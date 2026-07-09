Polacy stawiają na wypoczynek w kraju, a na noclegi są gotowi przeznaczyć nawet kilkaset złotych za noc. Analiza wyników badania opinii publicznej

Krajowe podróże wypoczynkowe na stałe wpisały się w kalendarze Polaków

Wyjazdy wypoczynkowe w Polsce przestały być uzupełnieniem zagranicznych wakacji. Dla wielu Polaków urlop w kraju stał się pierwszym wyborem. Potwierdzają to wyniki badania opinii publicznej, które na zlecenie OLX przeprowadziła agencja SW Research. Blisko 90% respondentów deklarowało, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy było na wyjeździe wypoczynkowym w Polsce. W tym samym okresie urlop za granicą spędziło 54% respondentów.

Wyniki badania rozprawiają się także z mitem… spontaniczności. Jak deklarowali badani, niezależnie od tego, czy wyjazd krajowy ma trwać od piątku do niedzieli, czy kilka lub kilkanaście dni, poprzedza go planowanie. W obu przypadkach większość badanych rozpoczyna je na 1 do 3 miesięcy przed planowanym terminem podróży.

Odpowiedzi ankietowanych ilustrują również strukturę krajowych wyjazdów. 43% respondentów deklarowało, że na krótkie, weekendowe, wypady decyduje się 3-4 razy w roku. Nieco mniej, bo 37% wybiera tę formę wypoczynku 1–2 razy. Odwrotna relacja jest natomiast widoczna przy dłuższych pobytach. W tym przypadku najwięcej osób decyduje się na 1-2 tego typu wyjazdy w ciągu 12 miesięcy. Częściej, bo od 2 do 3 razy, urlop w kraju spędza 27% respondentów.

Okazuje się natomiast, że zarówno krótsze, jak i dłuższe pobyty mają wspólny mianownik, a jest nim cel podróży. I tutaj wyniki badania mogą zaskakiwać, ponieważ wybierając wyjazd w kraju, nie chcemy zwiedzać, poznawać nowych miejsc czy brać udziału w plenerowych wydarzeniach. Koncentrujemy się przede wszystkim na odpoczynku i relaksie. To cel, który wskazała największa liczba respondentów, zarówno tych, którzy wyjeżdżają na weekendy (66%), jak i tych, którzy spędzają poza domem więcej dni (67%). Nie oznacza to jednak, że każdy wyjazd jest taki sam – te krótsze służą przede wszystkim oderwaniu się od codzienności i szybkiemu naładowaniu baterii, a te dłuższe są okazją do odkrywania nowych miejsc oraz bliskiego kontaktu z naturą.

Polacy stawiają na wypoczynek w kraju, a na noclegi są gotowi przeznaczyć nawet kilkaset złotych za noc. Analiza wyników badania opinii publicznej

Ile jesteśmy skłonni płacić za nocleg

Każdy wyjazd, bez względu na jego długość, poprzedza planowanie budżetu. Jego najistotniejszą część stanowią noclegi. Co mówią wyniki badania o tym, ile pieniędzy chcemy przeznaczyć na podczas pobytu w Polsce? Okazuje się, że nie są to małe kwoty, co jest kolejnym dowodem, że krajowe wyjazdy przestały być traktowane jako plan B. Polacy najczęściej planują budżet za noc na poziomie nieprzekraczającym 400 zł za osobę. W przypadku wyjazdów weekendowych 39% respondentów deklaruje wydatki w przedziale 201–400 zł, a kolejne 35% zamyka się w kwocie do 200 zł. Oznacza to, że niemal trzy czwarte badanych (74%) przeznacza na nocleg maksymalnie 400 zł za osobę. Podczas dłuższych wyjazdów podejście do kosztów jest bardziej zachowawcze. Najczęściej wybierany jest budżet do 400 zł za noc, a jedynie 13% respondentów deklaruje gotowość do wydania ponad 600 zł. Oznaczać to może, że przy krótkich wyjazdach Polacy częściej pozwalają sobie na wyższy standard noclegu, natomiast przy dłuższych pobytach starają się optymalizować wydatki, aby utrzymać całkowity koszt podróży na rozsądnym poziomie.

Domki i agroturystyka alternatywą dla hoteli

Wyniki badania pokazują, że chociaż najpopularniejszymi noclegami podczas wyjazdów w Polsce pozostają hotele — na weekendowe wyjazdy wybiera je 47% respondentów, a na dłuższe pobyty 43% — to coraz częściej poszukujemy bardziej różnorodnych i szytych na miarę opcji zakwaterowania. Wyraźnie widać również, że rośnie znaczenie swobody, klimatu oraz dopasowania miejsca do stylu podróżowania. Domki, pokoje u prywatnych właścicieli, apartamenty czy mieszkania to opcje, na które decyduje się ponad ⅓ badanych, zarówno tych planujących dłuższe, jak i weekendowe wyjazdy. Ciekawym wnioskiem z wyników badania jest to, że przy dłuższych pobytach na znaczeniu zyskuje agroturystyka, wskazywana przez niemal co czwartego respondenta. Suma wszystkich odpowiedzi pokazuje natomiast coraz wyraźniejszy trend – zamiast standardowych i zunifikowanych rozwiązań kierujemy się w stronę bardziej kameralnych i lokalnych doświadczeń.

- Rosnąca popularność turystyki krajowej to trend, który w najbliższych latach będzie wyraźnie napędzał rozwój bazy noclegowej w Polsce – mówi Kamil Szabłowski, PR & Communication Manager OLX. Polacy częściej wyjeżdżają i coraz chętniej planują zarówno krótkie wypady weekendowe, jak i dłuższe pobyty. To sprawia, że oczekiwania wobec miejsc noclegowych rosną i stają się bardziej zróżnicowane. Dlatego też, aby wyróżnić swoją ofertę, właściciele obiektów powinni dziś przede wszystkim uważnie wsłuchiwać się w potrzeby turystów i odpowiadać na ich styl podróżowania. A jeśli te potrzeby będą dobrze zaadresowane, to, jak pokazują nasze badania, za komfort i doświadczenia podróżujący będą gotowi zapłacić więcej – dodaje Szabłowski.

Materiał opracowany na podstawie badania opinii publicznej zrealizowanego przez SW Research na zlecenie OLX, n=800, czerwiec 2026.