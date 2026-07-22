Gazeta Prawna
Finanse i gospodarka

Przedsiębiorcy czekali na to od lat. Rząd zabrał się za podatek VAT. Wiadomo, co się zmieni

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Podatek VAT do zmiany. Rząd przyjął nowe przepisy. Wiadomo, co zyskają przedsiębiorcyShutterstock
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 09:07

Przedsiębiorcy łatwiej rozliczą się z fiskusem, a formalności przy imporcie i eksporcie towarów będzie mniej. Rząd przyjął projekt ustawy o podatku od towarów i usług - poinformował resort finansów. Wiadomo, co się zmieni i kiedy przepisy wejdą w życie.

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Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług - poinformowało Ministerstwo Finansów. Nowe rozwiązania ograniczą formalności przy imporcie i eksporcie towarów, ułatwią przedsiębiorcom rozliczenia z urzędem skarbowym oraz dostosują polskie przepisy do zmian w prawie Unii Europejskiej.

- Dzięki zmianom prowadzenie działalności gospodarczej będzie prostsze, a rozliczenia podatkowe bardziej przejrzyste - czytamy w komunikacie resortu finansów.

Jakie zmiany w przepisach o VAT uwzględnili rządzący?

"Przedsiębiorcy nie będą już musieli przedstawiać urzędowi celnemu zaświadczenia potwierdzającego, że są czynnymi podatnikami VAT, aby skorzystać z uproszczonych zasad rozliczania podatku od importu. Status podatnika będzie weryfikowany przez urząd, bez konieczności dostarczania dodatkowych dokumentów" - czytamy w komunikacie.

Deklaracje dotyczące importu towarów dokonywanego w odprawie scentralizowanej będą składane wyłącznie w formie elektronicznej. Ułatwi to kontakt z administracją i przyspieszy obsługę spraw.

"Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z szerszego katalogu dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza UE. Oznacza to, że nie zawsze będzie wymagany jeden, konkretny dokument. Podstawą do zastosowania stawki VAT 0% będą mogły być określone alternatywne dowody wiarygodnie potwierdzające wywóz, co ograniczy spory z organami podatkowymi" - czytamy dalej w materiale.

Projekt uwzględnia zmiany unijnych przepisów dotyczących przesyłek o wartości do 150 euro. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli korzystać z uproszczonych zasad rozliczania VAT przy imporcie takich przesyłek, mimo zmian w przepisach celnych, zaznaczono.

Projekt dostosowuje polskie przepisy do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dzięki temu ze zwolnienia z VAT w imporcie towarów w Polsce będą mogły korzystać także przesyłki wysyłane przez osoby fizyczne do osób fizycznych mieszkających w innych unijnych państwach, a nie tylko w Polsce, wyjaśniono.

Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

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Źródło: ISBnews
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