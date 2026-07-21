Budowa domu oraz remonty kosztują coraz więcej, a czerwiec przyniósł wyraźne przyspieszenie wzrostu cen w składach budowlanych. Jak wynika z najnowszego raportu Grupy Polskie Składy Budowlane, dynamika podwyżek w skali roku sięgnęła 3,5 proc., a inwestorzy muszą przygotować się na szczególnie wysokie wydatki w przypadku kluczowych materiałów do ociepleń. Na rynku pojawiły się jednak także pierwsze pozytywne sygnały – niektóre kategorie produktów wyraźnie tanieją.
„Pierwsze półrocze 2026 roku charakteryzowało się umiarkowanym wzrostem kosztów materiałów budowlanych. Ogólny poziom cen zwiększył się w tym okresie o 1,1 proc. Z kolei w samym czerwcu dynamika ta była nieco wyższa i wyniosła 3,5 proc. rok do roku” – przekazała Grupa PSB.
Drewno, płyty OSB i izolacje na czele wzrostów
Jak wynika z komunikatu, w I półroczu największe podwyżki dotyczyły płyt OSB i drewna, które podrożały o 11 proc. oraz materiałów przeznaczonych do wykonywania izolacji termicznych, które kosztowały o 5 proc. więcej rok do roku.
W samym czerwcu najmocniej wzrosły natomiast ceny izolacji termicznych i wodochronnych, które podrożały odpowiednio o 14 i 10 proc.
Co staniało w składach budowlanych?
W kilku grupach towarowych odnotowano natomiast obniżki – o około 2 proc. staniały m.in. materiały wykończeniowe, wyposażenie i AGD oraz cement i wapno.
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