Wojciech Borowski jedynym przedstawicielem Polski i CEE w Grand Jury Effie Awards Europe 2026

Wojciech Borowski, CEO McCANN Poland, dołączył do prestiżowego grona Grand Jury Effie Awards Europe 2026. Jako jedyny przedstawiciel Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej będzie współdecydował o przyznaniu Grand Effie Europe 2026 – najwyższego wyróżnienia konkursu, przyznawanego najbardziej efektywnej kampanii marketingowej roku w Europie i uznawanego za najważniejszy wyznacznik skuteczności marketingowej.
Tegoroczna edycja Effie Awards Europe ma wyjątkowy charakter, ponieważ konkurs świętuje 30-lecie istnienia. Z tej okazji do Grand Jury zaproszono czołowych europejskich i globalnych liderów marketingu, strategii oraz kreatywności reprezentujących największe marki, agencje i organizacje branżowe. Wojciech Borowski jest jedynym przedstawicielem Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej w tym gronie.
Wśród członków Grand Jury Effie Awards Europe 2026 znaleźli się:
- Bob Markham, President of Accenture Song for EMEA, Accenture Song
- Caio Franchi, Executive Creative Lead, Google BeNeLux
- Demet İkiler, EMEA CEO, Publicis Groupe
- Giorgos Vareloglou, Co-Founder & Managing Partner, REBORRN
- Hadi Zabad, Chief Strategy Officer, Ogilvy EMEA
- Hannah French, Chief Marketing Officer EMEA, Kenvue
- Johannes Seidl, Head of Partnerships, Red Bull
- Julien Barraux, Chief Creative Officer, The Magnum Ice Cream Company
- Karen Ehrlich, Vice President & General Manager, The Estée Lauder
- Larni Kollander, H&M Global Head of Creative Strategy, H&M
- Melanie Brinbaum, Europe CMO, Nestlé
- Meredith Kelly, Global CMO, Škoda
- Miriam Plon Sauer, Global Chief Strategy Officer, AKQA
- Nichola Mullen, Director of Development, FAI Ireland Foundation
- Patricia McDonald, Global CSO, Dentsu
- Sandeep Grewal, EVP, Global Strategy, Havas Media Network
- Susan Kingston-Brown, Global Brand President, UM
- Tina Rolén, CMO, Fjällräven
- Ulrich Klenke, Chief Brand Officer, Deutsche Telekom
- Vera Sidlova, Global Creative Thought Leadership Director, Kantar
- Wojciech Borowski, CEO, McCANN Poland
Jak podkreślił Jonnie Cahill, CMO International Foods w PepsiCo i przewodniczący Grand Jury Effie Awards Europe 2026: W dzisiejszych realiach najsilniejszy marketing to w równym stopniu kreatywność, strategia oraz mierzalny wpływ. Wspaniałe kampanie budują więzi, napędzają wzrost i popychają kulturę naprzód. Konkurs Effie Awards Europe nieustannie wyróżnia projekty, które podnoszą poprzeczkę w zakresie efektywności w całej naszej branży, i jestem zachwycony, że mogę dołączyć do tego wyjątkowego jury, aby docenić kampanie kształtujące przyszłość marketingu w Europie.
– Udział w Grand Jury to dla mnie ogromny zaszczyt i zobowiązanie wobec naszej branży, ale też potwierdzenie, że kompetencje strategiczne, kreatywne i efektywnościowe rozwijane w McCANN Poland są dziś dostrzegane i doceniane na międzynarodowym poziomie. Effie Awards od lat wyznacza standardy efektywności marketingowej, dlatego możliwość współdecydowania o wyborze najbardziej skutecznej kampanii w Europie ma wyjątkowe znaczenie – szczególnie w jubileuszowej, 30. edycji konkursu – powiedział Wojciech Borowski, CEO McCANN Poland.
Grand Jury spotka się 3 grudnia w Brukseli, tuż przed galą Effie Awards Europe 2026, podczas której zostanie ogłoszony zdobywca Grand Effie Europe. Zadaniem jury będzie ocena najbardziej wpływowych kampanii minionego roku i wyłonienie projektu, który najlepiej łączy strategiczne myślenie, kreatywność oraz mierzalne wyniki biznesowe.
Konkurs
Konkurs organizowany jest przez European Association of Communications Agencies (EACA) we współpracy z partnerami branżowymi, m.in. Kantar, Google oraz ACT Responsible. Udział Wojciecha Borowskiego w Grand Jury Effie Awards Europe 2026 potwierdza silną pozycję McCANN Poland w międzynarodowym środowisku marketingowym oraz rosnącą rolę polskich ekspertów w dyskusji o standardach efektywnej komunikacji.
