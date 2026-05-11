System kaucyjny – nieznajomość przepisów może kosztować więcej niż sama obsługa zwrotów

Od początku debaty o systemie kaucyjnym rynek koncentruje się przede wszystkim na kwestiach praktycznych: gdzie przyjmować opakowania, jak rozliczać kaucję, jak zorganizować odbiór i jak przygotować personel. To naturalne. Tyle że taka perspektywa pokazuje tylko część rzeczywistości. Ustawodawca nie zbudował bowiem systemu opartego wyłącznie na jednym prostym obowiązku poboru i zwrotu kaucji. Zbudował reżim odpowiedzialności administracyjnej, w którym każde ogniwo — także informacyjne, ewidencyjne, kontraktowe i archiwizacyjne — może stać się źródłem sankcji. Potwierdza to sama konstrukcja ustawy, która osobno reguluje obowiązki informacyjne handlu w art. 42, obowiązki jednostek handlowych w art. 44, a następnie odrębnie opisuje naruszenia i kary w art. 56–58. (ISAP)

Dla handlu oznacza to jedno: system kaucyjny nie jest już wyłącznie wyzwaniem organizacyjnym. Jest także testem dojrzałości regulacyjnej przedsiębiorcy.

Nie jedna kara, lecz cały system sankcji

Najczęstszym błędem po stronie rynku jest dziś uproszczenie, zgodnie z którym sklep może narazić się na odpowiedzialność wyłącznie wtedy, gdy nie pobierze kaucji albo odmówi przyjęcia opakowania. Tymczasem ustawa znacznie szerzej definiuje obszary ryzyka. Osobno traktuje bowiem obowiązki informacyjne wobec klienta, osobno podstawowe obowiązki jednostki handlowej, osobno wymogi dotyczące umów, a osobno zasady prowadzenia i przechowywania ewidencji oraz dokumentów. Widać to wyraźnie w art. 56 ust. 1, gdzie ustawodawca odrębnie sankcjonuje naruszenia dotyczące informacji dla klienta, niewłaściwego wykonywania obowiązków z art. 44, braku wymaganych umów, braku ewidencji albo jej prowadzenia niezgodnie ze stanem rzeczywistym.

To ma bardzo praktyczne znaczenie. W razie kontroli przedsiębiorca nie odpowiada za „nieprawidłowości w systemie kaucyjnym” w sensie ogólnym. Odpowiada za konkretne, zindywidualizowane naruszenia. A to oznacza, że jedna placówka może równolegle narazić się na kilka odrębnych podstaw odpowiedzialności.

Inaczej mówiąc, problemem może być nie tylko brak działania, ale również działanie niepełne, źle udokumentowane albo niespełniające wymogów formalnych.

Nawet drobne zaniedbania mogą kosztować

Najniższe widełki ustawowe dotyczą obowiązków, które część przedsiębiorców może potraktować jako czysto porządkowe. Chodzi o obowiązki informacyjne, w tym konieczność przekazywania klientom informacji o zasadach zwrotu, systemach zbierania oraz możliwości odzyskania kaucji. Wynikają one z art. 42 ust. 1 i 2 ustawy. Pierwszy z tych przepisów zobowiązuje przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego do przekazywania użytkownikom informacji o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, co najmniej przez wywieszenie informacji w miejscu sprzedaży, drugi zaś nakazuje umieszczenie w widocznym miejscu informacji o warunkach i trybie zwrotu pustych opakowań oraz możliwości zwrotu pobranej kaucji. Za naruszenia w tym zakresie — wskazane w art. 56 ust. 1 pkt 12 i 12a — przewidziano kary od 500 zł do 20 tys. zł, zgodnie z art. 57 pkt 4 ustawy.

Powód jest prosty: uchybienia informacyjne są najłatwiejsze do stwierdzenia. Nie wymagają skomplikowanej analizy dokumentacji ani długiego postępowania dowodowego. Wystarczy kontrola na miejscu i ustalenie, że klient nie został prawidłowo poinformowany o zasadach funkcjonowania systemu. W praktyce zatem to właśnie te pozornie „mniejsze” naruszenia mogą należeć do najczęściej ujawnianych. Nadzór nad przestrzeganiem art. 42 ust. 1 sprawuje przy tym Inspekcja Handlowa, o czym wprost stanowi art. 54 ustawy.

