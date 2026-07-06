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Ministerstwo Zdrowia szykuje zmiany. Tusk dostanie propozycje we wtorek

lekarze, szpital
MZ: premier otrzyma we wtorek konkretne propozycje zmian w ochronie zdrowiaShutterstock
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 16:21

Ministerstwo Zdrowia przygotowało pakiet propozycji zmian w systemie ochrony zdrowia, który we wtorek trafi na biurko premiera Donalda Tuska. Jak przekazała PAP rzeczniczka resortu Anna Choszcz-Sendrowska, reformy mają objąć m.in. e-rejestrację, zasady wynagradzania oraz czas pracy medyków.

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Ministerstwo Zdrowia przygotowuje zmiany w systemie ochrony zdrowia

Rzeczniczka Ministerstwa Zdrowia Anna Choszcz-Sendrowska powiedziała PAP, że resort pracuje nad kolejnymi, konkretnymi propozycjami zmian w systemie ochrony zdrowia, których oczekuje premier.

- Jesteśmy w stałym kontakcie z KPRM - zaznaczyła.

Choszcz-Sendrowska zapewniła, że we wtorek premier otrzyma propozycje zmian w ochronie zdrowia. Dodała, że propozycje obejmą m.in. e-rejestrację, będą dotyczyły kominów płacowych w ochronie zdrowia oraz mają porządkować kwestię czasu pracy medyków. Najpierw zostaną przedsatwione premierowi, potem opinii publicznej.

Donald Tusk zapowiada decyzje personalne w ochronie zdrowia

W piątek premier Tusk zapowiedział, że jeśli do wtorku nie otrzyma precyzyjnych rekomendacji dotyczących ochrony zdrowia, to w środę podejmie personalne decyzje. Zaznaczył, że oczekuje od NFZ i Ministerstwa Zdrowia systemowych rozwiązań.

Zaproponowane przepisy mają rozwiązać wskazane przez Tuska problemy - chodzi o tzw. saloniki VIP w szpitalach, omijanie kolejek do świadczeń oraz bardzo wysokie zarobki niektórych medyków.

Premier w piątek przypomniał, że, gdy powierzył prowadzenie resortu zdrowia Jolancie Sobierańskiej-Grendzie, były głosy, iż obsadzenie na stanowisku szefa MZ osoby bez zaplecza politycznego jest eksperymentem, bo „z tym się może wiązać słabość ministra”. - Jej kompetencje są niepodważalne. Natomiast czy starczy jej siły, determinacji, takiej przebojowości, najbliższe dni pokażą - powiedział Tusk. (PAP)

kra/ agz/

Źródło: PAP

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Ministerstwo Zdrowiaochrona zdrowiaDonald Tusk

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