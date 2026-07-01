Na końcu czerwca zdrowie stało się jednym z najgorętszych tematów w koalicji rządzącej. Premier Donald Tusk rozmawia z kierownictwem resortu, politycy mówią o odpowiedzialności NFZ, a lokalne szpitale wymieniają zarządy lub szykują się do połączeń.

Zmiany personalne w ochronie zdrowia 2026. NFZ, Ministerstwo Zdrowia i szpitale pod presją

Najłatwiej opisać te wydarzenia jako listę nowych nazwisk, ale taka lista nie pokazuje napięcia, które narosło wokół ochrony zdrowia. W czerwcu nakładają się na siebie trzy procesy: polityczna presja na NFZ, menedżerskie zmiany w szpitalach oraz techniczne, ale ważne nominacje konsultantów wojewódzkich.

Pierwszy poziom dotyczy rządu. Od 1 czerwca 2026 r. dyrektorem generalnym Ministerstwa Zdrowia jest Rafał Główczyński, powołany przez minister Jolantę Sobierańską-Grendę. Resort podał, że wcześniej kierował Departamentem Nadzoru i Kontroli, czyli komórką związaną m.in. z nadzorem, audytem i kontrolą jednostek podległych ministrowi zdrowia. Drugi poziom to szpitale. W Poznaniu nowym dyrektorem Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego zostaje Stanisław Szczepaniak, w Bolesławcu i Zgorzelcu połączoną jednostką pokieruje Kamil Barczyk, a w Warszawie po aferze wokół Szpitala Południowego odwołano cały zarząd placówki. Trzeci poziom to konsultanci wojewódzcy. W kilku regionach wojewodowie wręczają akty powołania specjalistom, którzy przez pięć lat mają doradzać administracji i opiniować sprawy ważne dla organizacji leczenia. Ministerstwo Zdrowia przypomina, że kadencja konsultanta trwa 5 lat, a działalność konsultantów finansuje budżet państwa.

Prezes NFZ Filip Nowak pod presją. Czy będą zmiany w kierownictwie Funduszu?

Największe polityczne napięcie dotyczy dziś Filipa Nowaka, prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Wicepremier Krzysztof Gawkowski publicznie stwierdził, że szef NFZ powinien zostać zdymisjonowany, a jako jeden z argumentów wskazał sytuację finansową systemu i spór o wynagrodzenia lekarzy. W tle jest afera wokół Szpitala Południowego w Warszawie, ale problem wykracza poza jedną placówkę. Dyskusja dotyczy tego, kto realnie kontroluje przepływ pieniędzy w systemie: NFZ jako płatnik, właściciele szpitali jako pracodawcy, czy rząd, który odpowiada za ustawowe ramy finansowania.

30 czerwca doszło do spotkania premiera Donalda Tuska z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grendą, ministrem finansów Andrzejem Domańskim i kierownictwem NFZ. W kuluarach sejmowych mówi się też, że w koalicji pojawiają się spekulacje o możliwym odejściu Nowaka, choć na moment publikacji nie było decyzji o jego odwołaniu.

Rafał Główczyński nowym dyrektorem generalnym Ministerstwa Zdrowia. Zastąpił Konrada Korbińskiego

Od 1 czerwca administracją Ministerstwa Zdrowia kieruje Rafał Główczyński. Zastąpił Konrada Korbińskiego, który wcześniej pełnił funkcję dyrektora generalnego resortu. To stanowisko nie jest medialne jak funkcja ministra czy wiceministra, ale ma duże znaczenie dla codziennej pracy urzędu. Dyrektor generalny odpowiada za zaplecze administracyjne resortu: kadry, organizację pracy, obieg dokumentów i sprawność urzędniczą.

Kontekst tej nominacji jest czytelny. Ministerstwo Zdrowia wchodzi w okres rozmów o pieniądzach, nadzorze nad jednostkami i większej przejrzystości kosztów. Główczyński przychodzi z departamentu, który zajmował się nadzorem i kontrolą, więc jego awans pasuje do momentu, w którym rząd musi pokazać, że nie tylko dosypuje środki, ale też sprawdza, jak są wydawane.