Dla sieci, franczyz i grup sklepów ryzyko jest dodatkowo większe, bo brak zgodności w jednym modelu komunikacji może oznaczać powielanie tego samego błędu w wielu punktach jednocześnie.

Pół miliona za podstawowe błędy

Znacznie poważniejsze konsekwencje ustawodawca przewidział dla naruszeń podstawowych obowiązków jednostek handlowych. To tutaj mieszczą się uchybienia, które rynek intuicyjnie kojarzy z systemem kaucyjnym: brak pobierania kaucji, niewykonywanie obowiązku jej zwrotu tam, gdzie przepisy tego wymagają, czy niewłaściwe realizowanie obowiązku zbierania pustych opakowań. Te obowiązki wynikają z art. 44 ust. 1–3 ustawy, a ich naruszenie ustawodawca powiązał z deliktami z art. 56 ust. 1 pkt 14, 14a i 14b.

W tej kategorii ustawowe widełki wynoszą od 10 tys. zł do 500 tys. zł. Wynika to wprost z art. 57 pkt 1 ustawy, który odsyła m.in. do art. 56 ust. 1 pkt 14–14b.

To poziom, który powinien ostatecznie zakończyć myślenie o systemie kaucyjnym jako o przedsięwzięciu o charakterze wyłącznie technicznym. Z perspektywy finansowej mówimy już bowiem o sankcjach, które dla części przedsiębiorców mogą być istotnym obciążeniem, a dla mniejszych podmiotów wręcz sankcjami o charakterze egzystencjalnym.

Szczególnie handel tradycyjny nie powinien tu budować fałszywego poczucia bezpieczeństwa. Fakt, że ustawa różnicuje zakres niektórych obowiązków w zależności od powierzchni sprzedaży, nie oznacza, że małe placówki pozostają na marginesie systemu. Z oficjalnych materiałów Ministerstwa Klimatu i Środowiska wynika, że wszystkie sklepy sprzedające produkty ze znakiem kaucji będą zobowiązane do pobierania kaucji, zaś duże sklepy powyżej 200 m² będą przyjmowały wszystkie opakowania w ramach systemu, a mniejsze — co do zasady — będą zobowiązane przede wszystkim do pobierania kaucji, z dodatkowymi obowiązkami zależnymi od asortymentu. W tym obszarze koszt błędnej interpretacji może być wyjątkowo wysoki.

Największe ryzyko może kryć się w dokumentacji

W praktyce obrotu to jednak nie wyłącznie obowiązki „na sali sprzedaży” mogą okazać się najgroźniejsze. Ustawa równie poważnie traktuje naruszenia dotyczące zaplecza administracyjnego całego systemu. Brak wymaganych umów, nieprowadzenie ewidencji, prowadzenie jej niezgodnie ze stanem rzeczywistym czy brak przechowywania wymaganych danych również podlegają sankcjom. W ustawie odpowiadają im przede wszystkim art. 56 ust. 1 pkt 14c–14f oraz 14h–14j, odnoszące się do umów z podmiotami reprezentującymi, prowadzenia ewidencji i przechowywania danych. W tej grupie kary wynoszą od 10 tys. zł do 50 tys. zł, zgodnie z art. 57 pkt 2. (ISAP)

Dla wielu przedsiębiorców to może być największe zaskoczenie. Sklep może bowiem w praktyce pobierać kaucję i obsługiwać klienta, a jednocześnie pozostawać w stanie naruszenia ustawy dlatego, że nie ma prawidłowo uporządkowanej warstwy dokumentacyjnej. To klasyczny mechanizm znany z innych regulowanych sektorów gospodarki: zgodność nie kończy się na samym wykonaniu obowiązku, ale wymaga także możliwości jego wykazania.

W realiach systemu kaucyjnego oznacza to konieczność myślenia o zgodności szerzej niż tylko przez pryzmat obsługi zwrotu opakowania. Bez dokumentów, ewidencji i procedur przedsiębiorca może nie być w stanie skutecznie obronić się nawet wtedy, gdy faktycznie realizuje część obowiązków operacyjnych.

Sankcja do 1 mln zł to wyraźny sygnał ustawodawcy

Szczególną uwagę rynku powinien zwrócić jeden element systemu sankcyjnego: kara za naruszenie obowiązku przechowywania umowy może wynieść od 10 tys. zł do 1 mln zł. Chodzi tu o naruszenie art. 44 ust. 9, sankcjonowane w art. 56 ust. 1 pkt 14g, za które art. 57 pkt 3 przewiduje właśnie tak wysokie widełki.

