję McCANN Poland w międzynarodowym środowisku marketingowym oraz rosnącą rolę polskich ekspertów w dyskusji o standardach efektywnej komunikacji.