Szpital Południowy w Warszawie po aferze płacowej. Odwołany zarząd i nowa prezes

Najbardziej gwałtowna zmiana nastąpiła w Warszawie. Po ujawnieniu sprawy wysokich zarobków lekarza i pytań o nadzór nad grafikami oraz fakturami prezydent Rafał Trzaskowski zwrócił się o odwołanie osób odpowiedzialnych w Szpitalu Południowym. Miasto podało 17 czerwca, że chodzi m.in. o członkinię zarządu i dyrektorkę ds. medycznych Agatę Kusz-Rynkun.

Dzień później media informowały, że odwołano cały zarząd Szpitala Południowego, w tym prezes Annę Łukasik oraz Agatę Kusz-Rynkun. Ster placówki ma przejąć Aneta Gomółka-Siembora, opisywana jako osoba związana z audytami i porządkowaniem spraw organizacyjnych. To najbardziej konkretny przykład, jak lokalny kryzys może uruchomić reakcję na poziomie krajowym. Jeden szpital staje się symbolem sporu o kontrakty, wynagrodzenia lekarzy, nadzór nad dyżurami i odpowiedzialność właściciela placówki.

Stanisław Szczepaniak dyrektorem Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu

W Poznaniu zmiana ma zupełnie inny charakter. Stanisław Szczepaniak został dyrektorem Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Uczelnia medyczna podała, że z ochroną zdrowia jest związany od 25 lat, a w Szpitalu Klinicznym im. Heliodora Święcickiego pracuje od 2001 r. Szczepaniak nie przychodzi z zewnątrz. Przez lata odpowiadał za sprawy ekonomiczne, a od stycznia pełnił obowiązki dyrektora. Dla dużego szpitala klinicznego taka nominacja oznacza raczej kontynuację niż rewolucję.

Kontekst jest jednak ważny: szpitale kliniczne są jednocześnie placówkami leczniczymi, dydaktycznymi i badawczymi. Ich dyrektorzy muszą pilnować kontraktu z NFZ, kosztów pracy, inwestycji i relacji z uczelnią. W czasach napiętych budżetów doświadczenie finansowe staje się mocnym argumentem.

Kamil Barczyk dyrektorem WZOZ Bolesławiec-Zgorzelec. Szpitale połączą siły

Na Dolnym Śląsku zmiana personalna łączy się z reorganizacją. Kamil Barczyk został powołany na dyrektora Wielospecjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej „Bolesławiec-Zgorzelec”. Lokalne media podały, że obejmie funkcję na sześcioletnią kadencję od 1 lipca 2026 r. do 30 czerwca 2032 r.

To jedna z tych nominacji, które pacjent odczuje dopiero po czasie. Połączenie szpitali oznacza wspólne zarządzanie, decyzje o oddziałach, dyżurach, sprzęcie i kadrze. Jeżeli pójdzie dobrze, region może zyskać stabilniejszą sieć świadczeń. Jeżeli pojawią się konflikty, pacjenci szybko zobaczą je w kolejkach i dostępności lekarzy. Barczyk ma doświadczenie w zarządzaniu szpitalem w Bolesławcu, więc jego wybór pokazuje, że organizatorzy reformy stawiają na menedżera znającego lokalny układ placówek.

Jacek Graliński odchodzi z Bonifraterskiego Centrum Medycznego po blisko 3 latach

W sektorze niepublicznym ważną zmianą jest odejście Jacka Gralińskiego z funkcji prezesa Bonifraterskiego Centrum Medycznego. Komunikat po posiedzeniu rady nadzorczej wskazywał, że Graliński zdecydował o zakończeniu swojej misji po blisko trzech latach kierowania spółką. Graliński jest lekarzem, chirurgiem i menedżerem ochrony zdrowia. Bonifraterskie Centrum Medyczne prezentuje go jako specjalistę organizacji ochrony zdrowia, z doświadczeniem w polityce zdrowotnej i zarządzaniu.