To już nie jest sankcja o charakterze wyłącznie porządkowym czy dyscyplinującym. To instrument, który pokazuje, jak poważnie ustawodawca traktuje warstwę dowodową i archiwizacyjną systemu. Brak należycie przechowywanej dokumentacji nie jest tu traktowany jako poboczny błąd administracyjny, ale jako naruszenie godzące w sam mechanizm kontroli i weryfikowalności systemu.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy wniosek jest oczywisty. Wdrożenie systemu kaucyjnego nie kończy się na podpisaniu dokumentu czy uruchomieniu procesu. Konieczne jest jeszcze stworzenie takiego modelu przechowywania, który pozwoli odtworzyć relację prawną i wykazać zgodność także po latach. Tam, gdzie zabraknie tej staranności, ryzyko sankcyjne gwałtownie rośnie.

Dwie inspekcje, więcej niż jeden kierunek kontroli

Nie bez znaczenia jest także to, że ustawowy nadzór nad systemem nie został skupiony w rękach jednego organu. Kompetencje są rozdzielone między Inspekcję Handlową a organy Inspekcji Ochrony Środowiska. Z perspektywy przedsiębiorcy oznacza to, że system kaucyjny nie będzie oceniany wyłącznie przez pryzmat relacji z klientem czy organizacji punktu sprzedaży, lecz również z punktu widzenia środowiskowego reżimu regulacyjnego. Art. 58 ust. 1 stanowi, że kary za większość czynów z art. 56 ust. 1 pkt 12a–16 wymierza właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska, natomiast zgodnie z art. 58 ust. 2 kary za czyny z art. 56 ust. 1 pkt 11 i 12 wymierza właściwy wojewódzki inspektor inspekcji handlowej.

To zwiększa ciężar ryzyka. Kontrola może dotyczyć zarówno warstwy informacyjnej i konsumenckiej, jak i dokumentacyjno-ewidencyjnej. Handel powinien zatem zakładać, że przygotowanie do systemu musi być kompletne. Praktyka pokazuje, że tam, gdzie odpowiedzialność rozłożona jest pomiędzy kilka organów, rośnie znaczenie spójności procedur i porządku w dokumentacji.

HoReCa również nie powinna zakładać, że pozostaje z boku

Na marginesie debaty pozostaje dziś często sektor HoReCa, który bywa traktowany jako obszar mniej oczywiście objęty reżimem systemu kaucyjnego. To założenie może okazać się ryzykowne. Znaczenie ma bowiem nie tyle branżowa etykieta przedsiębiorcy, ile rzeczywisty model sprzedaży i oferowanie napojów w opakowaniach objętych systemem.

W praktyce oznacza to, że wiele podmiotów z sektora HoReCa nie powinno automatycznie wychodzić z założenia, że problem ich nie dotyczy. Przeciwnie — powinny ostrożnie przeanalizować własną sytuację i przyjąć, że także po ich stronie może powstać ryzyko naruszeń i sankcji. Szczególnie tam, gdzie działalność odbywa się w skali zbliżonej do małych jednostek handlowych, bezpieczniej jest założyć potrzebę pełnej analizy niż budować model na intuicji. Ministerstwo Klimatu i Środowiska konsekwentnie podkreśla bowiem, że obowiązek pobierania kaucji dotyczy wszystkich punktów handlowych sprzedających takie produkty, a obowiązki zależą od wielkości placówki i asortymentu.

Najdroższy może być brak przygotowania

Z perspektywy przedsiębiorców handlowych najważniejszy wniosek jest dziś dość jednoznaczny: system kaucyjny nie będzie dla rynku testem wyłącznie logistycznym. Będzie testem zgodności regulacyjnej.

O sukcesie nie zdecyduje tylko to, czy sklep potrafi przyjąć opakowanie albo rozliczyć kaucję przy kasie. Zdecyduje także to, czy poprawnie rozumie zakres swoich obowiązków, czy wdrożył właściwe informacje dla klienta, czy uporządkował dokumenty, czy prowadzi prawidłową ewidencję i czy jest gotowy na kontrolę. Tam, gdzie zabraknie tej kompletności, koszt systemu kaucyjnego może okazać się znacznie wyższy niż zakładały to pierwsze biznesowe kalkulacje.

Dariusz Dworzecki, dyrektor ds. rozwoju i sieci zbiórki, Kaucja.pl – Krajowy System Kaucyjny S.A.