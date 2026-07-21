Gazeta Prawna
Nieruchomości

Kolejny skok cen na budowach. Grupa PSB ujawnia, co drożeje najszybciej w 2026 roku

materiały budowlane
Ceny na materiały budowlane rosnąForsal.pl / Shutterstock BB
oprac. Kasper Starużyk
dzisiaj, 19:30

Budowa domu oraz remonty kosztują coraz więcej, a czerwiec przyniósł wyraźne przyspieszenie wzrostu cen w składach budowlanych. Jak wynika z najnowszego raportu Grupy Polskie Składy Budowlane, dynamika podwyżek w skali roku sięgnęła 3,5 proc., a inwestorzy muszą przygotować się na szczególnie wysokie wydatki w przypadku kluczowych materiałów do ociepleń. Na rynku pojawiły się jednak także pierwsze pozytywne sygnały – niektóre kategorie produktów wyraźnie tanieją.

Skrót artykułu

„Pierwsze półrocze 2026 roku charakteryzowało się umiarkowanym wzrostem kosztów materiałów budowlanych. Ogólny poziom cen zwiększył się w tym okresie o 1,1 proc. Z kolei w samym czerwcu dynamika ta była nieco wyższa i wyniosła 3,5 proc. rok do roku” – przekazała Grupa PSB.

Drewno, płyty OSB i izolacje na czele wzrostów

Jak wynika z komunikatu, w I półroczu największe podwyżki dotyczyły płyt OSB i drewna, które podrożały o 11 proc. oraz materiałów przeznaczonych do wykonywania izolacji termicznych, które kosztowały o 5 proc. więcej rok do roku.

W samym czerwcu najmocniej wzrosły natomiast ceny izolacji termicznych i wodochronnych, które podrożały odpowiednio o 14 i 10 proc.

Co staniało w składach budowlanych?

W kilku grupach towarowych odnotowano natomiast obniżki – o około 2 proc. staniały m.in. materiały wykończeniowe, wyposażenie i AGD oraz cement i wapno.

Autopromocja
381578mega.png
Jakie błędy popełniają jednostki i jak ich unikać?Szkolenie online: Praktyczne aspekty po wdrożeniuSprawdź
Źródło: PAP
Autopromocja
381536mega.png
381439mega.png
381542mega.png

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

cenybudowaAGD

Powiązane

seniorka wchodzi po schodach, blok bez windy
NieruchomościPrzebudują blok, ale windy może nie być. Rząd potwierdza ważny wyjątek
Kosztowna pułapka w mieszkaniach z PRL-u. Rachunek za remont podłogi może sięgnąć 5000 zł
NieruchomościKosztowna pułapka w mieszkaniach z PRL-u. Rachunek za remont podłogi może sięgnąć 5000 zł
ogrodzenie, brama, nieruchomość
NieruchomościSąsiad zalazł ci za skórę i postawił ogrodzenie bez twojej zgody? Wyjaśniamy, co można, a czego nie można zrobić w takiej sytuacji

Najważniejsze

Dlaczego odpoczywanie staje się coraz trudniejsze? Urlop w trybie: always on a niezbywalny i nieprzerwany charakter urlopu
Prawo pracyDlaczego odpoczywanie staje się coraz trudniejsze? Urlop w trybie: always on a niezbywalny i nieprzerwany charakter urlopu
Warszawa w przestrzeni kosmicznej. Wizualizacja artystyczna wygenerowana przez AI
Finanse i gospodarkaPrzełomowa decyzja ESA. Ekspertka z Londynu ujawnia, co tak naprawdę zyska Polska [WYWIAD]
Chory mężczyzna okryty szarym kocem
UbezpieczeniaKontrola chorych pracowników. Co ZUS radzi pracodawcom?
Wizualizacja polskiego satelity w przestrzeni kosmicznej
KrajProgram IRIS2 w Polsce. 2,8 mld zł z KPO na budowę konstelacji satelitów dla służb
Joanna Tyrowicz
GospodarkaCzłonkini RPP: Rynek pracy nieprawdopodobnie odporny, brak przestrzeni do cięcia stóp
Senior i seniorka siedzą obok siebie, w ramce pieniądze, na których leżą klocki z napisem ZUS
Emerytury i rentyWaloryzacja emerytur 2027: Rząd daje tylko minimum. Ile zyskasz na rękę? [TABELA]
Emerytka podpisująca umowę o pracę - dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby 60+
Rynek pracyZatrudnisz osobę po 60. roku życia? Firma może dostać ponad 14 tys. zł wsparcia
widok na wejście do przychodni
Kadry i płaceCyfrowa rewolucja w przychodniach. Centralna e-rejestracja obejmie niemal całą specjalistykę