Ta zmiana ma mniejszy ciężar polityczny niż sprawa NFZ, ale jest istotna dla rynku medycznego. Bonifratrzy prowadzą sieć placówek, a ich model łączy działalność leczniczą, społeczną i organizacyjną. Odejście prezesa po kilku latach pracy zwykle otwiera pytania o dalszą strategię: rozwój usług, kontrakty z NFZ, inwestycje i relacje z pacjentami.

Nowi konsultanci wojewódzcy w ochronie zdrowia 2026. Powołania w regionach

Druga połowa czerwca przyniosła serię powołań konsultantów wojewódzkich. Dla pacjenta ta funkcja bywa mało widoczna, ale w systemie ma znaczenie. Konsultanci opiniują rozwiązania w swoich dziedzinach, wspierają administrację i oceniają potrzeby zdrowotne regionu.

W województwie podkarpackim konsultantką wojewódzką w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej została Liliana Guzik, związana z Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie. W województwie świętokrzyskim na kolejną pięcioletnią kadencję konsultantki wojewódzkiej w dziedzinie reumatologii powołano dr n. med. Ewę Pater, kierującą Oddziałem Reumatologicznym ZOZ we Włoszczowie. Na Podlasiu wojewoda powołał dwóch konsultantów: dr. n. med. Cezarego Dariusza Gułaja w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej oraz mgr. Aleksandra Wasia w dziedzinie psychologii klinicznej. W województwie warmińsko-mazurskim funkcję konsultantki w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego objęła Helena Dziekańska, a konsultantem w dziedzinie farmacji klinicznej został Maciej Milczarek.

Mazowsze: 9 konsultantów wojewódzkich z nowymi powołaniami w ochronie zdrowia

Największy pakiet nominacji pojawił się na Mazowszu. 23 czerwca wicewojewoda mazowiecki Patryk Fajdek wręczył powołania dziewięciu konsultantom wojewódzkim. Trzy osoby rozpoczęły pierwszą kadencję, sześć kontynuuje pracę.

Pierwszą kadencję objęli:

dr hab. Artur Andrzej Antoniewicz w dziedzinie urologii,

w dziedzinie urologii, prof. Agnieszka Kamińska w dziedzinie okulistyki,

w dziedzinie okulistyki, mgr Teresa Kot w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego.

Na kolejne kadencje powołano:

dr. Zygmunta Stopę w chirurgii szczękowo-twarzowej,

w chirurgii szczękowo-twarzowej, mgr Sylwię Lewandowską-Pachecką w farmacji aptecznej,

w farmacji aptecznej, lek. Adama Wojciecha Koprowskiego w gastroenterologii,

w gastroenterologii, prof. Piotra Albrechta w gastroenterologii dziecięcej,

w gastroenterologii dziecięcej, mgr Dorotę Sadowską w pielęgniarstwie opieki paliatywnej,

w pielęgniarstwie opieki paliatywnej, mgr Jolantę Oszust w pielęgniarstwie ratunkowym.

Mazowsze jest tu szczególnie ważne, bo łączy największy rynek świadczeń z największą liczbą pacjentów specjalistycznych. Konsultanci z tego regionu często pracują na styku medycyny klinicznej, uczelni, szpitali referencyjnych i administracji.

Czy roszady kadrowe w ochronie zdrowia poprawią sytuację pacjentów?

Same nominacje nie skrócą kolejek i nie zasypią luki finansowej. Mogą jednak pokazać, w którą stronę państwo próbuje przesunąć odpowiedzialność. Czerwiec układa się w czytelny wzór: więcej kontroli, więcej pytań o pieniądze, więcej presji na zarządzających. Najbliższe tygodnie pokażą, czy sprawa Filipa Nowaka zakończy się polityczną burzą, czy tylko korektą kursu NFZ. Jeżeli rząd zdecyduje się na zmianę prezesa Funduszu, czerwiec 2026 r. będzie można opisać jako początek większego przetasowania. Jeżeli Nowak zostanie, presja nie zniknie, bo pytania o kontrolę kosztów i wynagrodzeń lekarzy już trafiły do centrum debaty publicznej.